De Galaxy Buds krijgen een update. De voornaamste nieuwigheid is dat ze voortaan 11+11 uur meegaan. Maar wat voor oortjes krijg je voor 169 euro?

Als we eerlijk zijn dan liep deze reviewer niet over van enthousiasme toen Samsung vroeg of we de nieuwe Galaxy Buds wilden testen. Ik heb een panische angst dat zo'n losse oortjes uit mijn oor vallen (zeker in de buurt van een vuile vloer of bij een toiletbezoek). Om te gaan lopen gebruik ik liefst bedrade oortjes die over mijn oorschelp haken om te voorkomen dat ze uitvallen en op het vliegtuig zweer ik trouw aan een grote over-ear noise cancelling headset. Geen van die drie, toch niet de versies die ik heb, werken met een app. Bluetooth aan of uitschakelen is mijn enige vorm van connectiviteit.

App

De Galaxy Buds+ zijn op dat vlak helemaal anders. Op zich hoef je ze niet met een app te gebruiken en volstaat een Bluetooth-koppeling. Maar de app die er bij hoort geeft de oortjes wel een aantal leuke en zeker nuttige functies.

Zo kan je de oortjes bedienen door er op te tikken. 1x om muziek te pauzeren, 2x om het volgende nummer te starten, 3x voor het vorige nummer enz... Wie lang de oortjes aanraakt kan een spraakcommando geven, maar je kan via de app ook instellen om hier een aangepaste actie aan te koppelen, zoals volume omhoog/omlaag, of het starten van Spotify.

Ook de equalizer afstemmen op bass, hoge tonen of andere geluidsaspecten kan je via de app vaststellen. Maar de twee functies die we het meest waarderen zijn de zoekfunctie en het omgevingsgeluid. Ben je de Buds kwijt in de eindeloze rommel op je bureau, dan kan je ze via de app laten fluiten om makkelijk terug te vinden.

De Buds zijn uitgerust met drie microfoons om omgevingsgeluid door te laten, bijvoorbeeld wanneer je op straat gaat lopen. Extra leuk daarbij is de experimentele functie 'extra hoog'. Die verhoogt het omgevingsgeluid een beetje waardoor ze bijna functioneren als een hoorapparaat.

Samsung Galaxy Buds Plus © PVL

Draagcomfort en geluidskwaliteit

De Buds+ passen vlot in je oren en zetten zichzelf in je oorschelp. Ook na enkele uren continu dragen blijven ze comfortabel zitten en voelen ze niet storend aan. De functie voor omgevingsgeluid maakt dat je ze niet noodzakelijk moet uitnemen om iets rondom je te horen.

Onze grootste vrees, dat ze bij het sporten zouden uitvallen, lijkt ongegrond.

We zijn geen audiofielen, maar de geluidskwaliteit van de oortjes is naar onze mening uitstekend. Zowel muziek, series op Netflix als geluidsopnames en telefoongesprekken klinken helder. Al zouden we voor muziek met voldoende basgeluid de equalizer in de app wel daarop afstemmen.

Blijven ze vlot zitten? Onze grootste vrees, dat ze bij het sporten (felle bewegingen + zweten) zouden uitvallen, lijkt ongegrond. Bij een sessie op de loopband en bij een workout nadien kwamen de Galaxy Buds misschien een tikkeltje losser, maar uitvallen deden ze niet.

Ook op de fiets blijven ze goed zitten. Al merken we hier wel een minpunt aan de microfoons: die moeten er voor zorgen dat je ondanks luide muziek toch omgevingsgeluid blijft horen, maar in praktijk ga je bij een klein briesje dan ook zeer veel wind horen. Vergelijk het met iemand die blaas in een microfoon, waarbij de muziek wordt overstemd en je het omgevingsgeluid alsnog uitzet.

Samsung Galaxy Buds Plus © PVL

Voor telefoongesprekken via de oortjes zijn we wisselend enthousiast. In een stille of grotendeels rumoerloze kamer zijn ze perfect geschikt om een telefoongesprek te voeren. Buiten lukt dat ook, maar zijn we niet altijd even verstaanbaar en ga je beter alsnog met je telefoon bellen. Al moeten we er aan toevoegen dat we onze gesprekken vooral in winderig weer hebben gevoerd

Gebruiksgemak

Volledig opgeladen gaan beide oortjes 11 uur mee, maar de case waarin ze worden bewaard heeft ook een batterij van 11 uur (270 mAh batterij). Dat is een aardige verbetering ten opzichte van de 6+7 uur van de vorige generatie Buds en maakt dat je een lange werkdag of zelfs een lange vliegtuigreis zonder herladen zonder problemen doorkomt.

De aanraakbediening werkt ook zeer handig om zonder je gsm boven te halen van nummer te wisselen of te pauzeren. Al zijn ze wel erg gevoelig: wil je de oortjes goedzetten, dan is de kans groot dat je ook de bediening inschakelt en het nummer dat afspeelt pauzeert of opnieuw begint.

Het opladen in de case, wat zowel via usb-C als draadloos kan, lijkt een detail, maar het betekent wel dat zodra je oortjes worden opgeborgen, ze meteen weer worden opgeladen en je bij een (onverwachte) uitstap niet eerst moet wachten tot de batterij vol genoeg is.

De case zelf is mooi afgerond en past vlot in je broekzak waardoor je de Buds overal mee naartoe kan nemen. Ook het lichte gewicht (40gram) maakt ze zeer handig voor wie graag licht reist.

Conclusie

Het enige wat we nog missen aan deze oortjes is noise cancelling, al moeten we opmerken dat zo'n oortjes doorgaans in een veel hogere prijsklasse zitten en dat de Buds+ al flink wat omgevingsgeluid wegfilteren. Alles bij elkaar zijn de Buds+ een mooie upgrade ten opzichte van hun voorganger en bieden in verhouding waar voor hun geld. Zowel over de geluidskwaliteit, het draagcomfort als het gebruiksgemak kunnen we positief zijn. De Buds+ zijn zowel voor het pendelen, lichte sport als op het vliegtuig een handige reisgezel die vlot in je broekzak past.

De Samsung Galaxy Buds+ zijn te koop voor 169 euro vanaf 13 maart.

