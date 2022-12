4 star star star star star

Polars nieuwste horloge probeert naast fitnessfanaten ook een bredere doelgroep te bereiken met een algoritme dat je dagelijks ritme trackt. Wij testten de wearable enkele weken uit.

Polar, het Finse merk van sportwearables, kent u misschien vooral om zijn redelijk stoer uitziende horloges en sensoren. Het bedrijf is een favoriet van sportfanaten, maar wil met zijn nieuwste, de Ignite 3, duidelijk ook een wat breder publiek aanboren. 'Elk lichaam is individueel, en dus moet je fitness niet als 'one size fits all' aanpakken', zo vertelde het bedrijf bij de presentatie. Naast alle snufjes rond fitnessprofielen focust de smartwatch zich nu ook op je dagelijkse ritme. Dat zou niet alleen echte atleten moeten helpen om hun activiteiten in te plannen, maar ook de mindere goden, zoals uw recensente.

De look

Dat de Ignite 3 wat breder moet gaan, zie je al meteen aan het design. Het ronde scherm en smalle behuizing zien er best elegant uit, zeker als je ze vergelijkt met de wat ruigere sporthorloges die we meestal met Polar associëren. Wij liepen enkele weken rond met de versie met een oudroze bandje maar wie zich zorgen maakt over te veel elegantie: er is ook een zwarte, lichtgrijze en bruine versie.

De Ignite3 komt in een viertal kleurtjes © Polar

Het uitzicht van de horloge kan je verder nog licht aanpassen via de digitale wijzerplaat. De Ignite 3 komt met vier digitale ontwerpen waarin je zelf nog deels de kleuren en informatie kunt aanpassen. Dat gezegd zijnde, is dit wel geen traditionele smartwatch, in die zin dat ze geen draadloze betalingen of sms-functies aan boord heeft. Wat we wel krijgen is weerbericht en bediening voor je muziekapp op je smartphone (bijvoorbeeld Spotify), naast de typische ademhalingsoefeningen, timers, testjes en de mogelijkheid om notificaties in te stellen voor bijvoorbeeld op tijd eten of eens bewegen.

De specs

De Ignite 3 heeft een helder 1.3-inch OLED display van 416x416 pixels met Gorilla glas. Dat scherm wist, tijdens onze maand lange test, alvast krasvrij te blijven. Onder het schermpje zit een chip die volgens Polar twee keer krachtiger is dan die van de Ignite 2, en een batterij van 215mAh. In onze test ging de horloge een vijftal dagen mee voor ze opnieuw moest worden opgeladen. Bij trainingen verbruikt de horloge daarbij iets meer dan bij 'normaal' gebruik. Nog aan boord zitten de typische sensoren zoals hartslagmeter en versnellingsmeter, en een gps. Het ding is ook waterdicht voor zwemmen (niet voor duiken).

Verder weegt de Ignite 3 zo'n 35g en voelt hij vrij comfortabel aan om te dragen. Het plastic bandje is flexibel genoeg, maar makkelijk te vervangen als je het onaangenaam vindt. Het mechanisme gebruikt dezelfde standaard als veel ander horlogemerken. Hier kan je dus volledig je zin doen. Je kan daarnaast het toestel via Bluetooth aan je smartphone hangen voor het streamen van muziek of om te synchroniseren met de bijhorende Polar Flow app voor een iets overzichtelijker beeld van de vele functies en rapporten.

UI

We vonden de bediening van de Ignite 3 vrij simpel. Links en rechts vegen laat je snuisteren door de verschillende vensters, waaronder eentje voor je muziek, je weerbericht, fitness-suggestie en meer. Je kan degene die je nooit gebruikt uitzetten in de instellingen, wat alles wat vlotter maakt. Die instellingen bereik je via de knop aan de zijkant. Hier start je ook een work-out en de knop dubbelt meteen als een terug-knop om naar je standaardscherm te gaan. Best een intuïtieve user interface, dus, met als enige opmerking dat het scherm soms wat vreemd reageert.

Bij het vegen door de menu's is er bijvoorbeeld al eens wat vertraging, maar vervelender vonden we zelf de sensor die het scherm doet oplichten. Die lijkt te zijn ingesteld om het scherm aan te zetten als je je pols opheft, maar in ons geval werkt dat de helft van de tijd niet. Geen erg, want je kan het scherm ook wakker maken met de knop. Wel vervelend: dat scherm floept soms op gekke momenten wel aan, bijvoorbeeld om drie uur 's nachts als je wat woelt in bed. Een soort makkelijk te vinden nachtmodus had hier misschien beter geweest, zeker omdat je geacht wordt het toestel de hele nacht te dragen.

Circadiaans ritme

Want waar de Ignite 3 zich wil differentiëren, is met de tracking van je 'ritme' in de brede zin van het woord. De smartwatch moet dat ritme aanleren om je zo te kunnen adviseren wanneer en op welke manier je het best traint (of die lastige presentatie afwerkt). Dit betekent trouwens ook dat je af en toe van je horloge de opmerking krijgt dat het misschien een dag is om in de zetel te liggen.

