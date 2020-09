Beveiligingsbedrijf Ring, bekend van de videodeurbel, heeft een vliegende beveiligingscamera voorgesteld. De Always Home Cam is een autonome drone die het hele huis in de gaten kan houden zonder dat daar verschillende camera's voor nodig zijn.

Bij de installatie maakt de eigenaar van de Always Home Cam een kaart van het huis waarin wordt aangegeven waar de camera moet patrouilleren, zoals in de keuken of de slaapkamer. De drone kan geprogrammeerd worden dat hij ergens heen vliegt als een aangesloten alarmsysteem ergens beweging detecteert. Ook is de drone voorzien van technologie die voorkomt dat het apparaat ergens tegen botst.

Camera uitgeschakeld tijdens docken

Volgens Ring maakt de drone tijdens het vliegen een duidelijk herkenbaar geluid, waardoor hij niet ongemerkt door het huis kan bewegen. Als de drone niet in de lucht is bevindt hij zich in een oplaadstation waarbij de camera geblokkeerd wordt.

Ring is eigendom van Amazon. De drone moet volgend jaar te koop zijn.

Bij de installatie maakt de eigenaar van de Always Home Cam een kaart van het huis waarin wordt aangegeven waar de camera moet patrouilleren, zoals in de keuken of de slaapkamer. De drone kan geprogrammeerd worden dat hij ergens heen vliegt als een aangesloten alarmsysteem ergens beweging detecteert. Ook is de drone voorzien van technologie die voorkomt dat het apparaat ergens tegen botst.Volgens Ring maakt de drone tijdens het vliegen een duidelijk herkenbaar geluid, waardoor hij niet ongemerkt door het huis kan bewegen. Als de drone niet in de lucht is bevindt hij zich in een oplaadstation waarbij de camera geblokkeerd wordt.Ring is eigendom van Amazon. De drone moet volgend jaar te koop zijn.