2 star star star star star

De JBL Club One is een over ear noise cancelling headset die schoonheid, geluidskwaliteit en draagcomfort combineert. Helaas stopt daar ons enthousiasme.

JBL lanceerde de Club One dit voorjaar. Het toestel kost 349 euro en daarvoor krijg je een stevige headset die zowel bedraad als draadloos werkt, een case, een gewone 3,5 mm aansluiting, een gekrulde 3,5 mm geluidskabel, een adapter om van beide kabels een 6,35 mm aansluiting te maken en een vliegtuigadapter.

JBL levert de Club One met een gewoon en gekruld snoer, een vliegtuigadapter en een grote audioaansluiting. © PVL

Design

Over het design van de headset kunnen we alleen maar positief zijn. De JBL Club One weegt 378 gram en dat is vrij zwaar in vergelijking met andere noise cancelling hoofdtelefoons. Het is daarom niet het soort hoofdtelefoon waarvan je vergeet dat je hem draagt. Maar dat gaat gepaard met uitstekend draagcomfort waardoor hij ook na enkele uren gebruik niet vervelend aanvoelt.

Zowel het design van de Club One als hoe hij in de hand ligt of om de oren zit geeft je een premium gevoel en dat is zo gebleven in de drie weken dat we hem regelmatig gebruiken.

De hoofdtelefoon kan je opplooien voor de beschermhoes, maar die heeft geen plaats voor kabels. © PVL

Dat design trekt helaas niet door naar de case van het toestel. Die is relatief eenvoudig, waarmee we bedoelen dat er geen plaats is om kabels te bewaren. Zelfs de headset dichtgeklapt in de case krijgen is soms lastig. Tegelijk is de opberghoes omwille van hoe je de headset dichtplooit iets kleiner, maar wel boller dan andere noise cancelling headsets.

Of dat belangrijk is, is relatief. Wie een kabel vooral gebruikt aan de pc of muziekinstallatie, heeft die ook niet nodig onderweg, en met 23 uur batterij (of 48 uur zonder noise cancelling) kom je best even toe zonder extra kabels.

Bediening en knoppen

De Club One beschikt over zeven fysieke knoppen op de headset. Rechts vinden we, naast de usb-C poort om op te laden, de volume- en pauzeknoppen. Links zijn er drie knoppen: aan/uit, Bluetooth en active noise cancelling. Die laatste kan je via de app ook aanpassen om 'talktru' in te schakelen zodat je een gesprek kan voeren zonder de hoofdtelefoon af te nemen. Mooi meegenomen is dat je links als rechts een aansluiting hebt voor een geluidskabel.

Jammer dat JBL de grootste en makkelijkst te bereiken knop voorbehoudt voor een functie die veel gebruikers niet zullen gebruiken.

Als je de volumeknoppen twee seconden indrukt dan kan je naar het vorige en volgende nummer gaan. De pauzeknop doet op dezelfde manier dienst om telefoongesprekken aan te nemen of af te sluiten. Om vooruit te gaan in je playlist is dat doenbaar, maar wie enkele nummers wil teruggaan moet wel wat oefenen want in praktijk ga je vooral je huidig muzieknummer telkens opnieuw starten.

JBL Club One © PVL

Tot slot is er nog een zevende, zeer grote, knop aan de buitenkant van de linker oorschelp. Die dient enkel om Google Assistant of Alexa te bedienen. Dat is leuk, maar tegelijk jammer dat JBL de grootste en makkelijkst te bereiken knop voorbehoudt voor een functie die veel gebruikers niet zullen gebruiken.

Zelf hadden we die knop graag willen toewijzen aan een mogelijkheid om muziek te pauzeren of omgevingsgeluid door te laten. Dingen die je doorgaans wel snel nodig hebt, bijvoorbeeld in het verkeer of als iemand je plots aanspreekt.

Geluid

Het belangrijkste van een headset is uiteraard de geluidskwaliteit en daar weet JBL wat het doet. Of het nu gaat om stevige beats of rustigere ritmes, het gevoel van een premium hoofdtelefoon wordt bevestigd.

Met active noise cancelling (ANC) aan merken we een licht verschil in de geluidskwaliteit, maar niet in die mate het noemenswaardig slechter is, vooral anders.

