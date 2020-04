4 star star star star star

Niemand weet smartphones te maken zoals Samsung en de S20 is daar geen uitzondering op. Het is een toestel dat aan alle verwachtingen voldoet op één punt na: de beloftes van de camera.

Data News gaat aan de slag met de Samsung Galaxy S20 Ultra, Het beste en duurste toestel uit de S20-reeks. 16 gigabyte RAM, 128 gigabyte opslag (er is ook een versie met 512 GB), 6,9 inch schermen dat voor 1.349 euro.

Design

Het design van de S20 biedt weinig verrassingen, maar dat is een pluspunt. De telefoon in zijn geheel is mooi afgewerkt met een premium gevoel dankzij de metalen rand en gladde achterkant. Met zijn 220 gram voelt hij zwaarder aan dan een doorsnee toestel en is hij ook iets zwaarder dan de S10+, het toptoestel van vorig jaar.

Samsung S20 Ultra © PVL

Vooraan bedekt het scherm vrijwel de volledige telefoon, maar niet langer tot over de rand. Ook dat waarderen we want die rand was vooral een gimmick waarmee je ongevraagd apps opende. Het gaatje van de selfiecamera zit bovenaan, netjes in het midden en is klein genoeg om niet storend te zijn.

De volumeknop en aan/uitknop zitten rechts, de simkaart wissel je bovenaan en onderaan zit de usb-C poort met daarnaast de grill van de luidspreker. Geen verrassingen, maar nog steeds een strak design.

Samsung Galaxy S20 Ultra © PVL

Het enige wat echt in het oog springt is het camerablok achteraan met daarop 'Space Zoom 100X'. Een stevige rechthoek met drie lenzen, een sensor en ledlicht dat ietwat uit het toestel steekt. Je kan zo'n stevige blok waarderen of niet, maar we vermoeden dat Samsung met dat ontwerp vooral graag de aandacht wil vestigen op de vele camera's en hun capaciteiten.

De S20 toont graag dat hij veel lenzen heeft. © PVL

Batterij en dagelijks gebruik

Met een 5.000 mAh batterij is de S20 Ultra bij de allerkrachtigste smartphones van het moment en dat merken we. Bij normaal gebruik gaat de batterij drie dagen mee. Al moeten we nuanceren dat we de S20 in volle lockdown testen waardoor dat dagelijks gebruik iets gematigder is (lees: geen dagelijkse autorit met Waze en Spotify, minder social media op de telefoon tijdens de koffiepauze). Wat we wel merken is dat het toestel een stuk warmer wordt bij langdurig filmen of gamen. Maar niet in die mate dat het onaangenaam wordt.

Samsung levert bij de S20 Ultra ook een snellader op. Die zorgt er voor dat het toestel op een uur tijd weer is opgeladen.

Tegelijk zorgt de krachtige processor in combinatie met 16 gigabyte RAM dat de telefoon bijzonder snel reageert. Ook zaken als gaming en videobewerking gaan probleemloos en snel. Dit is een krachtpatser. De S20 Ultra beschikt overigens ook over 5G. Momenteel slechts zeer beperkt beschikbaar bij Proximus, maar op termijn zal het toestel dus ook op de nieuwste generatie netwerken de maximale snelheid kunnen halen.

Niet voor beginners

Eigenlijk moeten we ons niet afvragen of de S20 Ultra een goed toestel is. Samsung weet hoe het smartphones maakt en het vlaggenschip krijgt alles mee wat het in huis heeft. Soms een beetje te veel. Als we het toestel de eerste dagen gebruiken zijn we niet echt onder de indruk. Het is pas wanneer we na verloop van tijd in de instellingen duiken en onze tijd nemen om de inhoudelijke details van het toestel te ontdekken dat we het meer leren waarderen.

Samsung Galaxy S20 Ultra © PVL

Zo staat het scherm standaard op 60Hz terwijl je ook kan kiezen voor 120Hz, wat een veel vloeiender beeld geeft. De schermresolutie staat standaard op FHD+ (2400X1080) maar je kan ook naar WQHD+ gaan (3200X1440). Mogelijk kiest Samsung een lagere standaardinstelling om de batterij minder te belasten.

