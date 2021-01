Techreus Samsung heeft op de virtuele editie van de CES-elektronicabeurs een glimp laten zien van Bot Handy, een robot die je helpt bij de dagdagelijkse klusjes in huis. Een hekel aan het vullen en ledigen van de vaatwasser? Verder lezen dan!

Natuurlijk komt Samsung op CES 2021 met nieuwe televisies, wasmachines en koelkasten. Maar bij de Zuid-Koreaanse techreus ging de aandacht op de virtuele beursvloer dit keer toch vooral uit naar de Bot Care en Bot Handy: twee robots die het leven van thuiswerkers én andere gezinsleden een stuk makkelijker maken.

Virtuele meetings

Bot Care kan je nog het best omschrijven als een spraakassistent in een robotjasje. Hij houdt je gezelschap als je thuiswerkt en zal een seintje geven wanneer je te lang achter je scherm zit, en wel een korte pauze of zelfs wat stretchoefeningen kunt gebruiken. Bot Care houdt ook je agenda met virtuele meetings bij en bevat meteen alle hardware (een uitklapbaar scherm, camera, microfoon) om de vergaderingen bij te wonen.

Bot Handy gaat nog een stap verder. Dankzij zijn mensachtige robotarm kan hij letterlijk een handje meehelpen in het huishouden. In een filmpje van Samsung zagen we hoe Bot Handy de vaatwasser vult, een vuile handdoek in de wasmand gooit, boodschappen opruimt, de tafel dekt en zelfs zonder morsen een glas wijn inschenkt! Via artificiële intelligentie kan de robot tal van objecten herkennen, vastpakken en gebruiken.

Spoiler alert: Bot Care en Bot Handy zijn voorlopig nog niét te koop, maar bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase.

Gezien op CES De Consumer Electronics Show is een van de grootste techbeurzen ter wereld en een waar walhalla voor liefhebbers van gadgets en andere elektronica. Het event vindt elk jaar in januari plaats in Las Vegas, maar gaat dit keer virtueel door via een heleboel online persconferenties en productpresentaties. Data News volgt al het nieuws uit de gokstad op de voet.

Natuurlijk komt Samsung op CES 2021 met nieuwe televisies, wasmachines en koelkasten. Maar bij de Zuid-Koreaanse techreus ging de aandacht op de virtuele beursvloer dit keer toch vooral uit naar de Bot Care en Bot Handy: twee robots die het leven van thuiswerkers én andere gezinsleden een stuk makkelijker maken.Bot Care kan je nog het best omschrijven als een spraakassistent in een robotjasje. Hij houdt je gezelschap als je thuiswerkt en zal een seintje geven wanneer je te lang achter je scherm zit, en wel een korte pauze of zelfs wat stretchoefeningen kunt gebruiken. Bot Care houdt ook je agenda met virtuele meetings bij en bevat meteen alle hardware (een uitklapbaar scherm, camera, microfoon) om de vergaderingen bij te wonen.Bot Handy gaat nog een stap verder. Dankzij zijn mensachtige robotarm kan hij letterlijk een handje meehelpen in het huishouden. In een filmpje van Samsung zagen we hoe Bot Handy de vaatwasser vult, een vuile handdoek in de wasmand gooit, boodschappen opruimt, de tafel dekt en zelfs zonder morsen een glas wijn inschenkt! Via artificiële intelligentie kan de robot tal van objecten herkennen, vastpakken en gebruiken.Spoiler alert: Bot Care en Bot Handy zijn voorlopig nog niét te koop, maar bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase.