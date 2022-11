4 star star star star star

Bij Withings weten ze inmiddels wel hoe ze een degelijke smartwatch moeten maken. Waar het bedrijf evenwel nog geen ervaring mee had, dat was het segment van de 'gewichtige' luxueuze klokjes. Met de ScanWatch Horizon komt daar verandering in.

De smartwatches van Withings kan je bezwaarlijk 'doorsnee' noemen. Al sinds de in 2014 geïntroduceerde Withings Activité vallen de uurwerken meteen op (of juist niet, eigenlijk) door hun grote gelijkenis met klassieke horloges, die de tijd met fysieke wijzers aanduiden. Bij de eerste hybride modellen zág je zelfs niet eens dat het om een smartwatch ging: alle data, gaande van het aantal stappen tot je slaapritme, werden compleet onopvallend doorgeseind naar de bijbehorende Health Mate-app op je telefoon.

ScanWatch Horizon. © Withings

Leuke gimmick

Toen de latere versies wél een (piep)klein scherm kregen, cirkelvormig en amper een centimeter in doorsnee, leverde dat een interessante uitdaging op voor de Withings-ingenieurs. Eens om de zoveel tijd wordt dat display namelijk gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door tenminste één wijzer. De oplossing die daarvoor werd bedacht, behoort tot op de dag van vandaag tot de leukste gimmicks in elektronicaland: als je op de kroon van het klokje drukt, gaan de wijzers keurig 'uit de weg' door (tijdelijk) de '14u10-positie' aan te nemen.

In grote lijnen lijkt de nieuwe Horizon sterk op de originele ScanWatch. Onder het display zit ook bij dit model nóg een 'cirkel' die onderdak biedt aan een tweede zogeheten complicatie (elke extra functie die een klassiek horloge of smartwatch biedt, wordt een complicatie genoemd). Het betreft een indicatie van het aantal stappen dat je die dag al gezet hebt. Het metertje gaat van 0 naar 100 procent, en een volle score correspondeert met het gewenste aantal dagelijkse stappen dat je zelf hebt ingesteld via de Health Mate-app voor iOS of Android (10.000 per dag is aanbevolen).

ScanWatch Horizon. © Withings

Uurwerkmakersset

Het grootste verschil met die originele ScanWatch zit 'm in het design. De Horizon heeft een 43mm kast van roestvrij staal, een band van gepolijst Oystersteel (ook corrosiebestendig) en straalt stijl en robuustheid tegelijk uit. Met ruim 150 gram bungelt er trouwens een aardig gewicht rond je pols. Dat was voor ondergetekende even wennen, maar hey: een beetje Rolex weegt hetzelfde, dus daar hoor je ons niet over klagen.

De stalen band is trouwens makkelijk verwisselbaar en Withings levert zelfs een tweede bandje mee, dat uitgevoerd is in lichter kunststof. Het heeft dezelfde kleur als de wijzerplaat en verdraaibare duikring van de Withings Horizon: naar keuze groen of blauw. En over meegeleverd gesproken: in het doosje vind je ook nog een fraaie driedelige uurwerkmakersset om de stalen band op maat te maken. Onnodig te zeggen maar we doen het toch: op de Withings-website kan je tal van extra polsbandjes op de kop tikken, en meteen ook zien hoe ze combineren met de groene of blauwe uitvoering van je ScanWatch.

ScanWatch Horizon. © Withings

Geavanceerde sensoren

Het kleine schermpje blijft - om de batterij te sparen - doorgaans op zwart, maar een subtiele polsbeweging volstaat om het te activeren. Standaard toont het (ditmaal digitaal) de tijd en de datum. Met een draai aan de digitale kroon beland je snel bij de andere functies van het klokje, zoals daar zijn: je hartslag, het aantal stappen, de afgelegde afstand en het aantal verdiepingen dat je al hebt getrotseerd. Je krijgt via de kroon ook toegang tot een stopwatch en een timer, en tot de Breath-functie voor een ademhalingsoefening om tot rust te komen. Veel handelingen gaan vergezeld van haptische feedback, oftewel kleine trillingen ter bevestiging van een actie.

Naast al deze basics biedt de Withings Horizon ook geavanceerde sensoren voor het maken van een elektrocardiogram (EKG) en het meten van SpO2-waarden (zuurstofsaturatie). Een elektrocardiogram biedt veel meer inzicht dan een klassieke hartslagmeting en kan bijvoorbeeld ook voorkamerfibrillatie detecteren, een ritmestoornis die zorgt voor een onregelmatige en vaak te snelle hartslag. Dergelijke metingen verlopen overigens niet geautomatiseerd, zoals een normale hartslagmeting. Voor een EKG moet je daadwerkelijk even gaan zitten, en gedurende een halve minuut de wijzerplaat afdekken met je handpalm. Na afloop toont de app dan alle details over de meting.

Wat betreft zuurstofsaturatie: bij een gezond persoon liggen de waarden tussen de 95 en 100 procent, maar lagere waarden kunnen een aanwijzing zijn voor een aandoening, zoals astma, COPD of corona. Hoe de sensoren van een smartwatch dat kunnen registreren? Wel, rijk zuurstofrijk bloed reflecteert meer rood licht dan infrarood licht. Bij zuurstofarm(er) bloed is dat precies omgekeerd.

