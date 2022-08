4 star star star star star

Na slimme bewakingscamera's regent het intussen ook intelligente deurbellen. De Nest Doorbell van Google is zelfs al aan de tweede generatie toe. Belangrijkste vernieuwing: aanbellen kan nu ook draadloos. Ook de vernieuwde Nest Cam doet het voortaan zonder kabel, en dat leek ons een mooie opportuniteit om de gadgets eens in tandem uit te proberen.

De Google Nest Doorbell is de opvolger van de Nest Hello uit 2018, die voorlopig overigens gewoon in het assortiment blijft. Veel bestaansrecht heeft dat gadget op het eerste gezicht niet meer. Niet alleen kan je de originele videodeurbel alleen bekabeld aansluiten (de nieuwe met of zonder draad), het toestel is met 279 euro ook gevoelig duurder dan de nieuwkomer, die voor 199,99 euro van eigenaar verwisselt.

Esthetische aspect

Toch heeft ook het 'oude' model nog enkele troeven in huis. Zo is de beeldkwaliteit van de geïntegreerde camera duidelijk beter, met een lichtgevoelige sensor van 3 megapixel tegenover 1,3 MP bij de Nest Doorbell met batterij. Dat resulteert in HD UXGA-videobeelden van 1.600 x 1.200 pixels, waar het nieuwe model het moet stellen een HD-kwaliteit van 1.280 x 960 pixels. Ook qua digitale zoom is de Nest Hello (met kabel) de winnaar: het toestel haalt objecten en personen tot 8x dichterbij, bij de Nest Doorbell is dat beperkt tot 6x.

En dan is er nog het esthetisch aspect. De nieuwe videodeurbel in maagdelijk wit ziet er zonder meer gelikt uit, maar qua afmetingen (16 x 4,60 x 2,41 cm) is het - met name in de lengte - echt wel een joekel. Ter vergelijking: de Nest mét netvoeding meet 11,7 x 4,30 x 2,60 cm. Naar de oorzaak hoeft niet ver gezocht te worden: er moest nu eenmaal een stevige accu in het gadget worden verwerkt.

De Nest Doorbell heeft een ingebouwde camera en doet tevens dienst als intercom. © Google

Plug en vijs

De installatie van een Nest Doorbell verschilt nauwelijks van de slimme camera's van de fabrikant. Alleen moet je in dit geval eerst een metalen plaatje aan de voorgevel van je woonst bevestigen, via de meegeleverde pluggen en schroeven. Daarna kan je de bel eenvoudig op het plaatje vastklikken. Om het gadget weer te verwijderen, bijvoorbeeld om de batterij bij te tanken via de USB-C-connector aan de achterzijde, moet je een speciaal sleuteltje in de Nest Doorbell schuiven.

Hoe lang de batterij meegaat, dat hangt af van hoe intensief er wordt aangebeld: bij twee tot vijf events per dag zingt de accu het ongeveer een half jaar uit, maar bij pakweg vijftien dagelijkse gebeurtenissen moet het gadget na zo'n tweeëneenhalve maand 'al' aan het stroominfuus.

Helemaal diefstal-proof is het montagesysteem niet. Het sleuteltje is vrij eenvoudig na te maken, en ook met wat licht geweld komt de deurbel waarschijnlijk vrij snel van de muur. Veel zin heeft deze 'buit' echter niet, want eenmaal geactiveerd werkt de Nest Doorbell slechts samen met één account. De dief heeft ook nimmer toegang tot de opnames die via de bel zijn gemaakt, want ook die zijn afgeschermd via het account van de eigenaar.

Bovendien: de Doorbell begint desgewenst al met filmen zodra er iemand in de buurt komt. Dat geldt ook voor de onverlaat die het ding probeert te jatten, en dat maakt het voor de politie al wat makkelijker om de boef te identificeren (al moet deze feature natuurlijk vooral een afschrikeffect hebben). Is er toch iemand die met je bel aan de haal gaat, doe dan binnen de dertig dagen aangifte bij de politie. Als je die aangifte aan Google kan laten zien, ontvang je gewoon een nieuw exemplaar.

