RoboRana zet voortaan vol in op Intelligent Process Automation, een strategie waarbij meerdere geconnecteerde automatisatietechnologieën gebundeld worden in één toolbox. Voorheen lag de focus van de start-up uit Kontich louter op Robotic Process Automation (RPA).

RoboRana, opgericht in 2017, breidde recent uit naar Nederland. In beide landen ondersteunt de start-up bedrijven bij het transformeren van data-intensieve processen en het verminderen van handmatig werk en fouten. Tot voor kort gebeurde die automatisering met behulp van RPA. Maar na een periode van groei en projecten bij onder meer VDAB, Port of Antwerp en Sibelga merkte managing partner Fransen dat de markt klaar is voor een meer geïntegreerde aanpak van automatisatie.

Hyperautomation

De keuze viel op een Intelligent Process Automation-strategie die verder gaat dan RPA alleen. IPA, door Gartner oorspronkelijk als hyperautomation gelanceerd, combineert verschillende geconnecteerde automatisatietechnologieën in één platform, de Digital Automation Toolbox.

'Met de IPA-strategie kunnen we organisaties niet alleen helpen om bedrijfsprocessen end-to-end te automatiseren, maar laten we ze ook genieten van een grotere efficiëntie, toegenomen productiviteit en bijgevolg een versterkte competitiviteit', aldus Fransen.

RoboRana, opgericht in 2017, breidde recent uit naar Nederland. In beide landen ondersteunt de start-up bedrijven bij het transformeren van data-intensieve processen en het verminderen van handmatig werk en fouten. Tot voor kort gebeurde die automatisering met behulp van RPA. Maar na een periode van groei en projecten bij onder meer VDAB, Port of Antwerp en Sibelga merkte managing partner Fransen dat de markt klaar is voor een meer geïntegreerde aanpak van automatisatie.De keuze viel op een Intelligent Process Automation-strategie die verder gaat dan RPA alleen. IPA, door Gartner oorspronkelijk als hyperautomation gelanceerd, combineert verschillende geconnecteerde automatisatietechnologieën in één platform, de Digital Automation Toolbox.'Met de IPA-strategie kunnen we organisaties niet alleen helpen om bedrijfsprocessen end-to-end te automatiseren, maar laten we ze ook genieten van een grotere efficiëntie, toegenomen productiviteit en bijgevolg een versterkte competitiviteit', aldus Fransen.