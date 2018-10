Riyad gebruikt 'trollenfabriek' op Twitter tegen dissidenten

De cel gebruikt een 'trollenfabriek' in Riyad en een spion binnen Twitter om Twitter-accounts door te lichten, schrijft de krant. Twitter weigerde alle commentaar. Ook de Saoedische ambassade in Washington ging niet in op vragen. Volgens de New York Times proberen de Saoedische autoriteiten dissidenten in diskrediet te brengen op sociale netwerken en de publieke opinie tegen hen op te zetten. Riyad zou in 2010 begonnen zijn met de operaties op sociale netwerken.

De strategie is het werk van Saud al-Qahtani, adjunct-directeur van de nationale inlichtingendienst, schrijft de krant. De man, die aanzien wordt als rechterhand van kroonprins Mohammed bin Salman, is inmiddels ontslagen, blijkt uit een persbericht van zaterdag over de affaire-Khashoggi. Saoedi-Arabië bevestigde die dag dat de journalist omkwam in het Saoedische consulaat in Istanboel. Hij was daar op 2 oktober naartoe getrokken om papieren in orde te brengen voor zijn aanstaande huwelijk.