Van gong tot smartwatch

Eenmaal geïnstalleerd werkt de Nest Doorbell eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer er wordt aangebeld (op de bel licht de ring rond de drukknop dan wit op) krijgt de bewoner, wel, een seintje. Dat kan gebeuren via een klassieke gong, mits die compatibel is, maar dat werkt alleen bekabeld. Bovendien zijn er veel hippere manieren. Zo kan je ook een melding ontvangen via je mobiele telefoon of zelfs je smartwatch. Heb je toevallig ook een Nest Hub in huis - jeweetwel, zo'n veredeld digitaal fotokadertje -, dan kan je ook dat toestel nog laten rinkelen. Het leuke van de Nest Hub is dat je op het display onmiddellijk te zien krijg wié er voor de deur staat. Dat kan je op je smartphone uiteraard ook zien, maar dat vergt toch wat extra handelingen.

Met een Google Nest Hub weet je het snelst wie er voor je deur staat. © Google

Het brengt ons bij een van de weinige minpunten van de Nest Doorbell, en dat is snelheid. Of beter gezegd, het gebrek daaraan. Tussen het aanbellen en het rinkelen zit, bij de draadloze setup, een vertraging van een paar seconden. Op je mobiele telefoon is het vervolgens zaak zo vlug mogelijk de Home-app te openen (tip: doe dat via de notificatie, dat werkt het vlotst) zodat je a) ziet wie er aanbelt, en b) die persoon middels de geïntegreerde luidspreker welkom kan heten. Alles bij elkaar duurt dat pakweg tien seconden. Dat lijkt weinig, maar voor de persoon die aanbelt voelt het als een eeuwigheid. Zeker bij een gehaaste koerier loop je dus het risico dat je te laat bent, en dat je pakje pas de volgende dag wordt bezorgd. Met een eerdergenoemde Nest Hub kan je in principe sneller reageren, maar dan moet je wel het geluk hebben dat je op dat moment daadwerkelijk in de buurt bent van dat slimme kadertje.

Videogeschiedenis

Het grootste pluspunt van de Nest Doorbell is natuurlijk dat je ook kan zien wie er aanbelt wanneer je zelf niét thuis bent. Handig, want zo kan je een koerier (als je snel genoeg bent) bijvoorbeeld vriendelijk vragen of hij dat pakje even bij de buren aflevert. Geen zin om zelf te praten via de intercomfunctie? Kies dan uit een van de kant-en-klare spraakboodschappen, zoals 'We komen eraan', 'We kunnen nu niet opendoen' of 'Zet maar gewoon bij de deur neer'. Een beetje jammer wel dat je geen eigen audioboodschappen kan opnemen, voor een wat meer persoonlijke touch. Wij konden zo'n functie althans nergens ontdekken.

De Nest Cam kan pakjes en mensen uit elkaar houden en beschikt ook over nachtvisie. © Google

Net zoals bij de andere bewakingscamera's van Nest houdt deze Doorbell keurig een videogeschiedenis bij van geregistreerde gebeurtenissen. Daarbij heb je de keuze wát je allemaal gefilmd wil hebben: alleen personen en pakketten die voor de lens verschijnen, of ook dieren (honden en katten met name), voertuigen en overige bewegingen (denk aan insecten of aan de straatverlichting die aanspringt). Ook kun je een zogeheten activiteitszones gebruiken, waarbij de camera bepaalde gebieden extra in de gaten houdt of juist uitsluit.

Voor meer mogelijkheden en precisie kan je een betaald Nest Aware-abonnement overwegen. Dat omvat onder meer een langere videogeschiedenis en geavanceerde gezichtsherkenning, zodat het systeem je (bij een vooraf geregistreerd gezicht) ook nog kan vertellen wié er voor de deur staat. De prijs van een Nest Aware-abonnement begint bij vijf euro per maand.

