De Britse miljardair Richard Branson gaat zondag 11 juli de ruimte in met een ruimtevaartuig van zijn eigen bedrijf Virgin Galactic. Dat is negen dagen eerder dan zijn rivaal Jeff Bezos.

De Amazon-topman die eigenaar is van het ruimtevaartbedrijf Blue Origin heeft zijn eerste ruimtereis gepland op 20 juli. Volgens Branson is het puur 'toeval' dat hij nu eerder gaat en absoluut niet zo bedoeld, zegt hij in een interview.

Virgin Galactic maakte vrijdag in een verklaring de datum bekend van de eerstvolgende testvlucht met zijn SpaceShipTwo Unity, wel met de disclaimer: 'in afwachting van het weer en technische controles'. Branson, die eigenlijk pas op een latere vlucht mee zou gaan, zal vergezeld worden door drie medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. Zij gaan onder andere 'cabine-omstandigheden, zitcomfort, gewichtloosheidsgevoel en uitzicht op aarde' onderzoeken. En dat allemaal om ervoor te zorgen dat voor volgende astronauten 'het wonder en ontzag dat de ruimtevaart creëert zo optimaal mogelijk is'.

Virgin Galactic voert zijn reizen uit door zijn raketvliegtuig eerst gekoppeld aan een normaal vliegtuig de lucht in te laten gaan. Na het loskoppelen gaat het raketvliegtuig vervolgens naar de rand van de dampkring. De SpaceShipTwo Unity is al drie keer eerder de ruimte in geweest.

Bezos neemt op de eerste bemande vlucht van Blue Origin zijn broer Mark en de 82-jarige vrouw Wally Funk mee, evenals de winnaar van een veiling die voor 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) een plekje in de raket bemachtigde. Funk wilde vroeger al astronaut worden en wordt nu de oudste persoon ooit die de ruimte in gaat.

Elon Musk

Branson en Bezos zijn niet de enige miljardairs die zich bezighouden met ruimtereizen. Ook Tesla-topman Elon Musk heeft een ruimtevaartbedrijf, SpaceX. Dat bedrijf voert al vluchten uit voor NASA en lanceert commerciële raketten waarmee onder meer satellieten de ruimte in worden gebracht.

