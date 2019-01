Robot gaat auto's parkeren op Londense luchthaven

Mogelijk worden luchthavenbezoekers binnenkort bevrijd van hun zoektocht naar een parkeerplek. Terwijl de reiziger zich naar de check-in begeeft, kan hij het parkeren immers overlaten aan een robot. Die detecteert de auto, rijdt eronder en takelt ze naar een vrije parkeerplaats. Na de terugvlucht staat de auto opnieuw netjes klaar voor vertrek.

Dat is althans het idee waarmee Stanley Robotics, een start-up uit Parijs, in 2015 op de proppen kwam. Hun robot Stan werd vorig jaar getest in de Charles de Gaulle-luchthaven in Parijs en in de Saint Exupéry-luchthaven in Lyon. Vanaf volgende zomer wordt Stan ook werkzaam in Londen. Volgens The Independent zal Gatwick 170 van zijn 2.350 vaste parkeerplaatsen ter beschikking stellen. Op die ruimte moet robot Stan 270 auto's kunnen parkeren.

De robot kent de terugvluchten en weet dus in welke volgorde hij de auto's moet parkeren. Bovendien hoeven de portieren niet geopend worden, waardoor de wagens dichter bij elkaar kunnen gezet worden. De Franse robotica-start-up claimt daardoor de helft minder parkeerruimte nodig te hebben. Het Duitse bedrijf Serva Transport Systems test overigens een gelijkaardig parkeersysteem uit in de luchthaven van Düsseldorf.

Robots zoals Stan zouden de taak kunnen overnemen van menselijke medewerkers van valet-parkings, een dienst die soms ook wordt aangeboden aan gasten van restaurants of hotels. In een verdere toekomst kan Stan op zijn beurt vervangen worden door zelfrijdende auto's. Die kunnen immers zelf parkeren of ze zijn eigendom van een autodeeldienst, waardoor ze niet hoeven te parkeren.