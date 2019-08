Meer dan twintig vacature- en wervingssites willen dat de Europese Commissie een concurrerende dienst van Google tijdelijk verbiedt. Ze hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging).

Persbureau Reuters heeft die brief gezien. Vestager onderzoekt momenteel al of Google met zijn vacaturediensten misbruik maakt van zijn dominante positie.

De 23 ondertekenaars klagen dat Google zijn eigen dienst Google for Jobs bovenaan zet bij de resultaten in zijn zoekmachine. Als Brussel de dienst niet offline haalt, willen ze naar verluidt een formele klacht indienen.

Google for Jobs is een hulpmiddel waarmee Google vacatures verzamelt van andere werkgevers. Die worden gefilterd op basis van de wensen van gebruikers. De dienst linkt naar externe sites, en geeft bijvoorbeeld meldingen als er een baan voorbij komt waar gebruikers naar zoeken. Het steekt ondertekenaars, waaronder het Britse Best Jobs Online en het Duitse Intermedia, dat Google zijn dominante positie gebruikt zonder daar dezelfde marketinginvesteringen voor te doen als zij.

De Europese Commissie legde Google dit jaar al een boete op van bijna 1,5 miljard euro wegens misbruik van zijn sterke positie op de advertentiemarkt. Eerder kreeg het bedrijf ook al miljardenboetes uit Brussel, onder andere wegens concurrentievervalsing met het besturingssysteem Android. Onlangs kondigde de Amerikaanse marktwaakhond FTC aan grote techbedrijven onder de loep te nemen.