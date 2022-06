3 star star star star star

De H3PRO Hybrid van Epos wil zowel achter uw bureau als elders uw favoriete hoofdtelefoon zijn. Data News ging er mee aan de slag en hopt sindsdien naadloos van pc naar smartphone.

De H3PRO Hybrid is een draadloze over ear (gesloten) headset met afneembare microfoon en actieve noise cancelling (ANC). Met een richtprijs van 279 is hij duurder dan een instap hoofdtelefoon, maar een stuk goedkoper dan de toppers in het ANC- segment. Tegelijk profileert het zich als een premium gaming headset en dat kunnen we grotendeels bevestigen.

De specificaties

Wat krijg je voor dat bedrag? Een toestel van 308 gram dat zowel via bluetooth, een eigen draadloze verbinding, als via een hoofdtelefoonaansluiting te verbinden is. De H3PRO connecteert met je pc en smartphone, maar ook met de meeste moderne spelconsoles.

Opladen gebeurd via usb-C, zet je hem aan dan hoor je meteen hoeveel batterij er nog overblijft en volledig opgeladen (na twee uur) belooft Epos minstens 18,5 uur geluid (met ANC, via de headphone jack), tot 22 uur (met ANC via bluetooth) of zelfs tot 28 uur (zonder ANC, via bluetooth). Maar je kan ook luisteren via de wireless low-latency dongle waarvoor Epos ook een usb-verlengkabel meelevert. Ook voor bedraad luisteren wordt er een geluidskabel meegeleverd, maar niet voor de microfoon. Al kan je ook de meegeleverde (lange) usb-c kabel gebruiken om bekabeld te spreken en luisteren.

Design

De H3PRO komt in drie kleuren: sebring black, ghost white of racing green (met goudkleurige afwerking). Wat we bijzonder waarderen is dat deze hoofdtelefoon zijn premium ambities waarmaakt, zonder te verdwalen in overbodig of overdreven design. Het is een gamingheadset die je ook op de trein of in een professionele videocall kan dragen.

Functioneel vinden we rechts de afneembare microfoon die een beetje plooibaar is om beter af te stemmen op je mond. Aan diezelfde rechterschelp vinden we de usb-c oplader, de aan/uit knop, de sensor voor draadloze connectie en een aansluiting voor wie bekabeld wil luisteren.

Epos H3PRO © PVL

Links staan de knoppen voor Bluetooth en ANC en een middelgrote draaiknop voor het volume. Handig hier is dat die niet al te gevoelig staat afgesteld. Je moet al 3-4 keer draaien om het volume helemaal open te draaien. Dat leek ons in het begin een nadeel, maar het voorkomt ook dat je per ongeluk het volume veel te luid zet door even aan het draaiwiel te komen.

De oorschelpen zelf zijn afgewerkt met vilt en (kunst?)leder. Ze draaien ook licht mee in alle richtingen waardoor het toestel mooi aansluit op de vorm van je hoofd. De rest van de oorschelp is van plastic, maar voelt of oogt niet goedkoop aan.

Epos H3PRO © PVL

Samengevat zijn we best fan van het design van de H3PRO. Het design is mooi en stijlvol en oogt een stuk volwassener dan doorsnee gaming headset. Tegelijk gebruikt Epos ook degelijk materiaal waardoor het toestel niet goedkoop aanvoelt.

Ervaring

We testen de H3PRO hoofdzakelijk op onze gamingdesktop en de aansluiting via de dongle verloopt naadloos. Meer nog: in tegenstelling tot standaard Bluetooth kan het draadloze signaal vrij vlot door een paar muren heen waardoor je geen geluid verliest als je pakweg even naar de keuken gaat.

Bijzonder aan deze hoofdtelefoon is dat er meerdere toestellen simultaan kunnen verbonden worden. We luisteren draadloos op onze pc naar muziek, maar ook onze smartphone is intussen geconnecteerd. In praktijk wil dat vooral zeggen dat we nogal vaak onze telefoon opnemen om vervolgens te beseffen dat het signaal via Bluetooth op de hoofdtelefoon zit. Maar dat ligt vooral aan de verstrooidheid van de reviewer dan aan het toestel zelf. Gesprekken die je vervolgens op je telefoon voert met de hoofdtelefoon gaan technisch even naadloos als achter de pc.

De microfoon doet zijn werk meestal zoals dat hoort. Zowel op Discord als in Zoom meetings zijn we helder te verstaan. Maar het valt op dat we een pak slechter te verstaan zijn zodra de microfoon iets te ver, hoog of laag van onze mond staat. Dat vraagt dus een beetje afstemming, zeker wanneer je de microfoonarm verplaatst. Vooral op Discord ervaren we dat probleem, maar ook bij een eigen stemopname valt op hoe snel het geluid wegvalt als we iets te ver van onze microfoon zitten.

Aan de oorschelpen horen we soms een lichte echo van onze eigen stem, een beetje vergelijkbaar met de feedback die je krijgt in een opnamestudio, maar dat went vrij snel.