Draadloze camera

Over de vernieuwde Google Nest Cam die we tegelijk met de deurbel testten, valt niet zo veel te vertellen. Behalve... dat dit model geen stroomkabel nodig heeft en dat de ingebakken accu ontzettend lang meegaat! Toen we terugkwamen van een weekje vakantie, waarin we op afstand regelmatig even meekeken met de camera, gaf de batterijcapaciteit nog altijd 97 procent aan. Onze schatting is dat de accu het makkelijk enkele maanden uitzingt op één lading. Kleine keerzijde daarvan is dat het ding door z'n zware batterij bijna 400 gram weegt, al heb je daar - eenmaal hij staat of hangt - weinig last van. Voor een volledige laadbeurt moet je overigens zo'n vijf uur uittrekken.

Vergeleken met de 'gewone' Nest Cam biedt het oplaadbare model nog enkele andere troeven. Zo kan hij dankzij de IP54-rating ook buitenshuis worden gemonteerd. Hou er wel rekening mee dat koude een negatief effect kan hebben op de autonomie. Daarnaast heeft de nieuwkomer een betere nachtzichtfunctie (tot zes meter in plaats van 4,6 meter) en een uiterst krachtige magneetbevestiging om het gadget op zijn plaats te houden. Al die extra's zorgen wel voor een prijskaartje van 199,99 euro, wat het dubbele is van de klassieke Nest Cam. Nog wetenswaardig: in optie is een stevige standaard beschikbaar om de camera naar believen te positioneren wanneer er géen metalen oppervlak in de buurt is. Het accessoire voegt desgewenst ook een drie meter lange stroomkabel toe en heeft een richtprijs van 34,99 euro.

De oplaadbare Nest Cam komt met een zeer krachtige magnetische houder. © Google

Conclusie

De Nest Doorbell is typisch zo'n gadget dat je misschien niet echt nodig hebt, maar dat je, als je er eenmaal aan gewend bent, ook niet goed meer kan missen. Je kan zien wie er aanbelt, een koerier vanaf je vakantieadres nieuwe instructies geven of - niet erg netjes, maar soms wel makkelijk - een keertje faken dat je niet thuis bent. Een Google Nest Hub is geen must, maar zo'n slim schermpje is wel een betere sidekick voor de deurbel dan je smartphone.

Wat de verbeterde Nest Cam betreft: die doet hetzelfde als zijn voorloper, maar dan zonder stroomkabel. Dat kan in sommige omstandigheden een uitkomst zijn, temeer omdat de accu op één lading bijzonder lang meegaat. De camera is bovendien ook geschikt voor outdoor-gebruik. Mooie extra's, maar ze maken het toestel zoals gezegd wel dubbel zo prijzig als de Nest Cam 'indoor' met netvoeding.