De smartwatch berekent dat advies via een reeks functies, waaronder de 'Nightly recharge' die ook al in eerdere versies zat. Dit is een slaaptracker die je 's ochtends via een rapportje vertelt hoe goed je hebt geslapen, met uitgebreide statistieken over slaapfases, hartritme en ademhaling. Want laten we even duidelijk stellen: de Ignite 3 en vooral de Polar Flow app zijn een droom voor mensen die houden van rapportjes en statistiekjes.

Zie in die zin ook de nieuwste functie: 'Boost from sleep'. Die probeert te voorspellen op welke momenten doorheen de dag je het meest alert zult zijn. Het idee is dat je je work-outs en andere zware taken dan in die delen van de dag kunt plannen. Het rapportje suggereert ook wanneer je 's avonds het best je nest induikt om goed in te slapen.

Polar wil je onder meer advies geven over de momenten waarop je het meeste energie zou moeten hebben. © Poalr

We vonden die rapportjes best leuk, en als bewustmaker zijn ze aangenaam, maar het kantoorleven is nu niet van die aard dat ik specifieke artikels zou inplannen voor 'tussen twee en vier', omdat ik dan wakkerder zou zijn. Wel geeft de Ignite 3 je zo wat statistische bijval bij dingen die je misschien al vermoedde: een laat avondje op een event of een glas wijn voor het slapen gaan geven je bijvoorbeeld een slechte slaapscore, terwijl op tijd gaan slapen je 's ochtends meer fit de dag doet starten. Het kan maar tot advies strekken.

Sporten

Maar hoe sport dat ding nu? De Ignite 3 is in wezen nog altijd een sporthorloge, en heeft daartoe zo'n honderdvijftig sportprofielen voorzien. Daarvan kies je er in de app (of via de browser) tot twintig om op de smartwatch te zetten. Een training starten is dan een kwestie van de knop in te drukken, te vegen naar pakweg 'Cycling' en met een tik op het scherm ben je weg. Aan het einde van je training druk je de knop nog eens in om af te sluiten en een uitgebreid rapport te krijgen over je snelheid, afstand en meer. Bij het zwemmen weet de horloge bijvoorbeeld ongeveer hoeveel baantjes je schoolslag dan wel crawl zwemt. Ik zeg 'ongeveer', omdat de horloge een gps aan boord heeft die redelijk accuraat is, maar niet perfect. Zo zat hij er tijdens enkele zwemtrainingen bij het tellen elke keer net 25 meter, ofte één baantje, naast.

Een andere functie die wij, als kantoormens die liever wat fitter is, vooral interessant vonden zijn de sportsuggesties. FitSpark, zoals de functie heet, geeft je dagelijks een aantal verschillende suggesties voor work-outs, met het type training en de tijdsduur erbij. Er zijn drie soorten: cardio, krachttraining en ondersteunende ('supportive') training. Die laatste bestaat dan vooral uit stretches en oefeningen om je algemeen fit te houden. Kies je bijvoorbeeld een set van een kwartiertje 'core training', dan loopt de horloge met je mee door de oefeningen: minuutje opwarmen, minuutje atlas twist enzovoort, telkens met uitleg en (summier) bewegend beeld om je uit te leggen wat je hoort te doen. De horloge telt ook voor je af hoe lang je elke pose/oefening moet volhouden. Dat gebeurt via trillingen of , in combinatie met de Flow App, via stembegeleiding.

Het handigste aan die functie, in onze ervaring, is de laagdrempeligheid. Ze neemt de moeite weg van uitvissen welke oefeningen je moet doen, de juiste Youtube-video opzoeken enzovoort. Een gevorderde atleet heeft waarschijnlijk zijn of haar sportplanning al volledig uitgekiend, maar voor iemand die 's avonds zonder te veel nadenken nog even 'iets sportiefs' wil doen, haalt het veel denkwerk weg, en in die zin werkt het ook motiverend. We lagen tijdens de testperiode alvast vaker op de yogamat pogingen tot push-ups te doen dan we ooit gedaan hebben, en da's ook al een verdienste.

Conclusie

Het toestel ligt in de winkel aan een aanbevolen prijs van 329,90 euro en dat is niet meteen goedkoop. Voor die prijs heb je enkele, maar niet alle, basisfuncties van een traditionele smartwatch, in een vormgeving die er best stijlvol uitziet. De Ignite 3 biedt zowat alle typische sportfuncties van fitnesshorloges, zij het met een gps die misschien net iets minder accuraat is dan sommigen het zouden willen. Voor iemand die vooral wat fitter wil zijn, kan deze smartwatch, met zijn ritmefuncties en suggesties, wel motiverend werken.