JBL Club One © PVL

De ANC filtert ruis in je omgeving weg en dempt stemmen of andere geluiden, maar hier moeten we vaststellen dat de JBL Club One dat niet even goed doet als anderen. We vergelijken met de Bose QuitComfort 35 II, een headset die al enkele jaren op de markt is. Dragen we beiden in de buurt van een draaiende ventilator, dan valt op dat deze een stuk minder hoorbaar is bij de oudere Bose ten opzichte van de nieuwe JBL.

App maakt het niet beter

De JBL Club One komt met een app, maar helaas moeten we zeggen dat die meer kwaad dan goed doet. We durven zelfs zeggen dat dit een beter toestel zou zijn zonder de app.

Om met de positieve zaken te beginnen: je kan via de app je eigen equalizer instellen, kiezen uit vooraf ingestelde equalizers voor piano, Jazz of vocaal, of kiezen uit equalizers ('dj signatures) van een aantal bekende DJ's zoals Armin van Buuren of Nicky Romero. Dat is fijn om per genre of naargelang je persoonlijke smaak de muziek nog iets beter of anders te laten klinken.

Verder toont de app hoeveel batterij de Club One nog heeft en kan je kiezen of de knop op de headset 'Ambient Aware' (omgevingsgeluid) of TalkThru (gesprek voeren) mogelijk maakt. Belangrijk om te weten: in de instellingen staat 'automatische uitschakeling' standaard aan. Dat wil zeggen dat de headset zich automatisch uitschakelt als hij tien minuten aan staat zonder muziek. Dat kan soms verwarrend zijn als je dat niet weet en de headset zonder muziek draagt, omenkel omgevingsgeluid te weren bijvoorbeeld.

Maar de app is verder eerder warrig in gebruik. Dat begint wanneer we de app niet vinden op onze telefoon wanneer we zoeken naar 'JBL'. Want de app heet 'headphones'. Ook vraagt ze toegang tot onze locatie, wat nergens voor nodig is.

Wie de app opent komt niet meteen bij de functies van de JBL Club One uit, maar passeert eerst nog een scherm om een tweede of derde JBL headset te koppelen. Nuttig als je daadwerkelijk een enorme audiofiel en JBL-fan bent en dus meerdere headsets hebt. Maar in praktijk niet het eerste wat je moet zien als je de app een 2e of 3e keer opstart. Ook vraagt de app toegang tot onze locatie, wat nergens voor nodig is.

De app van de JBL Club One biedt beperkte meerwaarde en kan gebruiksvriendelijker. Links zien we het openingsbeeld. In het midden de mogelijkheid om omgevingsgeluid toe te laten en rechts de keuze uit de verschillende DJ Signatures (equalizer-afstellingen). © PVL

Het grootste minpunt is echter dat de muziek wordt verstoord als we de app gebruiken. Gaan we tijdens onze favoriete playlist naar de app, dan hapert de stream elke keer eventjes. Het is een detail, maar het is een schoonheidsfoutje dat niet thuishoort op een hoofdtelefoon van 349 euro van een premium merk.

Conclusie

Als hoofdtelefoon is de JBL Club One een hoogstaand en mooi ontworpen toestel dat ondanks zijn gewicht aangenaam is om uren aan een stuk te dragen. Ook als brildrager merken we weinig van de stevige boog over het hoofd. Dat JBL hem zowel draadloos als bekabeld levert, en daarbij ook een vliegtuigadapter, 6,35mm adapter en een gekrulde kabel meelevert toont aan dat er is nagedacht aan wat een audioliefhebber wil.

Het lijkt alsof JBL wel heeft afgekeken bij de concurrentie, maar slecht heeft overgeschreven.

Als geconnecteerde noice cancelling headset is dit een matig afgewerkt product. We krijgen het gevoel dat een deel van het team van JBL heel hard heeft gewerkt, en een ander deel op één week tijd de knoppen en de app heeft ontwikkeld zonder veel rekening te houden met de gebruikservaring. Bovendien is de noise cancelling slechter dan bij een ouder toestel van een vooraanstaande concurrent.

We hadden dit toestel veel beter gewaardeerd mocht de app gebruiksvriendelijker en nuttiger zijn, zonder dat ze de muziek verstoort. Dat de enorme knop om de Google Assistant/Alexa op te roepen niet in te zetten is voor iets anders, is een gemiste kans. Het lijkt daarom alsof JBL wel heeft afgekeken bij de concurrentie, maar slecht heeft overgeschreven.

Samengevat: we genieten van de muziek, maar voor 349 euro zijn er toestellen die dezelfde geluidskwaliteit bieden en wel een degelijke app, noise cancelling of gebruikservaring hebben.

JBL Club One © PVL