Een ander detail is dat de vingerafdrukscanner aanvankelijk vaak aangeeft dat we de sensor niet voldoende bedekken of harder moesten duwen. Maar ook hier ontdekken we een functie die de vingerafdrukscanner anders instelt als er een beschermfolie om het scherm zit.

Net nieuw maar wel handig: Dex, de app waarmee je op je pc of Mac je smartphone als virtuele pc kan gebruiken, of de mogelijkheid om te koppelen met Windows om vlotter bestanden uit te wisselen. Ook zaken als het snelmenu, wanneer je van de rechterkant naar het midden veegt, waarderen we. Hier zitten snelkoppelingen naar apps, maar ook tools zoals een kompas, de zaklamp (die je ook in sterkte kan instellen), een waterpasfunctie en de mogelijkheid om GIFs te maken van een opname van het scherm. Het lijken details, maar ze demonstreren wel dat de S20-reeks werkelijk alles heeft wat een smartphone kan.

Via het snelmenu rechtsboven kan je bepaalde apps selecteren, maar ook GIFjes maken. © PVL

Maar van sommige functies vragen we ons ook de meerwaarde af. Zo krijg je links van het startscherm 'Samsung Daily', een reeks apps, of 'kaarten' zoals Flipboard, Top News, My News en een koppeling naar games, Spotify en Samsung's eigen app store.

Dat lijkt leuk, maar die eerste drie zijn volledig gericht op Nederlandse media en Belgische of andere buitenlandse nieuwssites toevoegen gaat niet. Voor een telefoon van meer dan duizend euro mag je wel verwachten dat zulke verfraaiing tenminste is aangepast aan je eigen land. Gelukkig zijn de apps ook uit te zetten en te vervangen door bijvoorbeeld TikTok.

Wat we vooral willen zeggen is dat de Samsung S20 Ultra zeer veel kan en zeer veel mogelijkheden heeft. Zoveel dat we soms een beetje verdwalen. Dat is niet noodzakelijk slecht, maar het is een toestel dat op de gevorderde gebruiker mikt. Wil je eenvoud en geen gedoe, dan komt de S20 vrij overweldigend over. Wil je alles kunnen van mobile gaming, mobiel filmen en fotograferen met alle mogelijke instellingen, je gsm als pc gebruiken en dat met een stevige batterij en de laatste technologie, dan is de S20 waarschijnlijk het beste toestel op de markt.

Sniper modus of aquarelmodus?

Wat bij de voorstelling van de S20 Ultra nog het meest opviel was de 100X Space Zoom. Samsung pakt uit met 4X optische zoom, wat al mooi is voor een smartphone. Maar het gaat nog verder: door de krachtige beeldsensoren te combineren met optische zoom en AI maakt het zoomen tot 10X, 30X en zelfs 100X mogelijk.

Levert dat spectaculaire zoombeelden op? Eigenlijk niet. Alleen als je zeer stabiel beelden kan maken, dan levert 10X zoom nog een aanvaardbare foto op. We deden twee testen: buiten tijdens een zonnige boswandeling en binnen waar we een voorwerp op 3 meter afstand fotografeerden.

Bij de boswandeling fotograferen we stilstaand en maken we in normale modus schitterende foto's waar zowel het zonlicht als de bomen en schaduwen bijna levensecht zijn. Maar gaan we naar 10X zoom dan krijgen we al geen scherpe foto's meer. Met 30X zoom kunnen we nog de takken onderscheiden, maar met 100X kijken we hooguit naar een kunstzinnig aquarel dat amper een foto te noemen valt.

De zoommodus van de S20 Ultra: 10X is nog aanvaardbaar, maar vanaf 30X zijn details onherkenbaar. © PVL

Met 100X zoom is het lastig door de bomen het bos nog te zien. © PVL

Onze binnentest levert betere resultaten op. Over de 4X optische zoom en de 10X hybride zoom kunnen we weinig slechts zeggen. Bij 30X zoom wordt de foto waziger en merk je dat je naar een kunstmatig uitgerokken beeld kijkt en X100 is datzelfde beeld maar nog meer uitgerokken.