De Google Nest Doorbell is de opvolger van de Nest Hello uit 2018, die voorlopig overigens gewoon in het assortiment blijft. Veel bestaansrecht heeft dat gadget op het eerste gezicht niet meer. Niet alleen kan je de originele videodeurbel alleen bekabeld aansluiten (de nieuwe met of zonder draad), het toestel is met 279 euro ook gevoelig duurder dan de nieuwkomer, die voor 199,99 euro van eigenaar verwisselt.Toch heeft ook het 'oude' model nog enkele troeven in huis. Zo is de beeldkwaliteit van de geïntegreerde camera duidelijk beter, met een lichtgevoelige sensor van 3 megapixel tegenover 1,3 MP bij de Nest Doorbell met batterij. Dat resulteert in HD UXGA-videobeelden van 1.600 x 1.200 pixels, waar het nieuwe model het moet stellen een HD-kwaliteit van 1.280 x 960 pixels. Ook qua digitale zoom is de Nest Hello (met kabel) de winnaar: het toestel haalt objecten en personen tot 8x dichterbij, bij de Nest Doorbell is dat beperkt tot 6x.En dan is er nog het esthetisch aspect. De nieuwe videodeurbel in maagdelijk wit ziet er zonder meer gelikt uit, maar qua afmetingen (16 x 4,60 x 2,41 cm) is het - met name in de lengte - echt wel een joekel. Ter vergelijking: de Nest mét netvoeding meet 11,7 x 4,30 x 2,60 cm. Naar de oorzaak hoeft niet ver gezocht te worden: er moest nu eenmaal een stevige accu in het gadget worden verwerkt.De installatie van een Nest Doorbell verschilt nauwelijks van de slimme camera's van de fabrikant. Alleen moet je in dit geval eerst een metalen plaatje aan de voorgevel van je woonst bevestigen, via de meegeleverde pluggen en schroeven. Daarna kan je de bel eenvoudig op het plaatje vastklikken. Om het gadget weer te verwijderen, bijvoorbeeld om de batterij bij te tanken via de USB-C-connector aan de achterzijde, moet je een speciaal sleuteltje in de Nest Doorbell schuiven.Hoe lang de batterij meegaat, dat hangt af van hoe intensief er wordt aangebeld: bij twee tot vijf events per dag zingt de accu het ongeveer een half jaar uit, maar bij pakweg vijftien dagelijkse gebeurtenissen moet het gadget na zo'n tweeëneenhalve maand 'al' aan het stroominfuus.Helemaal diefstal-proof is het montagesysteem niet. Het sleuteltje is vrij eenvoudig na te maken, en ook met wat licht geweld komt de deurbel waarschijnlijk vrij snel van de muur. Veel zin heeft deze 'buit' echter niet, want eenmaal geactiveerd werkt de Nest Doorbell slechts samen met één account. De dief heeft ook nimmer toegang tot de opnames die via de bel zijn gemaakt, want ook die zijn afgeschermd via het account van de eigenaar.Bovendien: de Doorbell begint desgewenst al met filmen zodra er iemand in de buurt komt. Dat geldt ook voor de onverlaat die het ding probeert te jatten, en dat maakt het voor de politie al wat makkelijker om de boef te identificeren (al moet deze feature natuurlijk vooral een afschrikeffect hebben). Is er toch iemand die met je bel aan de haal gaat, doe dan binnen de dertig dagen aangifte bij de politie. Als je die aangifte aan Google kan laten zien, ontvang je gewoon een nieuw exemplaar.Eenmaal geïnstalleerd werkt de Nest Doorbell eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer er wordt aangebeld (op de bel licht de ring rond de drukknop dan wit op) krijgt de bewoner, wel, een seintje. Dat kan gebeuren via een klassieke gong, mits die compatibel is, maar dat werkt alleen bekabeld. Bovendien zijn er veel hippere manieren. Zo kan je ook een melding ontvangen via je mobiele telefoon of zelfs je smartwatch. Heb je toevallig ook een Nest Hub in huis - jeweetwel, zo'n veredeld digitaal fotokadertje -, dan kan je ook dat toestel nog laten rinkelen. Het leuke van de Nest Hub is dat je op het display onmiddellijk te zien krijg wié er voor de deur staat. Dat kan je op je smartphone uiteraard ook zien, maar dat vergt toch wat extra handelingen.Het brengt ons bij een van de weinige minpunten van de Nest Doorbell, en dat is snelheid. Of beter gezegd, het gebrek daaraan. Tussen het aanbellen en het rinkelen zit, bij de draadloze setup, een vertraging van een paar seconden. Op je mobiele telefoon is het vervolgens zaak zo vlug mogelijk de Home-app te openen (tip: doe dat via de notificatie, dat werkt het vlotst) zodat je a) ziet wie er aanbelt, en b) die persoon middels de geïntegreerde luidspreker welkom kan