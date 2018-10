Robots van Boston Dynamics maken opnieuw indruk

Ongetwijfeld heeft u al in een eerder filmpje gezien hoe geavanceerd de robots van het bedrijf Boston Dynamics wel zijn. De robots lijken een voorbeschouwing van wat we in de (nabije?) toekomst mogen verwachten. Robot Atlas toont nu hoe hij een parkour aflegt: een loopdiscipline waarbij je hindernissen moet overwinnen op een zo snel mogelijke en vloeiende manier. Oordeel vooral zelf hoe geavanceerd de robotica van Boston Dynamics al is;

Maar Boston Dynamics zette in één adem ook een filmpje over Spot online. Deze 'robothond' zagen we eerder al opduiken in filmpjes waarbij twee robots bijvoorbeeld onderling samenwerken om een deur te openen voor een andere robot. In het nieuwe filmpje zien we hoe Spot nu ignezet wordt voor field testen voor commercieel gebruik. Spot voert hier inspectiewerk uit voor twee bouwsites in Tokio. Spot moet tegen de tweede helft van volgend jaar commercieel beschikbaar zijn voor verschillende toepassingen.