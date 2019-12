3 star star star star star

De nieuwe versie van HTC's VR-headset zit een pak comfortabeler dan de eerste generatie. Maar is dat genoeg om het grote publiek aan te spreken?

De HTC Vive Cosmos is de opvolger van de in 2016 gelanceerde HTC Vive. Vorig jaar stelde het bedrijf al de Vive Pro voor die mikt op bedrijfstoepassingen. De Cosmos trekt volop de kaart van de gamende consument en werkt daarbij een aantal beperkingen weg. Data News mocht twee weken aan de slag gaan met het toestel en wikt en weegt de vooruitgang.

De specs

De Cosmos is heel gelijkaardig aan zijn voorganger maar is technologisch beter, praktischer en mooier afgewerkt. Zo heeft het toestel een resolutie van 2880 x 1700 pixels (1440 x 1700 per oog). Bij de vorige generatie was dat 2160 x 1200 pixels. De refresh rate blijft op 90 Hz, net zoals het gezichtsveld van 110 graden.

De headset zelf is een tikkeltje lichter (645 gram tegenover 680 gram), maar bevat voortaan wel een ingebouwde hoofdtelefoon. Belangrijker is dat ook het gewicht beter is verdeeld. De Cosmos leunt nog steeds vooral op je voorhoofd, maar voelt wel minder zwaar aan dan zijn voorganger.

Wat vooral in het oog springt zijn de nieuwe controllers. Die zijn iets anders van vorm, hebben voortaan een klassieke joystick en liggen een stuk beter in de hand. Al gaat dat ook gecombineerd met een nadeel dat we later in deze review aanstippen.

Een beetje draadlozer

Een aangename vernieuwing bij de HTC Vive Cosmos is dat het toestel voortaan zonder sensoren werkt. Bij het originele toestel moest je je virtueel domein afbakenen met vier sensoren die de headset en controllers herkenden. Leuk in een grote lege ruimte, maar minder praktisch in een kleinere woonkamer of een appartement.

De Cosmos werkt met behulp van camera's op het toestel die de controllers ook herkennen. Bovendien volstaat een ruimte van 1,5 bij 2 meter als speelveld. Groter is doorgaans leuker, maar in onze test moesten we vaststellen dat dit perfect werkt. Zodra je buiten je virtueel speelveld loopt, krijg je meteen, dankzij de camera op de headset, de echte wereld te zien. De kans dat je tijdens het gamen ergens tegen loopt is dus een pak kleiner. Ook de kabels zijn vervangen door één grote kabel en de ingebouwde headset zorgt ook voor één draadje minder. Zaken waardoor de nieuwe VR-headset meteen een stuk matuurder aanvoelt.

Wat we ook waarderen is dat je de Cosmos over een 'luik' beschikt. Eens hij op je hoofd staat, kan je hem eenvoudig naar boven openklappen. Dat lijkt een detail, maar is bijzonder handig als je tijdens het spelen even naar de realiteit moet terugkeren zonder de headset af te zetten.

Evenmin onbelangrijk is dat de Cosmos enige gewenning vraagt. De headset is comfortabeler dan zijn voorganger, maar de eerste paar keer blijft het wennen en aanpassen om hem om je hoofd te laten passen op een manier die comfortabel genoeg is om langer dan een half uurtje te spelen. In onze ervaring is de eerste indruk van de Cosmos niet de beste, maar oefening baart kunst.

Het enige probleem bij de opstelling is de hoeveelheid licht. De Cosmos heeft er moeite mee als er te veel natuurlijk licht is. Maar als we (na zonsondergang) willen spelen met enkel een gedimde lamp in de kamer is het volgens de Cosmos te donker.

Software & games

Waar de hardware van de Cosmos er op vooruit gaat, kunnen we helaas niet hetzelfde zeggen van de software. Al ligt dat niet volledig aan HTC zelf.

De oorspronkelijke Vive had een nauwe integratie met Steam en dat resulteerde in een vrij aangename virtuele omgeving om je games te kiezen.

Bij de Cosmos loopt dat dat via Viveport, een virtuele woonkamer (met aanliggend parkje) waar je kan experimenteren. Van daaruit krijg je ook toegang tot games in Steam, maar naar onze ervaring staat het geheel nog niet op punt. Viveport is nog wat buggy met games die niet meteen opstarten, of een venster voor leeftijdscontrole dat soms niet weg wil gaan. Het zijn details, maar ze staan wel in de weg van een vloeiende spelervaring.

Een screenshot uit het spel Rush VR waar je al skydivend langs obstakels scheert.

Voor de volledigheid: we testen de HTC Vive Cosmos op een drie jaar oude Intel Core i5-660K 3,5 GHz met een Geforce GTX 1060 (6GB) en 16GB RAM op Windows 10 Pro. Die lijkt geen probleem te hebben met de VR-games die we hebben getest voor deze review.

Wat wel een probleem geeft is dat niet alle games geoptimaliseerd zijn voor de controllers van de Cosmos. Voor een aantal games (bijvoorbeeld de pijl-en-boog shooter Elven Assassin of de flight-manager Final Approach) is dat geen probleem. Maar een zeer eenvoudig spel als Go Guess (waar je virtueel in Google Street View rondloopt en je je locatie moet raden) is onspeelbaar omdat ze de oude controllers virtueel op je scherm tonen en je op knoppen moet duwen die niet meer bestaan of op andere plekken staan.

Zoiets kan je tolereren van een gratis emulator om pakweg oude Nintendo-games op je pc te spelen, maar niet van een headset van enkele honderden euro's. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel HTC als de spelontwikkelaars.

Conclusie

We hebben gemengde gevoelens bij de HTC Vive Cosmos. Is dit een leuk en goed toestel? Ja. Is het beter dan zijn voorganger? Op veel vlakken wel. Maar we zijn twee jaar later en dan moeten we de lat ook hoger leggen.

In 2016 waren we laaiend enthousiast over de eerste HTC Vive omdat het de eerste headset was waarmee je kon rondlopen. Vandaag heeft HTC een veel beter toestel. Maar als we eerlijk zijn dan is, met uitzondering van het wegwerken van de sensoren, de technologische evolutie eerder beperkt.

Vooral dat de controllers bij sommige games slechter werken dan de voorganger is daarbij een doorn in het oog. Van een goedkoper toestel kan je die tekortkoming nog wat tolereren, maar wie 799 euro betaalt voor een spelconsole, mag een premium ervaring verwachten voor die prijs en die is er momenteel niet.

De richtprijs van de HTC Vive Cosmos komt op 799 euro. Momenteel geeft HTC wel een kerstkorting tot 18 december van 100 euro. In combinatie met een abonnement op Infinity (onbeperkt toegang tot alle VR games) loopt dat op tot 200 euro.