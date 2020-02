Uber en Lyft zijn niet goed voor het milieu. Dat moet blijken uit een nieuwe studie. De ritjesdiensten hebben zichzelf lang verkocht als alternatief voor de auto, maar maken de vervuiling en files er niet beter op.

De studie werd uitgevoerd door de Amerikaanse 'Union of Concerned Scientists', die berekenden dat ritjesdiensten gemiddeld zo'n 69 procent meer vervuiling veroorzaken dan de trips die ze vervangen. In steden zijn Uber en Lyft vooral een alternatief voor minder vervuilende trips, zoals openbaar vervoer, fietsen of wandelen, zo gaat de redenering.

De diensten zouden die impact kunnen verminderen met meer elektrische wagens, of door klanten zo veel mogelijk in gedeelde wagens (met meerdere passagiers dus) te vervoeren. Ze zouden ook het openbaar vervoer moeten promoten of er beter mee moeten samenwerken.

Dat is, deels, wat deze bedrijven ook aan het doen zijn. Techgigant Uber heeft bijvoorbeeld zijn Uber Jump fietsen en biedt in bepaalde steden ook de tijden van het openbaar vervoer rechtstreeks in de app aan. Lyft investeert ondertussen miljoenen dollars om zijn koolstofuitstoot tegen te gaan. Hoeveel effect dat heeft op klanten is een andere vraag. Het idee van een goedkope taxi die je niet moet delen met anderen spreekt nog altijd meer mensen aan dan meer milieuvriendelijke alternatieven.

De studie werd uitgevoerd door de Amerikaanse 'Union of Concerned Scientists', die berekenden dat ritjesdiensten gemiddeld zo'n 69 procent meer vervuiling veroorzaken dan de trips die ze vervangen. In steden zijn Uber en Lyft vooral een alternatief voor minder vervuilende trips, zoals openbaar vervoer, fietsen of wandelen, zo gaat de redenering. De diensten zouden die impact kunnen verminderen met meer elektrische wagens, of door klanten zo veel mogelijk in gedeelde wagens (met meerdere passagiers dus) te vervoeren. Ze zouden ook het openbaar vervoer moeten promoten of er beter mee moeten samenwerken. Dat is, deels, wat deze bedrijven ook aan het doen zijn. Techgigant Uber heeft bijvoorbeeld zijn Uber Jump fietsen en biedt in bepaalde steden ook de tijden van het openbaar vervoer rechtstreeks in de app aan. Lyft investeert ondertussen miljoenen dollars om zijn koolstofuitstoot tegen te gaan. Hoeveel effect dat heeft op klanten is een andere vraag. Het idee van een goedkope taxi die je niet moet delen met anderen spreekt nog altijd meer mensen aan dan meer milieuvriendelijke alternatieven.