Epos levert ook software (Epos Gaming Suite) mee om het geluid en de microfoon verder te finetunen en waar nodig meer nadruk te leggen op bepaalde tonen. Voor het geluid kunnen we daar inderdaad wat aanpassen naar onze persoonlijke wensen. Voor de microfoon hebben we dat na enig geklungel opgegeven. De functie om je microfoon te testen werkt namelijk niet, dus je kan ook moeilijk nagaan of je instellingen wel goed staan.

Epos H3PRO © PVL

Wat we wel handig vinden is dat de microfoon automatisch op mute gaat als je de microfoonarm helemaal naar boven schuift. Ook kan je de hele arm afnemen, waardoor de hoofdtelefoon ook bruikbaar is als hoofdtelefoon buitenshuis, zoals op de trein., zonder dat je er als een callcentermedewerker uitziet.

Zet je de hoofdtelefoon aan of uit dan krijg je een indicatie van de batterij, maar dat mocht wat ons betreft iets preciezer. Je krijgt te te horen of je meer dan tachtig of zestig procent batterij hebt, maar meer info komt er niet. Ook toen de batterij leeg was en de headset zichzelf afsloot was het 'less than 20 percent'. Dat mag iets exacter.

De actieve geluidsonderdrukking valt lastig exact te meten, maar ze werkt. Het gezoem van onze gamingpc verdwijnt bijna volledig. Een (luidere) luchtreiniger naast het bureau wordt grotendeels gedempt. Is dit ANC zoals bij de topmodellen van Bose of Sony? Neen, verre van. Maar in deze prijsklasse en om wat omgevingsgeluid te dempen doet de H3PRO uitstekend zijn werk.

Met 308 gram heeft de H3PRO een goede balans tussen niet te licht of te zwaar. Hij zit goed op je hoofd, ook na uren gebruik, en zit comfortabel om de oren. Ten opzichte van andere headsets die we de afgelopen jaren gebruikten voelt het alsof de H3PRO iets steviger om je hoofd zit, maar ook dat went snel. Tegelijk merken we dat het toestel goed om je hoofd zit, waardoor hij niet begint te schuiven wanneer je zelf met je hoofd beweegt.

Conclusie

Alles bij elkaar biedt de Epos H3PRO een uitstekende combinatie van een mooi ontworpen headset met ANC die zowel tijdens het gamen als onderweg kan gedragen worden. Op sommige vlakken is er verbetering mogelijk en wie een pure gamingheadset of de beste noice cancelling wil, is misschien beter elders af. Maar de H3PRO maakt wel een goed compromis tussen deze drie. Hij is praktisch en ideaal voor wie een allround hoofdtelefoon zoekt die in verschillende situaties kan gebruikt worden.

