Ricoh Europe neemt een AV- en workspace integrator over om verder in te zetten op digitaal werken.

DataVision bestaat sinds 1995 en heeft haar hoofdkantoor in Dusseldorf. Er werken meer dan honderd mensen over tien Duitse kantoren die samen zo'n 1.300 klanten bedienen. Het bedrijf legt zich toe op het integreren van audiovisuele technologie en werkplekken. Zo voorziet het unified communication & collaboration en workplace management oplossingen.

"Deze overname biedt een sterk platform voor onze verdere groei in Europa en is bovendien een belangrijke pijler in onze transformatie naar een Digital Services-onderneming," zegt Edward hamilton, vicepresident Communication Services bij Ricoh. "Maar het allerbelangrijkste is dat onze klanten zal helpen bij hun digitale transformatietrajecten."

Datavision Deutschland GmbH blijft onder eigen naam bestaan. Klanten van Ricoh krijgen via de overname toegang tot de expertise van het bedrijf. Hoeveel Ricoh betaalt voor de overname is niet bekend.

DataVision bestaat sinds 1995 en heeft haar hoofdkantoor in Dusseldorf. Er werken meer dan honderd mensen over tien Duitse kantoren die samen zo'n 1.300 klanten bedienen. Het bedrijf legt zich toe op het integreren van audiovisuele technologie en werkplekken. Zo voorziet het unified communication & collaboration en workplace management oplossingen."Deze overname biedt een sterk platform voor onze verdere groei in Europa en is bovendien een belangrijke pijler in onze transformatie naar een Digital Services-onderneming," zegt Edward hamilton, vicepresident Communication Services bij Ricoh. "Maar het allerbelangrijkste is dat onze klanten zal helpen bij hun digitale transformatietrajecten."Datavision Deutschland GmbH blijft onder eigen naam bestaan. Klanten van Ricoh krijgen via de overname toegang tot de expertise van het bedrijf. Hoeveel Ricoh betaalt voor de overname is niet bekend.