Met de OnePlus 9 en 9 Pro brengt de Chinese smartphonebouwer deze week twee nieuwe flagships tegelijk op de markt. Met als grootste blikvanger: de optiek van het toch wel iconische Zweedse cameramerk Hasselblad. Data News kon beide toestellen al uitgebreid testen.

In een oogopslag OnePlus 9 Scherm: AMOLED, 6.55-inch (20:9), 2.400 x 1.080 bij 402ppi, 120Hz, 1.100 nits, HDR10+ Afmetingen / gewicht: 160 x 74,2 x 8,7 mm / 190 gram Processor: Qualcomm Snapdragon 888 Geheugen: 8/12 GB LPDDR5 Opslag: 128/256GB UFS3.1 Connectiviteit: 5G en lager, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Batterij: 4.500mAh, draadloos opladen (15W) Camera's: zie review voor alle details Besturingssysteem: Android 11 met OxygenOS 11 OnePlus 9 Pro Scherm: AMOLED LTPO, 6.7-inch (20.1:9), 3.216 x 1.440 bij 425ppi, 120Hz, 1.300 nits, HDR10+ Afmetingen / gewicht: 163,2 x 73,6 x 8,7 mm / 197 gram Processor: Qualcomm Snapdragon 888 Geheugen: 8/12 GB LPDDR5 Opslag: 128/256GB UFS3.1 Connectiviteit: 5G en lager, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Batterij: 4.500mAh, draadloos opladen (2x25W) Camera's: zie review voor alle details Besturingssysteem: Android 11 met OxygenOS 11

Waar concurrent Huawei voor zijn smartphonecamera's al enkele jaren een partnerschap heeft met het Duitse Leica, ging OnePlus voor zijn nieuwste generatie toestellen dus een samenwerking aan met Hasselblad. Leuk detail: OnePlus bestaat acht jaar, Hasselblad viert dit jaar zijn tachtigste verjaardag. En hoewel het bedrijf in 2017 werd overgenomen door de Chinese dronemaker DJI, zal Hasselblad toch vooral de geschiedenisboeken ingaan als fabrikant van legendarische, dikwijls ook peperdure spiegelreflexcamera's als de Hasselblad 500C en 1600F.

Links de Hasselblad-optiek van de OnePlus 9, rechts het camerasysteem van de Pro-versie. © OnePlus

Er was eens... een Moto

Tot zover de introductie van Hasselblad, voor zover die nog nodig was. Is OnePlus de eerste fabrikant van smartphones die met het Zweeds-Chinese bedrijf in zee gaat? Toch niet. Op de IFA-beurs van 2016 kwam Motorola al met een Hasselblad-opklikcamera voor zijn Moto Z Play, een toestel dat speciaal ontworpen was voor Moto Mods: losse modules die je in een oogwenk (magnetisch) achterop de telefoon kon klikken. Rond deze accessoires, hoe ingenieus ook, is het intussen echter heel stil geworden.

OnePlus koos bij de integratie van de Hasselblad-optiek voor de 'klassieke' benadering, met een imposant ogend camera-eiland op zowel de OnePlus 9 als de nog geavanceerdere 9 Pro. Natuurlijk zijn er verschillen. Zo ontwaren we op de achterzijde van de Pro als extra's een vierde camera voor telefotografie van 8 megapixel, een lasersensor voor meer precisie en snelheid bij het scherpstellen, en een speciale microfoon voor wanneer je filmt. De zoomlens gaat tot 3,3x optisch (77mm), verder vergroten kan tot 30x digitaal, maar dat is vooral een softwarematig kunstje waar een echte fotograaf zijn neus voor ophaalt. Voor de volledigheid: de OnePlus 9 laat 10x digitale zoom toe.

De hoofdcamera's zijn allebei goed voor een resolutie van 48MP en f1.8 lensopening. Maar waar de OnePlus 9 een 'standaard' Sony IMX689 in het vooronder heeft liggen, pakt de Pro uit met een 'custom built' Sony IMX789 sensor. Die gooit een aantal extra paardenkrachten in de strijd, waaronder dual native ISO en DOL-HDR. Wat je daarvan moet onthouden, is simpelweg dat de camera nóg beter behoort te presteren onder enerzijds moeilijker lichtomstandigheden, en anderzijds bij grote verschillen tussen heldere en donkere gebieden (in hetzelfde beeld). In de praktijk was dat ook duidelijk merkbaar, zoals de foto van het gebouw met wolkenpartij illustreren.