heten. Alles bij elkaar duurt dat pakweg tien seconden. Dat lijkt weinig, maar voor de persoon die aanbelt voelt het als een eeuwigheid. Zeker bij een gehaaste koerier loop je dus het risico dat je te laat bent, en dat je pakje pas de volgende dag wordt bezorgd. Met een eerdergenoemde Nest Hub kan je in principe sneller reageren, maar dan moet je wel het geluk hebben dat je op dat moment daadwerkelijk in de buurt bent van dat slimme kadertje.Het grootste pluspunt van de Nest Doorbell is natuurlijk dat je ook kan zien wie er aanbelt wanneer je zelf niét thuis bent. Handig, want zo kan je een koerier (als je snel genoeg bent) bijvoorbeeld vriendelijk vragen of hij dat pakje even bij de buren aflevert. Geen zin om zelf te praten via de intercomfunctie? Kies dan uit een van de kant-en-klare spraakboodschappen, zoals 'We komen eraan', 'We kunnen nu niet opendoen' of 'Zet maar gewoon bij de deur neer'. Een beetje jammer wel dat je geen eigen audioboodschappen kan opnemen, voor een wat meer persoonlijke touch. Wij konden zo'n functie althans nergens ontdekken.Net zoals bij de andere bewakingscamera's van Nest houdt deze Doorbell keurig een videogeschiedenis bij van geregistreerde gebeurtenissen. Daarbij heb je de keuze wát je allemaal gefilmd wil hebben: alleen personen en pakketten die voor de lens verschijnen, of ook dieren (honden en katten met name), voertuigen en overige bewegingen (denk aan insecten of aan de straatverlichting die aanspringt). Ook kun je een zogeheten activiteitszones gebruiken, waarbij de camera bepaalde gebieden extra in de gaten houdt of juist uitsluit.Voor meer mogelijkheden en precisie kan je een betaald Nest Aware-abonnement overwegen. Dat omvat onder meer een langere videogeschiedenis en geavanceerde gezichtsherkenning, zodat het systeem je (bij een vooraf geregistreerd gezicht) ook nog kan vertellen wié er voor de deur staat. De prijs van een Nest Aware-abonnement begint bij vijf euro per maand.Over de vernieuwde Google Nest Cam die we tegelijk met de deurbel testten, valt niet zo veel te vertellen. Behalve... dat dit model geen stroomkabel nodig heeft en dat de ingebakken accu ontzettend lang meegaat! Toen we terugkwamen van een weekje vakantie, waarin we op afstand regelmatig even meekeken met de camera, gaf de batterijcapaciteit nog altijd 97 procent aan. Onze schatting is dat de accu het makkelijk enkele maanden uitzingt op één lading. Kleine keerzijde daarvan is dat het ding door z'n zware batterij bijna 400 gram weegt, al heb je daar - eenmaal hij staat of hangt - weinig last van. Voor een volledige laadbeurt moet je overigens zo'n vijf uur uittrekken.Vergeleken met de 'gewone' Nest Cam biedt het oplaadbare model nog enkele andere troeven. Zo kan hij dankzij de IP54-rating ook buitenshuis worden gemonteerd. Hou er wel rekening mee dat koude een negatief effect kan hebben op de autonomie. Daarnaast heeft de nieuwkomer een betere nachtzichtfunctie (tot zes meter in plaats van 4,6 meter) en een uiterst krachtige magneetbevestiging om het gadget op zijn plaats te houden. Al die extra's zorgen wel voor een prijskaartje van 199,99 euro, wat het dubbele is van de klassieke Nest Cam. Nog wetenswaardig: in optie is een stevige standaard beschikbaar om de camera naar believen te positioneren wanneer er géen metalen oppervlak in de buurt is. Het accessoire voegt desgewenst ook een drie meter lange stroomkabel toe en heeft een richtprijs van 34,99 euro.De Nest Doorbell is typisch zo'n gadget dat je misschien niet echt nodig hebt, maar dat je, als je er eenmaal aan gewend bent, ook niet goed meer kan missen. Je kan zien wie er aanbelt, een koerier vanaf je vakantieadres nieuwe instructies geven of - niet erg netjes, maar soms wel makkelijk - een keertje faken dat je niet thuis bent. Een Google Nest Hub is geen must, maar zo'n slim schermpje is wel een betere sidekick voor de deurbel dan je smartphone.Wat de verbeterde Nest Cam betreft: die doet hetzelfde als zijn voorloper, maar dan zonder stroomkabel. Dat kan in sommige omstandigheden een uitkomst zijn, temeer omdat de accu op één lading bijzonder lang meegaat. De camera is bovendien ook geschikt voor outdoor-gebruik. Mooie extra's, maar ze maken het toestel zoals gezegd wel dubbel zo prijzig als de Nest Cam 'indoor' met netvoeding.