Plume HomePass belooft je wifi-netwerk te verbeteren met extra bescherming en een hoop functies die vlot te bedienen zijn. Tot onze verbazing is daar weinig van overdreven, al betaal je er ook wel voor.

In de basis is HomePass een mesh wifi-netwerk bestaande uit 'Superpods'. Daarvan sluit je de eerste aan op je router, de overige Superpods plaats je in je huis om samen als één netwerk te functioneren.

Nieuw is dat niet, maar Plume doet meer. Via de HomePass app bulkt het toestel van de mogelijkheden: adblocking, online bescherming, IoT-bescherming, een privacymodus, gastnetwerken en zelfs bewegingsdetectie voor je huis.

Goedkoop is dat niet. Je betaalt zo'n 99 euro per Superpod en honderd euro per jaar voor alle extra functies (Wel met je eerste Superpod inbegrepen). Data News testte de Superpods en hun functies gedurende een aantal weken en kijkt of de hardware en bijhorende diensten hun geld waard zijn.

Design, installatiegemak en opstelling

Plume bezorgt ons een doos met drie Superpods. Wat we meteen waarderen is het eenvoudig design. Geen knoppen of antennes, gewoon een zeshoekig zilverkleurig toestel dat in een stopcontact past met daaronder twee ethernetpoorten. Aanvankelijk zijn we zelfs wat teleurgesteld want zelfs een handleiding ontbreekt. Al zit de praktische uitleg volledig in de app.

We zouden willen uitweiden over het installatieproces, maar dat is er niet.

In de app maak je je account aan en krijg je instructies om de eerste Superpod met een ethernetkabel met de router te verbinden. De overige pods plaatsen we idealiter in de ruimtes waar we graag snelle wifi hebben.

© PVL

We zouden willen uitweiden over de installatie, maar dat gaat niet. Je stopt ze in een stopcontact, de app herkent de uitbreiding en vraagt een paar minuten om automatisch te configureren. Vervolgens kan je op je smartphone het nieuwe netwerk een naam en wachtwoord geven en klaar.

Een Superpod stop je in het stopcontact en heeft twee ethernetpoorten. De eerste Superpod sluit je aan op je router/modem. De overige plaats je in ruimtes waar je het netwerk wil versterken of uitbreiden. © PVL

Onze testopstelling loopt via een Telenet-verbinding die 300 Mbps download (30 Mbps upload) biedt. In de woonkamer is dat geen probleem, maar in de uithoeken van het huis, zeker achter een aantal muren, zakt die snelheid drastisch. In die mate dat ons thuiswerkkantoor zonder hulpmiddelen nog amper 10-15 Mbps haalt. Met een recente powerline-oplossing krijgen we dat nog opgekrikt naar 80 Mbps. Maar ruim twee derde van onze internetsnelheid gaat verloren.

We hebben Plume ook laten weten dat dit het voornaamste criterium zou zijn: is hun wifi-oplossing beter dan de router van Telenet in combinatie met een powerline adapter?

Snelheid

Ja. Meerder snelheidstesten op meerdere momenten van de dag en nacht tonen ontegensprekelijk aan dat het wifi-signaal aanzienlijk beter is dan onze bestaande apparatuur. In een eerste opstelling gebruiken we slechts twee Superpods: één in de woonkamer en de andere aan het thuiswerkbureau enkele kamers verder. In onze slechtste meting (namiddag, vlak na installatie) halen we meteen 83 Mbps, vergelijkbaar met de powerline-oplossing.

Geven we het netwerk wat tijd om te optimaliseren dan verdubbelt dat tot ongeveer 160 Mbps (en 28 Mbps upload), terwijl de ping op 12-15ms blijft, wat nauwelijks een tikkeltje hoger is dan wat we vlak bij de Telenet-router meten.

Dat is vooral indrukwekkend omdat de afstand tussen de twee Superpods even groot is dan de afstand tussen de Telenet-router en de pc, waar we amper 10-15 Mbps halen. Maar omdat het kan plaatsen we onze derde Superpod halverwege op de gang en kijken we of het nog beter kan.