Een electrocardiogram gemaakt met de ScanWatch Horizon. © MvdV

Workouts... met externe gps

Het spreekt voor zich dat de Withings Horizon ook een activiteitentracker aan boord heeft. Op het uurwerk zelf kan je snelkoppelingen instellen naar zes disciplines, maar in totaal ondersteunt deze smartwatch wel meer dan dertig activiteiten, gaande van fietsen over paardrijden tot golfen of zelfs ijshockey. Het klokje mag ook gerust mee het zwembad of de zee in, want de Horizon is waterdicht tot op een diepte van honderd meter.

De workouts brengen ons wel bij de achilleshiel van de Withings Home: het uurwerk ontbeert namelijk een geïntegreerde gps-module. Wie achteraf wil zien waar hij precies gelopen of gefietst heeft, zal tijdens de activiteit zijn of haar smartphone mee moeten zeulen, die dienstdoet als externe gps. Geen groot probleem voor een rustige zondagswandeling, maar voor de meer serieuze sporters toch wel een minpunt.

Natuurlijk, er zijn wel meer smartwatches die voor de positiebepaling afhankelijk zijn van een Bluetooth-koppeling met de mobiele telefoon. Maar in deze prijsklasse (de ScanWatch Horizon kost nét geen 500 euro, en is daarmee 200 euro duurder dan de 'gewone' ScanWatch) is het toch eerder uitzonderlijk. Zelfs de 'goedkoopste' Apple Watch, het SE-model van 299 euro, is met een gps-chip uitgerust. Al kun je uiteraard ook argumenteren dat deze zware, luxe en elegante Horizon niet meteen de smartwatch is waarmee je stevig gaat sporten.

ScanWatch Horizon. © Withings

Uitstekende autonomie

De features die deze ScanWatch niét heeft, namelijk een oled-scherm en een ingebakken gps, zorgen overigens wel voor een groot pluspunt: een meer dan uitstekende autonomie. De oplaadbare batterij gaat bij normaal gebruik tot wel dertig dagen mee, en twintig extra dagen in de energiebesparende modus (met enkel tijdsaanduiding en activity tracking). Daar kan menig andere smartwatch een puntje aan zuigen.

Een review van de ScanWatch Horizon is tot slot niet compleet zonder een woordje uitleg over de functie die de kwaliteit van je nachtrust registreert. Dat doet het klokje namelijk zeer nauwkeurig, compleet met een gedetailleerd overzicht (in de app) van je verschillende slaapfases, een slaapscore en een slim alarm dat je 's ochtends op het ideale tijdstip wekt (lees: wanneer je niet te diep slaapt). Het klokje monitort tijdens je slaap zelfs je ademhaling, en kan je waarschuwen bij onregelmatigheden (zoals slaapapneu). Erg knap. En toch... hebben wij er tijdens de testperiode amper gebruik van gemaakt. Dat heeft niks te maken met de werking van de slaapregistratie, maar alles met de algehele form factor van deze smartwatch. Dit 'gewichtige' apparaat mag overdag misschien stoer en stylish zijn, tijdens de nacht is het letterlijk een blok aan je pols. Doe ons voor dat doeleinde dan toch maar een vederlicht Fitbit-modelletje.

Withings ScanWatch Horizon. © Withings

Conclusie

De Withings ScanWatch Horizon is misschien wel de meest geslaagde mix van een klassiek polshorloge en een moderne smartwatch die we tot nu toe onder ogen kregen. Mooi is natuurlijk een kwestie van smaak, maar tijdens de testperiode wisten we zelfs enkele die hard-horlogeliefhebbers te bekeren die tot daarvoor niets, maar dan ook niéts van zo'n 'digitale nepperd' moesten weten. Op de nauwkeurigheid valt weinig aan te merken, en hetzelfde geldt voor de bouwkwaliteit: niet voor niets durft Withings vijf jaar garantie te geven op dit klokje.

De minpunten moeten we ver gaan zoeken. Ja, voor deze prijs had er eigenlijk wel een gps-module in mogen zitten. Maar ga je die echt missen als je bewust voor een luxueus en best zwaar uurwerk als deze Horizon kiest? Dit is wat ons betreft toch meer het type smartwatch waarmee je gezien wil worden op feestjes, recepties, dates, sollicitatiegesprekken en business meetings, en niet zozeer op de looppiste. Evenmin is het de perfecte smartwatch om 's nachts het bed mee te delen om je nachtrust te analyseren, want ook daarvoor is dit gadget gewoon te heavy. Zie het een beetje als een sportwagen die vlot 280 km/u haalt: het kan perfect, maar iets zegt je dat het niet aangeraden is om te doen...

Richtprijs: 499,95 euro

Van Withings tot Withings Het Franse bedrijf Withings, opgericht in 2008 en vooral doorgebroken met slimme gezondheidsgadgets als wifi-weegschalen en 'connected' bloeddrukmeters, kende de voorbije jaren een nogal turbulente geschiedenis. De onderneming werd in 2016 overgenomen door het Finse Nokia en omgedoopt in Nokia Health. De productnaam Withings bleef nog een jaar in gebruik, maar daarna kregen alle producten het Nokia-logo mee. Amper elf maanden later, in mei 2018, kocht Withings-medeoprichter Eric Carreel het bedrijf terug van de Finnen, die zich meer wilden gaan richten op netwerkinfrastructuur en het licenseren van Nokia-technologie, onder meer aan smartphonebouwer HMD Global. Sindsdien worden alle Withings-producten weer als vanouds verkocht onder hun oorspronkelijke merknaam.

