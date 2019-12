Als het aan Volkswagen ligt, is de laadpaal snel verleden tijd in parkeergarages. De Duitse automaker heeft een speciale robot ontwikkeld die elektrische voertuigen kan opladen, zonder dat er mensenhanden aan te pas komen.

Het prototype van de laadrobot die Volkswagen heeft ontwikkeld bestaat uit een compacte, zelfrijdende robot en een aantal mobiele powerbanks. Wanneer die volledig zijn opgeladen, hebben ze een energie-inhoud van ongeveer 25 kWh elk. Een laadrobot kan meerdere powerbanks tegelijkertijd verplaatsen.

Via een app of zogeheten V2X-communication, een speciaal protocol waarmee ev's met andere apparaten kunnen communiceren, kan de automobilist verbinding zoeken met een robot in de parkeergarage. De robot rijdt dan een mobiel laadstation naar de auto en koppelt deze aan de auto. Wanneer de wagen geladen is, ontkoppelt de robot de mobiele powerbank en brengt deze terug naar zijn plek in de garage.

Volledig autonoom

De zelfrijdende robot is uitgerust met camera's, laserscanners en ultrasone sensoren. De combinatie van deze systemen stelt de robot niet alleen in staat om het laadproces volledig autonoom uit te voeren, maar ook om zich vrij in de parkeerruimte te verplaatsen, mogelijke obstakels te herkennen en hierop te reageren. Afhankelijk van de grootte van de parkeerplaats of de ondergrondse parkeergarage, kunnen meerdere laadrobots tegelijkertijd worden gebruikt, zodat meerdere voertuigen kunnen worden bediend.

Volkswagen denkt dat de laadrobot voor een revolutie kan zorgen in parkeergarages. "We brengen de laadinfrastructuur naar de auto en niet andersom", legt Mark Möller, hoofd ontwikkeling bij Volkswagen Group Components uit. "Hiermee maken we bijna elke parkeerplaats elektrisch, zonder complexe infrastructurele maatregelen."