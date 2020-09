ICT-integrator BKM, sinds juli 2019 een dochteronderneming van Orange Belgium, heeft Rigo Gielen aangeduid als Managing Director. Zijn voorganger en BKM-oprichter Bart Soetaers wordt Business Development Manager in de Orange-BKM-structuur.

Rigo Gielen begon zijn loopbaan in 2002 op de afdeling Purchasing & Finance Controlling van Dalkia Belux, een onderdeel van de Veolia Groep. In 2007 maakte hij de overstap naar Mobistar waar hij de transformatie van zowel de B2C- als B2B-distributiekanalen in goede banen leidde. Zijn laatste functie als Director Business Sales & Affiliates combineerde hij met die van Chief Financial Officer van BKM, sinds de overname door Orange Belgium. Gielen heeft een master Handelsingenieur, Bedrijfseconomie en -strategie op zak.

Met de overname van BKM in de zomer van 2019 breidde Orange Belgium zijn B2B-aanbod uit met Unified Communication & Collaboration- en ICT-oplossingen. Zo wilde het bedrijf beter tegemoetkomen aan de toenemende vraag van B2B-klanten naar een enkele leverancier van connectiviteit en ICT-oplossingen.

Via BKM biedt Orange Belgium ICT-oplossingen aan in vier vakgebieden: Unified Communication & Collaboration (UCC) solutions, IT & Security solutions, Document & Visual solutions en Connectivity solutions. Daarnaast is BKM een pionier in cloud-UCC-oplossingen.