De wolkenpartij op deze foto is een mooi voorbeeld van hoe de OnePlus 9 Pro omgaat met HDR (hoog dynamisch bereik). © MvdV

De specificaties van de andere camera's zijn nagenoeg identiek, dat wil zeggen: 50MP en f2.2 voor de ultra-wide camera, 2MP voor de monochroomcamera (die volgens OnePlus voor meer details zorgt bij zwart-witopnames) en 16 megapixel met diafragma f2.4 voor de selfie-optiek aan de voorzijde, die middels een punch hole in de linkerbovenhoek van het scherm is verwerkt. Eén verschil nog wel: de hoofdcamera van de OnePlus 9 Pro beschikt over optische beeldstabilisatie (OIS), het andere toestel enkel over de elektronische variant (EIS). De 110° ultra-wide camera op de smartphones leent zich overigens ook voor macro-opnames, waarbij er haarscherp gefotografeerd kan worden vanop slechts vier centimeter afstand. Ook dat doen beide modellen zeer verdienstelijk.

Grote sensor

Over het algemeen zijn de kiekjes van beide toestellen uitstekend te noemen. Dat is niet alleen de verdienste van de samenwerking met Hasselblad, maar evenzeer van de sensoren achter de lenzen. Die komen zoals gezegd uit de fabrieken van Sony, en het zijn meteen de (lichtgevoelige) topchips van het Japanse concern. Zo is de Sony IMX766 van de 50MP-camera (met een formaat van 1/1.56 inch) ruim drie keer groter dan de sensor van een iPhone 12 Pro Max. Een grotere sensor staat over het algemeen garant voor een hogere lichtgevoeligheid en minder ruis, al zijn er uiteraard nog heel veel andere parameters die medebepalend zijn voor de uiteindelijke beeldkwaliteit.

De grote sensor zou wel kunnen verklaren waarom de OnePlus 9 (Pro) hele overtuigende nachtopnames maakt: zelfs bij zeer weinig licht leggen de toestellen nog erg veel details vast, met een minimum aan ruis in het beeld. Een voorbeeld daarvan is de foto van het schilderij, gemaakt in Nachtscène-modus.

Een knap staaltje 'portretfotografie' bij zeer weinig licht, in de stand Nachtscène. Ingezoomd zijn zelfs de kleinste craquelures nog mooi zichtbaar (inzet). © MvdV

Het partnerschap met Hasselblad beperkt zich trouwens niet tot de hardware van de camera. Zo ontwikkelde OnePlus samen met de R&D-afdeling van het bedrijf een Natural Color Calibration-systeem voor een meer waarheidsgetrouwe kleurweergave. Daarnaast biedt de camera-app van de nieuwe smartphones een Hasselblad Pro-modus, waar gevorderde fotografen naar believen met sluitertijd, witbalans, ISO-waarden en dergelijke kunnen experimenteren. In deze modus kan er ook gefotografeerd worden in 12-bit RAW-formaat. Volgens de fabrikant resulteert dat in 64 keer meer (bewerkbare) kleurinformatie in vergelijking met het 'traditionele 10-bit RAW-formaat van andere smartphones'.

We besluiten het camerahoofdstuk met een woordje over de filmcapaciteiten van de toestellen. Ook op dat vlak blijft er weinig te wensen over met 8K-opnames aan 30 frames per seconde, wat neerkomt op zestienmaal het aantal pixels van een 1080p full-hd-opname. Belangrijk? Nog niet echt, maar het geeft wel aan waar de optiek van deze telefoons toe in staat is. Nog noemenswaardig is dat de 9 Pro 4K UHD-opnames kan inblikken aan 120 frames per seconde (de OnePlus 9 maximaal aan 60fps) en dat beide toestellen prachtige super slow-motionvideo's kunnen schieten, tot wel 480 beeldjes per seconde (in 720p-formaat). Op zich geen verrassing, want bepaalde Sony-smartphones zijn dat kunstje al langer machtig... dankzij de Sony-sensoren in die telefoons, die sommige snufjes doorgaans nét iets eerder krijgen.

(Scherpe) macro-opnames zijn mogelijk tot op een afstand van vier centimeter. © MvdV

Scherm en prestaties

Van de videocapaciteiten is het een kleine stap naar de beeldschermen van de OnePlus 9 en 9 Pro. Ze verschillen niet alleen qua formaat of diagonaal (6.55- versus 6.7-inch), maar ook in design en kwaliteit. Het display van de Pro-uitvoering loopt aan de zijkanten fraai gebogen af en biedt, als je de toestellen in een donkerdere omgeving naast elkaar legt, duidelijk wat meer contrast: zwart is ook écht zwart, bij de OnePlus 9 neigt het naar donkergrijs. Iets wat, nogmaals, alleen opvalt als je de toestellen naast elkaar legt.

Verder gebruikt de Pro-telefoon de backplane-technologie LTPO, of voluit low-temperature polycrystalline oxide. Een voordeel daarvan is dat de stroomconsumptie van het scherm tot vijftig procent wordt verminderd, doordat de verversingssnelheid (die op beide toestellen tot 120Hz gaat) automatisch kan worden aangepast aan wat de gebruiker aan het doen is: van slechts 1Hz voor het bekijken van foto's en tekst, over 24Hz voor films tot de volle 120Hz om zonder haperingen te scrollen.

