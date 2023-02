Tot aan het voorjaar van 2022 klotste het geld nog tegen de plinten in de techsector. Sindsdien is het investeringsklimaat verslechterd. Maar moeilijk gaat ook, dacht het team achter Revend.ai. De oprichters staken hun spaarcenten in de ontwikkeling van een analysetool voor webshops.

Techondernemers hebben het soms overbootstrapping, jezelf omhoogtrekken aan je eigen veters. Volledig met eigen middelen groeien zal ongetwijfeld aan populariteit winnen, nu investeerders minder geneigd zijn in risicovolle bedrijven te stappen of te strenge voorwaarden opleggen. Maar daardoor riskeer je te traag te groeien en loopt een agressievere concurrent met je markt weg. Techondernemen is een stuk moeilijker geworden, nu het geld opdroogt.

Peter Wellens, Alex Reis en Bert Baeck zijn noodgedwongen op eigen kracht begonnen. Kort na het begin van de oorlog in Oekraïne startte het trio hun nieuwe bedrijf Revend.ai op, dat onregelmatigheden en kleine pannes opspoort bij webshops.

Lees het volledige artikel bij onze collega's van Trends.

Techondernemers hebben het soms overbootstrapping, jezelf omhoogtrekken aan je eigen veters. Volledig met eigen middelen groeien zal ongetwijfeld aan populariteit winnen, nu investeerders minder geneigd zijn in risicovolle bedrijven te stappen of te strenge voorwaarden opleggen. Maar daardoor riskeer je te traag te groeien en loopt een agressievere concurrent met je markt weg. Techondernemen is een stuk moeilijker geworden, nu het geld opdroogt.Peter Wellens, Alex Reis en Bert Baeck zijn noodgedwongen op eigen kracht begonnen. Kort na het begin van de oorlog in Oekraïne startte het trio hun nieuwe bedrijf Revend.ai op, dat onregelmatigheden en kleine pannes opspoort bij webshops. Lees het volledige artikel bij onze collega's van Trends.