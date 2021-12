Meta Platforms wordt aangeklaagd door de Rohingya. De bevolkingsgroep eist 150 miljard dollar omdat Facebook niets deed tegen haat en desinformatie die mee leidde tot de genocide in Myanmar.

De klacht luidt dat Facebook destijds te weinig deed tegen haatpraat en oproepen tot geweld tegen de Rohingya Moslims in Myanmar. Dat zorgde mee tot een golf van geweld tegen de bevolking. De rol van Facebook, of beter gezegd het gebrek aan acties, wordt al langer in vraag gesteld.

De zaak zelf wordt behartigd door twee advocatenkantoren in californië. Zij beschuldigen Facebook er van dat het inhoud op haar platform te weinig controleert. Ook het Europese hoofdkwartier in Londen kreeg een brief van advocaten rond de kwestie zegt Reuters.

Facebook zelf gaf in het verleden al aan dat het te traag is in het voorkomen van desinformatie, maar reageert momenteel niet op de zaak. Wel gaf het bedrijf in het verleden aan dat het volgens de Amerikaanse wetgeving niet verantwoordelijk is voor inhoud van gebruikers. De advocaten zeggen dat als Facebook dat argument in de rechtszaal hanteert, ze zullen vragen om zich te baseren op wetgeving in Myanmar.

730.000 mensen op de vlucht

In augustus sloegen 730.000 Rohingya moslims op de vlucht, in totaal zouden zo'n 25.000 mensen zijn vermoord door militaire acties in het land. De spanningen tegen Rohingya liepen daarbij op door oproepen tot geweld op Facebook.

De rol van Facebook wordt daarbij al langer genoemd. In 2018 zeiden VN onderzoekers al dat Facebook een sleutelrol speelde in de verspreiding van haatboodschappen, die werden ondersteund door meer dan duizend voorbeelden. Ook klokkenluidster Frances Haugen gaf via interne documenten bij Facebook aan dat het bedrijf nauwelijks controle uitvoert op wat mensen in niet-Engelstalige gebieden posten.

