Liefhebbers van het audiomerk hebben er zo'n vijftien jaar op moeten wachten, maar op de IFA-elektronicabeurs in Berlijn onthulde Sonos dan eindelijk zijn eerste draagbare luidspreker, voor binnen én buiten. Wij konden de Sonos Move, die vanaf 24 september in de winkel ligt, alvast aan de tand voelen.

Sonos is sinds jaar en dag marktleider op het gebied van multiroom-muzieksystemen: luidsprekers die in elke kamer van je woonst perfect synchroon dezelfde muziek afspelen, of juist in elke ruimte een andere song laten weerklinken. De bediening gebeurt via een app, maar de recentste Sonos-modellen laten zich dankzij een ingebakken microfoon ook met spraakopdrachten bedienen via de Google Assistent of (pas later beschikbaar in België) Alexa, de spraakassistent van e-commercegigant Amazon. Zeg gewoon welk Spotify-nummer of radiostation je wil horen én in welke kamer, en de slimme luidspreker doet de rest. De nieuwe Move is eveneens van al die gemakken voorzien, maar voegt daar nog een belangrijke extra aan toe: hij werkt volledig draadloos, en is zowel geschikt voor binnen als buiten.

Moeiteloos verhuizen

Doordat er een potige oplaadbare batterij in de Sonos Move schuilgaat, is de zwarte speaker ongeveer de helft groter dan de Sonos One die gewoon in het stopcontact gaat. En dat hoor je ook: de klank is wat voller, de bassen gaan net even dieper. Scoort de One wat ons betreft een 8 voor geluidskwaliteit, dan verdient het nieuwe model nog een half punt extra.

Besluit je twee Move-speakers aan te schaffen, dan kan je ze - net zoals bij de One - in een stereo-opstelling plaatsen. Maar daar haal je deze Sonos Move eigenlijk niet voor in huis. Binnen is het vooral een luidspreker die je moeiteloos van de ene kamer naar de andere verhuist (hij heeft een handig handvat), waarbij de muziek ononderbroken blijft spelen. Wij gebruikten de Move de ene keer in de woonkamer, dan weer in de badkamer of op zolder. De oplaadbare accu, die overigens vervangbaar is, zingt het volgens de fabrikant tot tien uur uit en in slaapstand blijft de batterijlading tot ongeveer vijf dagen behouden. Daarna moet de Move weer een poosje op zijn ovaalvormige oplaadmodule worden geplaatst. Mogelijk zal Sonos deze module later ook afzonderlijk gaan aanbieden, voor permanente stroomvoorziening in meerdere ruimtes.

Wifi én bluetooth

Afhankelijk van de sterkte van het wifi-signaal kan je de Move ook op je terras gebruiken of (een stukje) meenemen in de tuin, en gewoon blijven bedienen via de vertrouwde Sonos-app. En omdat het toestel een geheugen heeft voor twee zogeheten SSID's (zeg maar: wifi-netwerken) laat de Move zich ook moeiteloos integreren in het draadloze thuisnetwerk van een vriend.

In het park, aan het strand of op andere plaatsen waar geen geconfigureerd wifi-netwerk voorhanden is, schakelt de Sonos Move met een druk op de knop over van wifi naar bluetooth. De Sonos-app werkt dan niet meer, maar je kan vanaf een smartphone of tablet bijvoorbeeld wel muziek naar de speaker streamen via Spotify of een andere muziekdienst. Buitenshuis is de Move overigens niet voor een kleintje vervaard. De drie kilo zware luidspreker is bestand tegen vallen en stoten, kan dankzij de IP56-rating tegen een ferme druppel regen en stof, en laat zich evenmin van de wijs brengen door extreme temperaturen en uv-stralen (lees: hij verkleurt niet).

De Sonos Move kan zoals gezegd ook via spraak worden bediend. Voor wie niet zo tuk is op een microfoon die 'steeds' meeluistert: met een druk op de aanraaktoets kan deze op elk moment 'hardwarematig' worden uitgeschakeld. De nieuwe Sonos-speaker is vanaf 24 september verkrijgbaar voor 399 euro.

Conclusie

In vergelijking met een Sonos One van 229 euro is de nieuwe Move tamelijk prijzig. De meerwaarde is gelukkig navenant: de speaker klinkt niet alleen beter dan zijn kleinere broer, maar is vooral bevrijd van alle kabels. Heb je al een Sonos-ecosysteem in huis, dan is de Move a) de ideale aanvulling voor mobiel gebruik binnenshuis, en b) een toppertje om ermee op uit te trekken. Heb je al een degelijke bluetooth-speaker en/of wil je starten met een multiroom-muzieksysteem van Sonos, dan ga je wat ons betreft beter voor één of twee Sonos One-luidsprekers.

Prijs: 399 euro