Aan dat platte geluid van je flatscreen-tv in de living heb je hopelijk al lang iets gedaan. Maar hoe zit het met de schelle klank van de televisie in de slaapkamer of hobbyruimte? Sonos draagt er een compacte oplossing voor aan, in vorm van de Ray-soundbar.

De soundbar-familie van multiroom-audiospecialist Sonos bestaat voortaan uit drie telgen. Voor de veeleisende filmliefhebber is er de krachtige Arc (999 euro), de doorsnee bingewatcher komt aan zijn trekken met de Beam van 499 euro (waarvan de recente tweede generatie, net als de Arc, Dolby Atmos ondersteunt) en tot slot is er de nieuwe Ray, die voor 299 euro van eigenaar verwisselt.

Uitbreiden kan altijd nog

Het is misschien een beetje oneerbiedig om te stellen dat de Ray vooral thuishoort in kleinere ruimtes, zoals een slaapkamer of studio. We kennen immers genoeg mensen, vandaag nog zonder soundbar of surroundsysteem, die heel blij zouden zijn met een (zwarte of witte) Ray in hun leefruimte. Maar verwend als we zijn, vinden we Sonos' nieuwste soundbar daar toch net iets te light voor. Kleiner dan een Beam willen wij in onze living alvast niet gaan, en zelfs dan prefereren we een setup met twee bijkomende rear-speakers (type Sonos One bijvoorbeeld).

In een kleinere ruimte daarentegen heb je wel voldoende aan de Ray zelf. Voorlopig toch, uitbreiden met twee surround-luidsprekers kan altijd nog. En met de gloednieuwe Sub Mini (499 euro, verkrijgbaar vanaf 6 oktober) is er zelfs een subwoofer die voor zo'n setup in aanmerking komt. Al kan die relatief compacte baskast ook weer prima gecombineerd worden met een Beam.

Wij probeerden de Sonos Ray vooral als stand-alone luidspreker, als sidekick van de televisie in de slaapkamer. En dat beviel eigenlijk prima, rekening houdend weliswaar met het feit dat de specs van de Ray wat bescheidener zijn dan die van de Beam. Zo is de nieuwkomer negen centimeter smaller en ongeveer een derde lichter. En jawel, formaat en gewicht zeggen altijd wel iets over de prestaties van een speaker. Daarnaast herbergt de Ray vier D-klasse versterkers (eentje minder dan de Beam) en is er een andere verdeling van tweeters en midwoofers, met per saldo één extra driver voor de Beam.

De audioprestaties in een notendop? De Ray geeft de klank van je platte tv een enorme opkikker, maar verwacht geen cinemazaal. Spectaculaire actiescènes klinken goed, zolang je niet overdrijft met het volume. Iets wat wij in onze slaapkamer sowieso niet plegen te doen. Bij dialogen presteert de Sonos Ray dan juist weer bijzonder goed, met heldere conversaties (die je nog wat extra in de verf kan zetten via de functie Spraakversterking).

Bovenop de soundbar zitten handige aanraaktoetsen. © Sonos

Met bovengenoemde hardware kwalificeert de Sonos Ray zich overigens niet voor Dolby Atmos-geluid, een label waar de tweede generatie Beam wel mee mag pronken (zie ook het kaderstuk bij dit artikel). Een ander verschil met de grote broer, maar evenzeer met de Sonos One-speakers, is dat de Ray geen geïntegreerde microfoon heeft voor stemcommando's via Google Assistent of Amazon Alexa. Je kàn de subwoofer wel degelijk met spraak aansturen, maar dan zal je moeten investeren in een extra luidspreker die wél over een micro beschikt. Tip: het lukt ook met een eenvoudige Google Nest Mini of Nest Hub, die je tegenwoordig voor een appel en een ei op de kop kan tikken.

Music, Maestro, Please...

Zonder microfoon in de buurt bedien je de Ray met de tiptoetsen bovenop of met de gebruiksvriendelijke Sonos-app voor iOS en Android. Die geeft je ook snel toegang tot muziekbronnen als Spotify, TuneIn, YouTube Music, Deezer, Tidal en tal van andere diensten. De Ray is immers veel meer dan alleen een soundbar voor je tv; het is ook een volwaardig onderdeel (of een begin) van je Sonos multiroom-muzieksysteem. Met één druk op de knop speel je in alle ruimtes van je woonst exact dezelfde muziek, perfect synchroon. Of juist in elke kamer iets anders - wat jij wil.

