Een Belgische distributeur en Nederlandse cloudspeler gaan voortaan samen de Belgische educatieve markt op.

Cloudwise is een Nederlandse ICT-speler die voortaan als Cloudwise België op onze markt actief is. Het werkt daarvoor samen met het Belgische Rhombus dat al sinds 1995 actief is.

Rhombus gaat van haar kant alle ICT-activiteiten en de dienstverlening via hun e-commerce platform Schoolsupply in Cloudwise België onderbrengen.

Het nieuwe bedrijf is formeel gestart op 1 november, telt elf mensen en wordt geleid door Philip Vermeylen die voorheen ook bij Rhombus aan de slag was. Rhombus zelf blijft wel actief op de educatieve markt, maar dan als partner en distributeur van educatieve producten voor STEM-vakken. Het verdeelt onder meer 3D-printers, rekenmachines en robotica.

Cloudwise is een Nederlandse ICT-speler die voortaan als Cloudwise België op onze markt actief is. Het werkt daarvoor samen met het Belgische Rhombus dat al sinds 1995 actief is.Rhombus gaat van haar kant alle ICT-activiteiten en de dienstverlening via hun e-commerce platform Schoolsupply in Cloudwise België onderbrengen.Het nieuwe bedrijf is formeel gestart op 1 november, telt elf mensen en wordt geleid door Philip Vermeylen die voorheen ook bij Rhombus aan de slag was. Rhombus zelf blijft wel actief op de educatieve markt, maar dan als partner en distributeur van educatieve producten voor STEM-vakken. Het verdeelt onder meer 3D-printers, rekenmachines en robotica.