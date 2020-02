Jeff Bezos, de baas van Amazon, trekt 10 miljard dollar (9,23 miljard euro) uit voor de strijd tegen de klimaatverandering. Dat heeft hij in een Instagram-postje bekendgemaakt.

Het geld gaat naar het lichtjes ijdel genaamde Bezos Earth Fund, waarmee hij subsidies zal uittrekken voor projecten die zijn goedkeuring wegdragen. "We kunnen de aarde redden", zegt Bezos in een post op Instagram. "Er zal collectieve actie nodig zijn van grote bedrijven, kleine bedrijven, landen, organisaties en individuen."

Bezos, de rijkste man ter wereld, heeft een vermogen dat geraamd wordt op 129,9 miljard dollar. Tien miljard dollar is daar zo'n 7,7 procent van. Het is niet duidelijk over welke periode dat geld zal worden uitgegeven.

Als oprichter en topman van Amazon heeft Bezos een groot deel van zijn vermogen opgebouwd met aan-huis leveringen, een systeem dat volgens critici niet het meest milieuvriendelijke is. Medewerkers van het bedrijf zelf hebben opgeroepen om het beter te doen en hoewel enkelen daarbij ontslagen dreigden te worden, kwam Amazon in september vorig jaar wel met een belofte om tegen 2040 de koolstofuitstoot van het bedrijf te elimineren. Het gaat daartoe onder meer 100.000 elektrische trucks aankopen.

Met zijn belofte was Amazon overigens het derde grote techbedrijf dat klimaatmaatregelen aankondigde. Eerder beloofde Google-moeder Alphabet al dat het 5,5 gigawatt aan hernieuwbare energie zal aankopen, en Microsoft heeft vorig jaar aangekondigd dat het tegen 2030 'carbon negative' wil zijn.

Het geld gaat naar het lichtjes ijdel genaamde Bezos Earth Fund, waarmee hij subsidies zal uittrekken voor projecten die zijn goedkeuring wegdragen. "We kunnen de aarde redden", zegt Bezos in een post op Instagram. "Er zal collectieve actie nodig zijn van grote bedrijven, kleine bedrijven, landen, organisaties en individuen." Bezos, de rijkste man ter wereld, heeft een vermogen dat geraamd wordt op 129,9 miljard dollar. Tien miljard dollar is daar zo'n 7,7 procent van. Het is niet duidelijk over welke periode dat geld zal worden uitgegeven.Als oprichter en topman van Amazon heeft Bezos een groot deel van zijn vermogen opgebouwd met aan-huis leveringen, een systeem dat volgens critici niet het meest milieuvriendelijke is. Medewerkers van het bedrijf zelf hebben opgeroepen om het beter te doen en hoewel enkelen daarbij ontslagen dreigden te worden, kwam Amazon in september vorig jaar wel met een belofte om tegen 2040 de koolstofuitstoot van het bedrijf te elimineren. Het gaat daartoe onder meer 100.000 elektrische trucks aankopen. Met zijn belofte was Amazon overigens het derde grote techbedrijf dat klimaatmaatregelen aankondigde. Eerder beloofde Google-moeder Alphabet al dat het 5,5 gigawatt aan hernieuwbare energie zal aankopen, en Microsoft heeft vorig jaar aangekondigd dat het tegen 2030 'carbon negative' wil zijn.