Het Gentse Robovision sluit een converteerbare lening van 10 miljoen euro af. Daarmee wil het haar activiteiten versnellen en groeien in het buitenland.

Robovision legt zich toe op AI met eigen platformgebaseerde producten. Het Gentse bedrijf bestaat sinds 2012 en telt intussen meer dan honderd mensen. Vorig jaar was het een van de finalisten voor de Data News Award voor Artificial Intelligence Company of the Year.

Nu kondigt het bedrijf aan dat het een converteerbare lening krijgt, ter voorbereiding van een series A investeringsronde. Het huidige geld is afkomstig van PE Group, Atlasinvest en Dovesco.

Met de extra middelen wil Robovision investeren in haar producten en engineeringteams. De product roadmap wordt versneld maar het bedrijf kijkt ook naar een uitbreiding naar andere landen.

