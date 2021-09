Met de overname van Geocible breidt geomarketingspeler RetailSonar uit in Frankrijk. Binnenkort wil het bedrijf ook in andere landen doorgroeien.

RetailSonar is een Gentse scale-up die zich sinds 2011 toelegt op de locatiestrategie van retailbedrijven. Met een platform voorspelt het aan de hand van AI en big data klantengedrag, wat winkels helpt bij het kiezen van hun locaties. Het bedrijf doet dat onder meer voor Colruyt, Action, McDonalds, Jumo, MediaMarkt, KBC en enkele honderden anderen in België en daarbuiten.

Nu neemt het bedrijf het Parijse studiebureau Geocible over. Het bedrijf bestaat sinds 1997 en gaat net zoals RetailSonar op basis van data strategische locaties bepalen. Na de overname wordt het bedrijf omgedoopt tot RetailSonar France.

De uitbreidingsplannen stoppen daarmee niet. RetailSonar wil ook een nieuwe investeringsronde doorvoeren om verder te schalen en te groeien in onder meer Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Scandinavië.

