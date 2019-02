Review: hoe ervaart een doorgewinterde BlackBerry-gebruiker de KEY2?

Of we de KEY2 wilden testen? Graag. Maar niemand van de redactie had de afgelopen tien jaar nog een smartphone met toetsenbord gebruikt. We waren destijds ook geen BlackBerry-adepten terwijl dit toestel wel net op die doelgroep van destijds inspeelt. Reden genoeg voor een andere aanpak.

Van september tot nu hebben we het toestel in handen gegeven van Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder van CD&V-voorzitter Wouter Beke en jarenlang een fervent BlackBerry-gebruiker. Het toestel overleefde de gemeenteraadsverkiezingen van oktober en de regeringsval in december, momenten waarin batterijduur en snel en accuraat tikken van belang waren.

Specificaties Gewicht: 168 gram Scherm: 1620X1080 IPS LCD - 4,5 inch diagonaal (3:2 ratio) Android 8.1 Oreo Qualcomm SDM 660, Kyro Octa-Core 2,2 GHz x4 + 1,8 GHz 6GB RAM - 64 GB opslag USB-C Batterij: 3.500 mAh Camera achteraan: 2X 12 megapixel, 4K video Camera vooraan: 8 megapixel, 1080p video

Welke BlackBerry's heb je in het verleden gehad?

VAN ROOSBROECK: "Ik heb van 2008 tot 2016 BlackBerry gebruikt, mijn laatste toestellen waren de Q10, de Bold en de uitschuifbare BlackBerry Torch 9800. Het toestel dat ik de afgelopen jaren gebruikte was de Samsung S7. De KEY2 is iets groter, maar hij past nog steeds in een broekzak."

Hoe ervaar je die mix van een BlackBerry op Android?

VAN ROOSBROECK: "Komende van Android merk je daar weinig verschil bij. Alleen heeft de KEY2 een aantal native apps die je misschien wil uitschakelen of aanpassen. Komende van Samsung was het wel even zoeken maar uiteindelijk vind je wel wat je nodig hebt. Misschien kan die overstap wat vlotter, want als zakelijke gebruiker wil je wel vooral zo snel mogelijk aan de slag, maar ik kan ook niet zeggen dat het hinderlijk was."

"Het voordeel van Android is dat vaak gebruikte apps zoals bankieren, Facebook, Twitter of Whatsapp er gewoon zijn. Ik heb altijd graag BlackBerry gebruikt, maar op het einde waren bepaalde apps er gewoon niet meer. Met Android hebben ze alles wat een ander ook heeft. De KEY2 heeft trouwens wel een aantal typische oude BlackBerry-geluiden in zijn assortiment behouden."

Wat is je algemene indruk? Heb je hem de hele tijd gebruikt, of toch nog gewisseld met je oude smartphone?

VAN ROOSBROECK: "Het toestel voelt vrij robuust aan, ligt goed in de hand en schuift niet makkelijk. Het lijkt een detail, maar ik gebruik hem vaak als hotspot in de trein, en dan wil je geen telefoon die vlot van de tafel schuift. De Samsung is tot nu toe in de kast blijven liggen."

"In het begin merkte ik wel dat het geluid van bepaalde meldingen soms wegviel, maar dat is afgelopen maand na een update vanzelf opgelost. Ook zaken als het verbinden via Bluetooth in de wagen gaat vrij snel ten opzichte van de Galaxy S7.

Hoe was je ervaring met het fysiek toetsenbord?

VAN ROOSBROECK: "Het toetsenbord is een plezier om terug te gebruiken. Ook van collega's hoor ik dat ze dat blijven missen. Zeker als je mailt vind ik het belangrijk dat je geen fouten maakt en dat doe je minder met een toetsenbord. Het is bovendien een Azerty-toetsenbord wat ik wel extra leuk vind."

"Ik heb in het verleden ook geëxperimenteerd met een opklikbaar toetsenbord, maar dat geeft niet dezelfde ervaring. Met dit toestel maak je veel minder fouten."

Raakte je het snel gewoon, na enkele jaren op een virtueel toetsenbord?

VAN ROOSBROECK: "Toch wel, het was destijds al een troef van BlackBerry en dat is het vandaag opnieuw. Het voelt ook heel vertrouwd aan voor wie het vroeger al gebruikte."

Daar tegenover staat wel dat het scherm iets kleiner is, was dat een minpunt?

VAN ROOSBROECK: "Helemaal niet. Ik kijk vaak video op de trein maar ik heb nooit het gevoel gehad dat het scherm te klein was.

Wat is je ervaring met de batterij en de snelheid? Zeker na enkele maanden gebruik.

VAN ROOSBROECK: "Ik schat dat hij bij vrij intensief gebruik nog altijd 36 uur meegaat. Je moet niet meer dan één keer per dag opladen en ook als er 's avonds onverwacht dingen gebeuren dan kom je niet in de problemen, hoe intensief je gebruik overdag ook was."

"Ik heb het toestel ook gebruikt tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en in de periode dat de regering viel. Er zijn momenten geweest dat alles in brand stond en dan moet je als woordvoerder bereikbaar zijn. Daar heeft de KEY2 me geen enkele keer in de steek gelaten."

"Verder start hij heel snel op en ook herstarten vraagt niet al te veel tijd. Na een half jaar in gebruik heb ik niet het gevoel dat hij trager werkt dan in het begin."

Kan de camera de concurrentie met je Samsung aan?

VAN ROOSBROECK: "Ik denk dat hij misschien iets minder goed is dan de Samsung. Maar niet in de mate dat het hard opvalt. Ik doe er natuurlijk geen natuurfotografie mee, maar ik gebruik het toestel om foto's te nemen voor op social media en dat gaat prima."

Je bent een intensieve professionele gebruiker, zou je de KEY2 aanraden, ook voor wie hem puur privé gebruikt?

VAN ROOSBROECK: "Dat hangt er vanaf of je graag met een toetsenbord werkt. Ik miste dat best hard en ik ben blij dat ik het nu opnieuw kan gebruiken, zowel professioneel als privé. Qua prijs zit hij met 649 euro niet in het hoogste prijssegment en dat maakt hem wel tot een goede allrounder, gericht op de meer zakelijke gebruiker."