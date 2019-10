Ondanks het bestaan van videogames en YouTube blijft fysiek speelgoed haar charmes hebben. Robo Wunderkind combineert dat met een digitaal luik en laat jonge kinderen robots bouwen en digitaal aansturen.

Robo Wunderkind is een jong Oostenrijks bedrijf dat we tegen het lijf lopen op technologiebeurs IFA in Berlijn. Medeoprichtster Anna Larotska begon met haar team in 2014 aan de uitwerking. "We hebben ons de eerste drie jaar toegelegd op de ontwikkeling van het product en intussen zijn we een jaar of drie op de markt," vertelt ze aan Data News.

. © Robo Wunderkind

"We merkten dat technologie en robotica heel intimiderend kunnen zijn voor jonge kinderen. Veel van hen hadden ook het vooroordeel dat programmeren per definitie heel complex was en dat wilden we aanpakken. Als je daar vroeg mee begint, dan ga je daar ook anders mee om. Er hoort geen onderscheid te zijn tussen wie er aanleg voor heeft of wie niet."

"We mikken op de leeftijdsgroep tussen 5 en 10, rond die tijd leren kinderen hun plaats in de wereld en hun eigen mogelijkheden ontdekken, dus dat leek ons de beste manier om hen in contact te brengen met robots, zodat ze er spelenderwijs inrollen."

Anna Larotska © Robo Wunderkind

Larotska benadrukt dat de bouwkit van haar bedrijf geen handleiding bevat om een enkele robot te bouwen. "Het idee is altijd geweest dat het iets moest zijn dat je zelf kon creëren. Geen voorgebouwde or vooraf geplande robot. En we volgen de filosofie van Lego, met kleurrijke bouwstenen. Er zit ook logica achter: elke categorie blokken heeft haar eigen kleur. Om het eenvoudig te houden, zijn er niet al te veel blokken, maar alles is wel aan elkaar te koppelen. We hebben zelfs stukjes die compatibel te zijn met legoblokken. Dus je bouwt een robot of een toestel met onze blokken en dat koppel je aan je eigen Lego-creatie."

De basisset van het bedrijf bestaat al eventjes, maar er komen ook regelmatig uitbreidingen bij. "Sinds vorig jaar hebben we een lichtsensor, bewegingssensor en de LED-matrix. Dit jaar komen we met een sensor die lijnen op de grond kan volgen en een accelerometer."

Van besturen tot programmeren

De blokken van Robo Wunderkind zijn één luik. Het andere zijn de apps. Zo is er een vrij eenvoudige app waar je met behulp van lijnen en eenvoudige instructies een robot of een wagen pakweg vier seconden kan laten rijden, vervolgens een kwartslag laten draaien en dan weer laat rijden of met de lichten flikkeren. Een andere app laat je je creatie live besturen, zoals een wagen met een afstandsbediening.

"Sinds dit jaar hebben we ook een bijkomende app die wat meer 'rauw' programmeren toelaat," zegt Larotska. "Dat is een Scratch-omgeving waar de kleurcodes van onze blokken zijn aangepast. We hopen dat we kinderen eenvoudig kunnen laten starten met de remote control app, waarna ze verder kunnen gaan in de visuele omgeving om hun robot aan te sturen en op termijn meer in een programmeeromgeving komen. Voor de robot zelf willen we op termijn meer IoT-functies toevoegen, bijvoorbeeld om ze te laten reageren op internet-gebaseerde zaken."

Er zijn kinderen die keukentoestellen bouwen met onze blokken en sensoren. Of een automatische kattenvoedermachine. We zijn vaak zelf verrast hoe ver het kan gaan.

Larotska benadrukt dat Robo Wunderkind geen bewuste keuze maakt tussen speelgoed of educatief materiaal. "In landen met veel digitaal onderwijs merken we meer interesse vanuit de scholen. In andere landen zijn we eerder actief op de consumentenmarkt. Maar dat maakt ook niet uit want het kan zowel op school als thuis worden gebruikt."

In België is Robo Wunderkind onder meer te koop via Amazon en Conrad. De VZW digitale Wolven gebruikt de kits van het bedrijf in workshops in scholen en daarbuiten om kinderen spelenderwijs warm te maken voor technologie.

. © Robo Wunderkind

Tot slot wil het bedrijf ook creaties zo veel mogelijk delen om te inspireren. "Vandaag hebben we zeventig uur aan educatief materiaal op ons YouTube-kanaal, wel momenteel vooral in het Duits. Daar tonen we bijvoorbeeld hoe je, in combinatie met lego-componenten, een konijn maakt en hoe je het programmeert om rond te lopen en te reageren op obstakels. En zo is er intussen een Schotse school die robotdieren maakt om leerlingen te leren omgaan met dieren en hun gevoelens."

"We houden ook maandelijks creator challenges op instagram waar we leuke creaties in de kijker zetten. Er zijn kinderen die keukentoestellen bouwen met onze blokken en sensoren. Of een automatische kattenvoedermachine. We zijn vaak zelf verrast hoe ver het kan gaan."