Krachtbron van dienst, in beide mobieltjes, is de Snapdragon 888 van Qualcomm. Die omvat, voor de kenners, een Cortex-X1 core (op 2.84 GHz), drie Cortex-A78 CPU cores (2.42 GHz) en vier energie-efficiënte Cortex-A55 cores (1.80 GHz). De nieuwe specificaties zouden volgens de fabrikant resulteren in tot 25 procent meer CPU-vermogen en tot 35 procent betere prestaties van de GPU oftewel grafische processor.

De Snapdragon 888 wordt geflankeerd door de X60 van Qualcomm, dat is de eerste 5G-modem die op 5nm wordt gemaakt. De X60 ondersteunt ook carrier aggregation waardoor de modem met verschillende frequenties tegelijk kan communiceren, wat voor meer bandbreedte zorgt.

Pijlsnel opladen, ook draadloos

OnePlus levert zijn toestellen vooralsnog gewoon compleet mét stroomadapter, en bij de 9 en 9 Pro is die van het snelle Warp Charge 65T-type. Om je een idee te geven van hoe snel die is: een lege smartphone is na 29 minuten weer helemaal opgeladen, en een kwartiertje opladen zou al genoeg energie moeten opleveren voor een volledige dag. Beide telefoons kunnen ook draadloos worden bijgetankt via elke Qi-charger: de OnePlus 9 aan 15W, de twee batterijcellen van de 9 Pro elk aan 25W. Het toestel laadt daarmee in 43 minuten op van nul tot honderd procent. Daarvoor is dan wel een meer geavanceerdere oplader nodig, zoals de optionele OnePlus Warp Charge 50.

Beide toestellen beschikken verder over een (in het scherm geïntegreerde) vingerafdrukscanner, face unlock, dual stereoluidsprekers met Dolby Atmos, een USB C-aansluiting, haptic feedback in onder meer games (dankzij een ingebakken trilmotor) en OxygenOS 11: de grafische interface-schil van OnePlus die over Android 11 heen is gedrapeerd.

Tot slot: Beide toestellen zijn ook stof- en waterbestendig, maar alleen de OnePlus 9 Pro komt met een officiële IP68-rating. Dat wil zeggen dat het apparaat minstens een half uur waterdicht is op een diepte van één meter. De OnePlus 9 mist die officiële certificering, maar wordt volgens de fabrikant op exact dezelfde manier geseald. De achterliggende reden: een IP-rating voor een toestel aanvragen kost geld, en dat maakt de smartphone uiteindelijk duurder voor de consument. Voor de meer betaalbare OnePlus 9 vindt de fabrikant dat niet opportuun.

Conclusie

Met zijn nieuwe vlaggenschepen, en dan vooral de 9 Pro-versie, kan OnePlus (ook) op fotografiegebied voortaan moeiteloos de strijd aan met de toptoestellen van bijvoorbeeld Samsung en Huawei. We zijn met name zeer onder de indruk van de Nachtscènes (die je heus niet alleen 's nachts gebruikt) en van de manier waarop het toestel omgaat met HDR oftewel high dynamic range. Het enige wat een beetje teleurstelt is de optische zoom van 'slechts' 3,3x, daar waar andere toestellen intussen 5x of zelfs 10x halen. OnePlus stelt echter, op basis van onderzoek, dat zijn aanhang deze feature veel minder belangrijk vindt dan bijvoorbeeld de hoge verversingssnelheid of het snelle (draadloze) opladen. Wat de andere kenmerken betreft: ook qua beeldscherm, processortechnologie en draadloos opladen vormen de nieuwe OnePlus-toestellen een waardevolle upgrade ten opzichte van hun voorgangers. Tot slot nog een pluim voor de mooie balans die de fabrikant aan heeft weten te brengen tussen de OnePlus 9 en 9 Pro: voor honderd euro meer krijg je niet alleen een nog beter camerasysteem, de meerwaarde zit 'm ook in een heleboel andere specs die nét wat straffer zijn. Of je daar ook extra voor in de buidel wil tasten, zul je voor jezelf moeten uitmaken. Wat ons betreft: vijf sterren voor het topmodel, dik vier voor de instapper.

Richtprijzen: de OnePlus 9 is er vanaf 699 euro, de OnePlus 9 Pro vanaf 899 euro. Voor de versies met meer werkgeheugen (RAM) en opslagcapaciteit betaal je telkens honderd euro meer. Het instapmodel komt in de kleuren Winter Mist, Arctic Sky en Astral Black, de OnePlus 9 Pro in Morning Mist, Pine Green en Stellar Black.

