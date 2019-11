5 star star star star star

De Sync Box van Signify stuurt je slimme lampen aan op basis van je tv. Data News ging aan de slag met het doosje dat meteen ook een aantal HDMI-poorten uitspaart.

Signify, het vroegere Philips Lighting, maakt al jaren geconnecteerde lampen die u kan bedienen met uw smartphone. Per lamp of per kamer/zone kan u zelfs specifieke kleuren selecteren. De Hue Play HDMI Sync Box is daarin een verlengstuk voor uw tv en zorgt ervoor dat de kleur in de woonkamer wordt afgestemd op wat er op dat moment afspeelt.

Hue Play HDMI Sync Box © Signify

Op hardwarevlak is de Sync Box een vrij eenvoudige maar mooi afgewerkte box. Er is ruimte voor vier HDMI-poorten (en een vijfde die je op de tv aansluit), een stroomaansluiting en een micro-usb poort. Die laatste hoef je niet te gebruiken, maar kan je wel aansluiten op een usb-poort van je tv, zodat de box weet wanneer je tv uit staat.

Eens aangesloten volstaat het om de box via de Hue Sync app te pairen (koppelen) met de lampen (of beter gezegd met de Hue Bridge die de lampen aanstuurt). Dat gaat vrij eenvoudig en vanaf dan kan je het toestel volledig bedienen met de Hue Sync app. Je hoeft enkel nog aan te geven waar de lampen in de woonkamer staan. Zo zal een rode gloed op de linkerhelft van het scherm vooral de lampen aan de linkerkant aansturen, of omgekeerd.

In de app zelf zijn er drie vooraf ingestelde modussen: video, muziek en game, maar je kan ook zelf de intensiteit in vier standen regelen, bij de laagste (subtiel) gaat de kleurovergang traag, bij de hoogste (extreem) is die meteen. Ook kan je de helderheid van de lampen instellen naar believen.

In onze persoonlijke ervaring geeft de derde hoogste stand (hoog) het aangenaamste gevoel. Bij lagere instellingen volgt de kleur, zeker bij een film of tv-programma, te traag. Bij de hoogste stand is het dan weer te flitsend. Al komt die modus vooral tot zijn recht tijdens het gamen.

De Sync Box zelf doet exact wat hij belooft, zeker na zonsondergang wordt de woonkamer bijna een verlengstuk van de film. IJzige nachtlandschappen zorgen voor koud blauw licht, natuurdocumentaires over de woestijn maken de woonkamer goudgeel en de taarten uit de finale van Bake-off Vlaanderen maken van de woonkamer een mooi kleurenpallet, zonder dat het te chaotisch of druk wordt.

. © PVL

Is de Sync Box Perfect? Neen. Heel soms moeten we een tweede keer proberen om de synchronisatie te starten. We kunnen er geen exacte oorzaak op vastpinnen, maar vermoedelijk is dat wanneer de ene gebruiker de box heeft gebruikt en een andere later hem weer aan of uit wil zetten. Mogelijk verbetert dit nog naargelang het toestel updates krijgt. Anderzijds is het zeker wel het vermelden waard dat de box niet gebonden is aan één gebruiker.

Hoewel het toestel een extra bakje rond je tv-toestel is, waar ook al een settop box, spelconsole en eventueel een blu ray-speler, mediaspeler of chromecast ligt, is er nog een bijkomend voordeel: vier toestellen zijn voortaan aangesloten op één HDMI-poort die bovendien te bedienen is met je smartphone. In praktijk betekent dit dat we de afstandsbediening van de tv enkel nog gebruiken om de tv aan of uit te zetten. We zouden de Sync Box nog meer waarderen mocht er bij een volgende versie ook ruimte zijn voor een usb-poort om bijvoorbeeld de chromecast van stroom te voorzien. Of om een functie om ook het volume aan te sturen. De Sync Box zelf past overigens in de stroomkop van de Hue Play. Dat wil zeggen dat je twee lampen achter je tv samen met de box op één stopcontact kan aansluiten. Een belangrijk detail in de hoek waar de nood naar vrije stopcontacten doorgaans het hoogst is.

De stroomkabel van de Hue Play HDMI Sync Box past ook in die van Hue Play lampen. Zo neemt de box op zich geen extra stopcontact in gebruik. © Signify

Ons voornaamste bezwaar tegen de Sync Box is de prijs. 249,95 euro is een stevig bedrag voor een toestel dat hoofdzakelijk andere toestellen connecteert. Maar Signify focust met het toestel wel op de premium user. Het toestel zelf is mooi ontworpen, ondersteunt 4K en hoeft niet noodzakelijk weggemoffeld te worden. Bovendien is het zowel om te configureren als in gebruik ook voor niet-technologen eenvoudig te bedienen. Alles bij elkaar is de Hue Sync Box een zeer leuk verlengstuk voor wie al Hue-lampen heeft en daarmee zijn of haar tv-ervaring wil verrijken.