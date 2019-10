Roep om boycot gamebedrijf Activision Blizzard

Gamers roepen op tot een boycot van het Amerikaanse gamesbedrijf Activision Blizzard. Zij zijn kwaad dat de onderneming gamer Ng Wai Chung, ook wel bekend als Blitzchung, heeft geschorst nadat hij zijn steun had uitgesproken voor pro-democratiedemonstranten in Hongkong. Activision deed dat om China niet voor het hoofd te stoten. Dat land is een belangrijke markt voor de onderneming.

Activision sloot Chung voor een jaar uit van de e-sportcompetitie Grandmasters en besloot prijzengeld dat hij al had verdiend niet uit te betalen. Gamers vinden die straf veel te zwaar en menen dat Activision, dat spellen als World of Warcraft en Hearthstone maakt, de oren te veel naar Chinese censuur laat hangen. De verklaring van het bedrijf op de Chinese berichtendienst Weibo dat Activision "als altijd de waardigheid van de natie veilig zou stellen" viel daarbij slecht. In Hongkong is het al weken onrustig. Duizenden inwoners gaan dag na dag de straat op omdat zij vinden dat China zich te veel bemoeit met de autonome regio. Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van China, maar mocht daarbij zijn eigen politieke stelsel behouden. Activision stelt zich nog altijd op het standpunt dat politieke uitlatingen verboden zijn voor deelnemers aan zijn gamescompetities.