Ricoh Belgium kondigt de overname aan van Orbid, een bedrijf dat actief is op het gebied van IT en HR-consultancy. Met de acquisitie wil de specialist in documentbeheer zijn positie op de Belgische IT-markt verstevigen en zijn expansiestrategie voortzetten.

Ricoh Belgium is al enkele jaren bezig met het differentiëren van zijn aanbod om zo beter in te kunnen spelen op de behoeften van zijn klanten. Die strategie omvatte eerder al de overname van de bedrijven UpFront in 2015 en Telesafe in 2018.

Nationale dekking

Met de inlijving van Orbid is Ricoh Belgium naar eigen zeggen nu een van de toonaangevende IT-bedrijven in België. 'Het geeft een boost aan onze groei als ICT-dienstverlener en garandeert onze klanten een nationale dekking', zo klinkt het.

De overname van Orbid, met het hoofdkantoor in Merelbeke en vestigingen in Antwerpen, Geel en Lokeren, versterkt vooral de positie van Ricoh in het noorden van het land. Het bedrijf telt 140 experten en zo'n 775 klanten met noden op het gebied van IT, software en HR. Orbid zal zelfstandig blijven werken in nauwe samenwerking met Ricoh.

