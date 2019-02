Retailbaas Apple houdt er mee op

De topvrouw was tot 2014 CEO van Burberry waarna ze bij Apple verantwoordelijk werd voor de retailactiviteiten van het bedrijf. Tijdens haar periode bij Apple vernieuwde ze onder meer de Apple stores. Ook kwam er in die tijd een eerste Apple Store in België.

Hoewel Ahrendts binnenkort pas vertrekt, heeft Apple al wel een opvolger aangeduid. HR-baas Deirdre O'Brien zal de 35 online winkels en 506 retailwinkels voor zich nemen. O'Brien werkt al dertig jaar voor het bedrijf en zal haar huidige functie met haar functie als hoofd HR blijven combineren.

Wat Ahrendts in de toekomst gaat doen is nog niet bekend. Algemeen werd haar komst naar Apple als positief gezien. Even werd ze zelfs getipt als volgende CEO. In een recent interview met Vogue liet ze wel verstaan dat ze de mode-industrie miste.