We krijgen met de Superpods buitengewoon goede wifi-snelheden, zelfs door verschillende muren heen.

Deze keer loopt de snelheid op naar 250-281 Mbps, wat waarschijnlijk het technisch maximum is als je weet dat we vlak naast de Telenet-router via wifi doorgaans 290 Mbps halen. Alle testen in deze review worden trouwens uitgevoerd via Speedtest.net.

Samengevat kunnen we alleen maar bevestigen dat vanuit technisch standpunt de Superpods buitengewoon goede snelheden geven, zelfs wanneer het signaal door verschillende kamers en muren moet reizen.

Wanneer we onze onze derde Superpod weghalen uit de gang en in een andere uithoek van het huis plaatsen, detecteert de app die verandering en vraagt het een paar minuten geduld om de nieuwe configuratie te optimaliseren. Ook hier: geen instellingen, geen gedoe. Alles gaat vanzelf.

Een mooie bonus is dat ook toestellen op dezelfde Telenet-router, maar niet op het Plume-netwerk bedienbaar zijn. Zo kunnen we de geconnecteerde lampen van Philips Hue (niet aangesloten op een Plume Superpod, wel op de Telenet-router) bedienen als we zelf op het Plume-netwerk zitten.

Toestellen en gebruikers

De HomePass app is de sleutel tot ons netwerk. Daar vinden we onder meer de mogelijkheid om een gast tijdelijk netwerktoegang te geven, of om hen enkel internettoegang te geven, en dus geen toegang tot andere geconnecteerde apparaten op het netwerk.

Voor huisgenoten en hun toestellen zijn er ook beheermogelijkheden. Een smartphone of pc wordt automatisch herkend en kan je koppelen aan een gebruiker. Vervolgens kan je de toestellen van een gebruiker (allemaal, of één toestel specifiek) tijdelijk internettoegang ontzeggen. Maar ook online bescherming, content access en adblocking aan of uitzetten.

Veiligheid

HomePass komt met een waaier aan bescherming. Voor pure security belooft het gekende malwaresites, botnets, phishing, spyware en adware, keyloggers en monitors en spamlinks automatisch tegen te houden. Hoe waterdicht en effectief dat is, valt moeilijk te testen, het is ook geenzins een alternatief voor securitysoftware op je pc, maar het is wel nuttig.

Porno blokkeren (en omzeilen)

Naar kinderen en jongeren toe is er 'limited content access' op drie niveau's: alleen content voor kinderen, content geschikt voor tieners en alle content behalve expliciete volwassenencontent. Maar daar kunnen we kort over zijn: dat werkt amper.

Je kan inhoud beperken voor kinderen, maar dat werkt amper.

We zetten onze werkpc op 'kid appropriate', openen een nieuw browservenster en bezoeken het vrij bekende Pornhub en Youporn. Die worden meteen geblokkeerd. Maar het zou naïef zijn te denken dat je kind of tiener zijn vleselijke inspiratie enkel op de meest bekende sites haalt. We trekken daarom ook even naar 4Chan, oord van verderf met een paar secties specifiek voor foto's en video's van het menselijk paringsritueel, en naar Reddit /r/gonewild.

De bekendste pornosite ter wereld wordt tegengehouden. Maar andere sites voor volwassenen worden niet geblokkeerd. © PVL

Hier blokkeert HomePass niets. We zijn gewoon welkom. Zelfs een zeer banale zoekopdracht naar afbeeldingen van 'naked women' op Google levert, met de content filter aan, materiaal op dat uw negenjarige misschien nog niet hoort te zien.

Kijken we onder 'manage security events' naar de tegengehouden sites dan merken we dat Bloomberg.com, een financiële nieuwssite, wel wordt tegengehouden omwille van 'financial services'. Maar sites waar we bitcoins en andere cryptomunten kunnen kopen dan weer niet.

Als finale test zoeken we ook even op Youtube naar de bloederigste fatalities van Mortal Kombat 11. Ook hier ziet het netwerk geen probleem. Conclusie: er wordt wel iets tegengehouden, maar lang niet alles.