Een blik op het innerlijke van de Ray. © Sonos

Vanuit de app heb je ook toegang tot de equalizer van de Ray, om het geluid nog wat te 'boosten' en treble/bass te finetunen. Verder is er nog de TruePlay-functie om de klank optimaal af te stemmen op de (akoestiek van) de ruimte waarin de soundbar zich bevindt. Dat werkt echter alleen in combinatie met een iPhone of iPad. Dus heb je zelf een Android-toestel, vraag dan even aan een vriend of je de boel met zijn Apple-apparaat mag tunen. Dat hoeft immers maar één keer te gebeuren.

Nog noemenswaardig is dat je het volume van de soundbar (of liever gezegd, van de aangesloten bron) ook kan bedienen met elke afstandsbediening die via infraroodsignalen werkt. Met remotes die RF of Bluetooth gebruiken, lukt dat dan weer niet. Al biedt Sonos op de site wel enkele stappenplannen aan waarmee het in bepaalde gevallen alsnog zou moeten lukken. Maar nogmaals, in geval van nood zijn er altijd nog de aanraaktoetsen, de Sonos-app en (middels een optionele smartspeaker met microfoon) spraakbediening.

Optisch versus HDMI

Dat de Beam en de Ray tweehonderd euro in prijs verschillen, heeft nog een bijkomende reden. De nieuwste soundbar moet het namelijk stellen zonder een HDMI ARC-aansluiting, waarbij ARC voor Audio Return Channel staat. Mede daardoor ondersteunt de Ray geen Dolby Atmos (dit heeft ook met de opstelling van de drivers te maken), al vormt de weergave van Stereo PCM, Dolby Digital 5.1 en DTS Surround Sound gelukkig geen enkel probleem.

Qua aansluitingen beperkt de Ray zich tot optisch, Ethernet en uiteraard een connector voor de stroomkabel. © Sonos

In plaats van via HDMI verbind je deze soundbar met de optische aansluiting van je tv of eventueel rechtstreeks met die van een ander apparaat, zoals een gameconsole. Het benodigde kabeltje levert Sonos keurig mee. Daarna mis je de HDMI-connector eigenlijk niet meer, behalve misschien bij wat minder alledaagse handelingen. Zo bieden zowel onze Samsung-tv als Huawei-smartphone (met Android) de mogelijkheid om het scherm van de telefoon naar de televisie te 'beamen'. Dat verliep qua beeld zoals steeds probleemloos, maar... we hadden plots geen klank meer. Met wat gepruts in de instellingen van de televisie kregen we ook dat geluid uiteindelijk wel uit de Ray, maar het vergt soms dus wat meer gedoe dan bij een Beam of Arc met HDMI-poort.

iPhone- of iPad-gebruikers zullen dit ongemak waarschijnlijk niet snel ervaren, omdat de Sonos Ray ondersteuning biedt voor Apple AirPlay 2.

Conclusie

De Sonos Ray is niet de soundbar die wij in onze living zouden neerpoten, maar wel een fijne geluidsbalk voor in een slaap- of hobbykamer. Daar is het apparaat krachtig genoeg voor, én hij beschikt ook nog eens over alle troeven van die andere Sonos-speakers: een vlotte configuratie, één van de betere apps (lees: virtuele afstandsbedieningen) in audioland en - dat vooral - multiroom-functionaliteit met ondersteuning van nagenoeg alle muziekstreamingdiensten. Beukend bioscoopgeluid mag je er zoals gezegd niet van verwachten; daar is en blijft minstens een Beam voor nodig, bij voorkeur geflankeerd door een set surroundspeakers en een subwoofer.

Richtprijs Sonos Ray (zwart of wit): 299 euro

Wat is en doet Dolby Atmos? De grote troef van een thuisbioscoopsysteem met Dolby Atmos is dat je als kijker volledig wordt ondergedompeld in de film en de actie. Dit in tegenstelling tot bij klassieke 5.1- of 7.1-opstellingen, die eigenlijk alleen maar een 'horizontale ring' van geluid vormen: de audio komt van links, rechts, voor en achter, via kanalen die door de sounddesigner van tevoren zijn vastgelegd (denk aan een blikseminslag of dichtslaande deur op de luidspreker achteraan links). Bij Dolby Atmos wordt er een 3D-ruimte gecreëerd, een zogeheten 'sound bubble', waarin elk geluid een specifieke plek kan krijgen - in de hoogte en de diepte. In een bioscoop worden daarvoor extra luidsprekers in het plafond gemonteerd. Met een groeiend aantal moderne soundbars, zoals de Sonos Beam Gen2, hoeft dat niet meer: de omhooggerichte speakers maken slim gebruik van plafondweerkaatsing om het gevoel van een sound bubble te creëren.