Samsung Galaxy S20 Ultra © PVL

100X zoom van een lichtschakelaar op ongeveer drie meter afstand. © PVL

Hadden we met 100X zoom magische dingen verwacht? Neen. Maar de marketingafdeling van Samsung draait overuren door bewust niet te spreken van optische zoom maar van '100X Space Zoom'. In werkelijkheid is het weinig meer dan een teleurstellende gimmick die de verder geweldige fotokwaliteit oneer aandoet.

Als we de 100x Space Zoom op een licht bewegend voorwerp zoals deze duif richten, dan blijft er hooguit nog een kunstzinnig aquarel over. © PVL

Als we de 100x Space Zoom op een licht bewegend voorwerp zoals deze duif richten, dan blijft er hooguit nog een kunstzinnig aquarel over.

Samengevat heeft de S20 Ultra een geweldige camera waarvan je ook verschillende instellingen manueel kan instellen en waar we niets slechts over kunnen zeggen. Behalve dat hij niet zoomt zoals Samsung laat uitschijnen.

Samsung Galaxy S20 Ultra © PVL

---Samsung S20 boomgaard

Los van de zoommodus maakt de S20 Ultra wel schitterende foto's. © PVL

Video

Over de videomodus kunnen we alleen maar enthousiast zijn. Filmen kan in 4K of in 8K, maar ook in HDR10+. Ook hier kunnen we in het menu 'professionele video' zaken als de kleurtemperatuur, witbalans, ISO-waarde, tint en contrast aanpassen. Je kan dus als volslagen amateur beginnen filmen, maar even goed als gevorderde gebruiker de videocamera naar je hand zetten. Handig is dat je uit video's in 8K ook 33 megapixel foto's kan nemen.

Een opname in de Super Slow-Mo modus. De S20 zet zelfs een sfeervol muziekje onder je video's.

De videostabilisatie doet zijn werk en opties als Slowmo (240 FPS) en Super Slowmo (480/960FPS*) zijn zeer leuk om mee te experimenteren. De videobewerker zet er zelfs standaard een muziekje onder. Voor die super slowmotion is het wel aan te raden om voldoende licht te hebben. Maar dat ligt eerder aan de snelheid van de opname dan aan het toestel. Video's kan je nadien op je toestel knippen en converteren naar standard definition of een ruimtebesparend formaat.

Opgelet: het gaat bij de Super Slow-mo modus om een opname in 480 FPS dat digitaal wordt verbeterd naar 960 FPS. Het gaat dus niet om 'echte' 960 FPS.

Een opname in de Slow-motion modus (240 FPS). Ook het vertraagde geluid krijgt hier een bijzondere klank.

Conclusie

Samsung doet wat het goed doet en dat is een telefoon maken die vrijwel alles heeft wat je maar in een telefoon kan steken. En dat aan de hoogste specs en de beste kwaliteit op de markt.

De enige reden dat we de S20 Ultra geen vijf sterren geven is omdat het merk zo hard uitpakt met de 100x zoom terwijl die echt wel stevig overroepen is. Maar het blijft een toptoestel met een buitengewoon sterke camera. Dit is een toestel voor de professionals. De power user die mobiel werken en genieten combineert, de influencer of reisfanaat die zijn of haar avonturen in de hoogste kwaliteit wil vastleggen of de techfanaat die bij de meeste andere smartphones net dat beetje extra mist.

Samengevat is de S20 Ultra een alleskunner. Een toestel dat je gaandeweg meer leert waarderen en dankzij zaken als 8K videoopname, 16 GB RAM en 5G vermoedelijk binnen twee jaar nog steeds niet zal onderdoen voor de meeste toestellen.

De S20 Ultra (onderaan), S20+ (midden) en S20 (bovenaan) © PVL