Adblocker

Bij de ingebouwde adblocker krijgen we de omgekeerde reactie. Hoewel surfen niet wordt tegengehouden, merken we dat veel sites aanzienlijk trager laden. Je kan met de Homepass app ook kijken wat er wordt tegengehouden en daar zien we al snel dat de filter wel erg strikt is.

Zo worden een hoop (voor ons onbekende) domeinen tegengehouden, en enkele gekende advertentiedomeinen (Outbrain, Doubleclick,....) Maar ook servers van DPG (Het Laatste Nieuws, De Morgen...) en RMG.be (een server van Roularta, de uitgever van Data News, Knack, Trends...) krijgt het label 'spyware and adware' opgeplakt. Al is het bezoeken van de nieuwssites zelf geen probleem.

De Homepass-app geeft aan wanneer er verdacht verkeer is tegengehouden, of geblokkeerde sites. © PVL

Samengevat is de contentfilter te zwak en de adblocker te streng. Gelukkig zijn beiden vlot in of uit te schakelen. Wie ze toch graag wil gebruiken, kan bovendien sites of IP-adressen individueel blokkeren of toestaan.

Bewegingsdetectie

Een extra functie waar we wel van onder de indruk zijn is de bewegingsdetector. Homepass maakt een netwerk tussen de Superpods en de verbonden toestellen en zodra dat netwerk licht wordt verstoord, weet het dat er beweging is in een bepaalde kamer.

De app van Plume geeft aan wanneer en waar de Superpods beweging detecteren. © PVL

Dat werkt verrassend precies. Je kan live meldingen krijgen bij beweging, ook als je zelf buitenshuis bent. Maar ook van de dag zelf en van de afgelopen zeven dagen een overzicht krijgen. Er is zelfs een mogelijkheid om de gevoeligheid zachter te zeggen om huisdieren te negeren.

Privacy en dataverbruik

We merken ook dat HomePass vrij privacyvriendelijk is voor elke gebruiker. Ondanks functies als bewegingsdetectie, gastennetwerken en contentfilters, krijgen we als beheerder weinig inzage in het inhoudelijke internetgebruik van de toestellen.

Alleen de servers van zogenaamde security events (zoals het bezoeken van Pornhub of Bloomberg) zijn in de logs raadpleegbaar, met tijdstip en als die contentbeperking aan staat. Als een toestel andere sites bezoekt dan kan de beheerder van het netwerk daar niets over opzoeken.

Het enige wat wel kan is dat je per toestel het dataverbruik kan bekijken. Dat werkt vrij accuraat, met uitzondering van één foutje: elk op wifi verbonden toestel wordt bijgehouden, maar de desktopcomputer die via een netwerkkabel aan een superpod hangt geeft geen dataverkeer aan.

Conclusie: top in de kern, minder in de marge

We zijn ongelooflijk enthousiast over de HomePass van Plume. De hardware werkt buitengewoon goed, is bijzonder gebruiksvriendelijk en configureert zichzelf. Ook als we de Superpods verplaatsen of uittrekken moeten we zelf niets doen. Tegelijk biedt de app een waaier aan mogelijkheden om toestellen te identificeren en beheren.

In de kern doet HomePass wat het hoort te doen: sneller internet zonder gedoe.

Maar we zijn minder enthousiast over de extra's. De contentfilter en adblocker laat te wensen over, waardoor we automatisch ook onze twijfel hebben bij de efficiëntie van de beloofde malwarebescherming. De bewegingsdetector is wel een leuke extra die ook echt werkt.

Waar het vooral wringt is dat je los van de hardware 99 euro per jaar betaalt voor deze diensten. Plume zegt dat ook de intelligente wifi-optimalisatie in dat abonnement zit, maar het blijft veel geld voor een beperkte meerwaarde.

Toch zijn we alles bij elkaar wel zeer tevreden van HomePass. Simpelweg omdat het de basisbelofte van het product uitstekend waarmaakt. We krijgen zeer performant wifi-netwerk dat eenvoudig op te zetten en te beheren is. Extra functies zijn mooi meegenomen, maar in de kern doet HomePass wat het hoort te doen: sneller internet zonder gedoe.

© PVL

