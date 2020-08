De covid-19 pandemie zorgt in alle sectoren voor een versnelde digitale transformatie. Dat vraagt ook een aanpassing van de vaardigheden die nodig zijn om klaar te zijn technologische verandering, stelt Carmina Coenen.

Een niet te onderschatten effect van de covid-19 pandemie is de versnelde digitale transformatie. In alle sectoren. De plotse uitbraak en bijbehorende lockdownmaatregelen hebben laten zien hoe belangrijk het omarmen van de digitale mogelijkheden en vaardigheden is om onze bedrijven, economie en samenleving in stand te houden. Ook de manier waarop we werken en leren is voorgoed veranderd.

De economische gevolgen van de pandemie zijn niet te onderschatten: bedrijven moeten sluiten en banen gaan verloren. Wereldwijd moeten miljoenen mensen een nieuw pad in hun carrière inslaan. Helaas is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Volgens de 2020 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie mist 42% van de EU-bevolking digitale basisvaardigheden, terwijl bedrijven steeds meer digitaliseren en de meeste banen vandaag digitale vaardigheden vereisen.

Vaardigheden: de grote reset

Verandering kan beangstigend zijn, zeker als het gaat om een nieuwe wending in je carrière. Als de pandemie een 'Volledige Reset' van onze economische en sociale fundamenten zou inleiden, dan is het noodzakelijk dat we ook de manier veranderen waarop we ons bij- en omscholen. Het overbruggen van de bestaande vaardigheidskloof - die trouwens steeds breder wordt - is niet alleen belangrijk om mensen vandaag een zinvolle baan te bezorgen, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen in de digitale economie van morgen nog een plaats heeft.

Reset je skills om je op de digitale economie voor te bereiden

Bij Salesforce hebben we sinds het begin van de pandemie een toename van 37% gezien in het aantal aanmeldingen voor ons gratis online leerplatform. Net als meer dan 2,2 miljoen andere cursisten spijkeren ze diverse technische, zakelijke en soft vaardigheden bij, via live lessen en workshops met experts. Essentieel om de maatschappij voor te bereiden op de toekomst van werk is cursisten aan te moedigen om in hun eigen tempo te leren, of ze dit nu doen voor het werk of om van carrière te switchen.

Harde en soft skills

Neem bijvoorbeeld vaardigheden zoals het programmeren en bouwen van apps. Denk maar aan de veelbesproken tracing app. Apex en JavaScript klinken vandaag misschien nog intimiderend, maar worden/zijn gemeengoed bij bedrijven die online diensten uitbouwen. Maar ook andere bedrijfsdivisies - zoals marketing - vertrouwen in toenemende mate op het gebruik van data en kunstmatige intelligentie (AI) om succesvolle campagnes te leveren. Beste voorbeeld is de wetenschappelijke wereld die AI vandaag gebruikt om accurate voorspellingen te maken over de evolutie van het aantal besmettingen en toekomstige ziekenhuisopnames. Kunnen lezen en schrijven was tot nog toe de 'belangrijkste' norm. In de digitale economie zullen bovenstaande hard skills net zo belangrijk zijn.

In een volledig digitale werkomgeving hebben we daarnaast de juiste soft skills nodig: je tijd goed leren inplannen, anderen virtueel betrekken bij je werk, denken vanuit het perspectief van de klant/gebruiker of effectief kunnen luisteren. Het ontwikkelen van dergelijke gedragsvaardigheden zal ons helpen gebruiksvriendelijke apps te bouwen, om betere 'leiders' te worden en om het veranderingsproces in de verschillende teams te stimuleren.

De noodzaak van Digital Reskilling

We gaan niet meer terug naar dezelfde situatie als voor de pandemie. De werkplek zoals je die kende, is verleden tijd. Van de leerervaring in klasverband tot de programma's voor de personeelsontwikkeling, de noodzaak om bij te scholen vereist een verschuiving naar continu, levenslang leren. In de veranderende economie gaat zelfs je cv digitaal - waardoor de huidige en toekomstige werkgevers een betrouwbaar en geverifieerd beeld krijgen van al jouw vaardigheden en verwezenlijkingen.

Overheid én bedrijfswereld

Om gelijke tred te houden met de veranderingen in de manier waarop we werken en leren, is er voor zowel overheden als bedrijven een belangrijke rol weggelegd om de barrières voor omscholing te verkleinen of weg te halen. Naast de duidelijke economische voordelen die dit voor onze economie oplevert, zal het steeds belangrijker worden om ervoor te zorgen dat niemand wordt achtergelaten door de technologische veranderingen. Want die zullen zich nog lang na de pandemie laten voelen.