De H3PRO Hybrid is een draadloze over ear (gesloten) headset met afneembare microfoon en actieve noise cancelling (ANC). Met een richtprijs van 279 is hij duurder dan een instap hoofdtelefoon, maar een stuk goedkoper dan de toppers in het ANC- segment. Tegelijk profileert het zich als een premium gaming headset en dat kunnen we grotendeels bevestigen.Wat krijg je voor dat bedrag? Een toestel van 308 gram dat zowel via bluetooth, een eigen draadloze verbinding, als via een hoofdtelefoonaansluiting te verbinden is. De H3PRO connecteert met je pc en smartphone, maar ook met de meeste moderne spelconsoles.Opladen gebeurd via usb-C, zet je hem aan dan hoor je meteen hoeveel batterij er nog overblijft en volledig opgeladen (na twee uur) belooft Epos minstens 18,5 uur geluid (met ANC, via de headphone jack), tot 22 uur (met ANC via bluetooth) of zelfs tot 28 uur (zonder ANC, via bluetooth). Maar je kan ook luisteren via de wireless low-latency dongle waarvoor Epos ook een usb-verlengkabel meelevert. Ook voor bedraad luisteren wordt er een geluidskabel meegeleverd, maar niet voor de microfoon. Al kan je ook de meegeleverde (lange) usb-c kabel gebruiken om bekabeld te spreken en luisteren.De H3PRO komt in drie kleuren: sebring black, ghost white of racing green (met goudkleurige afwerking). Wat we bijzonder waarderen is dat deze hoofdtelefoon zijn premium ambities waarmaakt, zonder te verdwalen in overbodig of overdreven design. Het is een gamingheadset die je ook op de trein of in een professionele videocall kan dragen.Functioneel vinden we rechts de afneembare microfoon die een beetje plooibaar is om beter af te stemmen op je mond. Aan diezelfde rechterschelp vinden we de usb-c oplader, de aan/uit knop, de sensor voor draadloze connectie en een aansluiting voor wie bekabeld wil luisteren.Links staan de knoppen voor Bluetooth en ANC en een middelgrote draaiknop voor het volume. Handig hier is dat die niet al te gevoelig staat afgesteld. Je moet al 3-4 keer draaien om het volume helemaal open te draaien. Dat leek ons in het begin een nadeel, maar het voorkomt ook dat je per ongeluk het volume veel te luid zet door even aan het draaiwiel te komen.De oorschelpen zelf zijn afgewerkt met vilt en (kunst?)leder. Ze draaien ook licht mee in alle richtingen waardoor het toestel mooi aansluit op de vorm van je hoofd. De rest van de oorschelp is van plastic, maar voelt of oogt niet goedkoop aan.Samengevat zijn we best fan van het design van de H3PRO. Het design is mooi en stijlvol en oogt een stuk volwassener dan doorsnee gaming headset. Tegelijk gebruikt Epos ook degelijk materiaal waardoor het toestel niet goedkoop aanvoelt.We testen de H3PRO hoofdzakelijk op onze gamingdesktop en de aansluiting via de dongle verloopt naadloos. Meer nog: in tegenstelling tot standaard Bluetooth kan het draadloze signaal vrij vlot door een paar muren heen waardoor je geen geluid verliest als je pakweg even naar de keuken gaat.Bijzonder aan deze hoofdtelefoon is dat er meerdere toestellen simultaan kunnen verbonden worden. We luisteren draadloos op onze pc naar muziek, maar ook onze smartphone is intussen geconnecteerd. In praktijk wil dat vooral zeggen dat we nogal vaak onze telefoon opnemen om vervolgens te beseffen dat het signaal via Bluetooth op de hoofdtelefoon zit. Maar dat ligt vooral aan de verstrooidheid van de reviewer dan aan het toestel zelf. Gesprekken die je vervolgens op je telefoon voert met de hoofdtelefoon gaan technisch even naadloos als achter de pc.De microfoon doet zijn werk meestal zoals dat hoort. Zowel op Discord als in Zoom meetings zijn we helder te verstaan. Maar het valt op dat we een pak slechter te verstaan zijn zodra de microfoon iets te ver, hoog of laag van onze mond staat. Dat vraagt dus een beetje afstemming, zeker wanneer je de microfoonarm verplaatst. Vooral op Discord ervaren we dat probleem, maar ook bij een eigen stemopname valt op hoe snel het geluid wegvalt als we iets te ver van onze microfoon zitten.Aan de oorschelpen horen we soms een lichte echo van onze eigen stem, een beetje vergelijkbaar met de feedback die je krijgt in een opnamestudio, maar dat went vrij snel.Epos levert ook software (Epos Gaming Suite) mee om het geluid en de microfoon verder te finetunen en waar nodig meer nadruk te leggen op bepaalde tonen. Voor het geluid kunnen we daar inderdaad wat aanpassen naar onze persoonlijke wensen. Voor de microfoon hebben we dat na enig geklungel opgegeven. De functie om je microfoon te testen werkt namelijk niet, dus je kan ook moeilijk nagaan of je instellingen wel goed staan.Wat we wel handig vinden is dat de microfoon automatisch op mute gaat als je de microfoonarm helemaal naar boven schuift. Ook kan je de hele arm afnemen, waardoor de hoofdtelefoon ook bruikbaar is als hoofdtelefoon buitenshuis, zoals op de trein., zonder dat je er als een callcentermedewerker uitziet.Zet je de hoofdtelefoon aan of uit dan krijg je een indicatie van de batterij, maar dat mocht wat ons betreft iets preciezer. Je krijgt te te horen of je meer dan tachtig of zestig procent batterij hebt, maar meer info komt er niet. Ook toen de batterij leeg was en de headset zichzelf afsloot was het 'less than 20 percent'. Dat mag iets exacter.De actieve geluidsonderdrukking valt lastig exact te meten, maar ze werkt. Het gezoem van onze gamingpc verdwijnt bijna volledig. Een (luidere) luchtreiniger naast het bureau wordt grotendeels gedempt. Is dit ANC zoals bij de topmodellen van Bose of Sony? Neen, verre van. Maar in deze prijsklasse en om wat omgevingsgeluid te dempen doet de H3PRO uitstekend zijn werk.Met 308 gram heeft de H3PRO een goede balans tussen niet te licht of te zwaar. Hij zit goed op je hoofd, ook na uren gebruik, en zit comfortabel om de oren. Ten opzichte van andere headsets die we de afgelopen jaren gebruikten voelt het alsof de H3PRO iets steviger om je hoofd zit, maar ook dat went snel. Tegelijk merken we dat het toestel goed om je hoofd zit, waardoor hij niet begint te schuiven wanneer je zelf met je hoofd beweegt.Alles bij elkaar biedt de Epos H3PRO een uitstekende combinatie van een mooi ontworpen headset met ANC die zowel tijdens het gamen als onderweg kan gedragen worden. Op sommige vlakken is er verbetering mogelijk en wie een pure gamingheadset of de beste noice cancelling wil, is misschien beter elders af. Maar de H3PRO maakt wel een goed compromis tussen deze drie. Hij is praktisch en ideaal voor wie een allround hoofdtelefoon zoekt die in verschillende situaties kan gebruikt worden.