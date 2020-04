Het Antwerpse technologiebedrijf Rombit doet een opmerkelijke overname: met Drivity haalt het een bedrijf in huis dat op basis van sensordata opleidingen geeft rond veilig intern transport.

Drivity werd opgericht door Koen Terryn en legt zich toe op opleidingen voor intern transport. Denk daarbij aan het voorkomen van ongevallen met vorkliften of verreikers in een industriële omgeving.

Dat lijkt een opmerkelijke overname voor een technologiebedrijf. Maar Rombit focust zich al een tijdje op de industrie, specifiek in de haven van Antwerpen. Drivity langs haar kant geeft coaching, maar doet dat met behulp van data afkomstig van sensoren die het op voertuigen bevestigt.

"We baseren individuele coachingstrajecten op gegevens die we verzamelen door sensoren op de voertuigen te bevestigen. Zo kunnen we het rijgedrag van chauffeurs analyseren en gericht bijsturen. Dankzij de Industrial Internet of Things-expertise van Rombit gaat er een waaier aan nieuwe mogelijkheden open." Aldus Koen Terryn, oprichter van Drivity.

Drivity telt vijf medewerkers, zowel zij als Terryn gaan nu op in Rombit. Beide bedrijven werkten nog niet samen, maar Rombit ziet het als een logische uitbreiding. Zo heeft het bedrijf zelf een veiligheidsarmband en kijkt het naar zaken als track & trace in industriële omgevingen. Met drivity kan het activiteiten daarrond versterken en dat meteen koppelen aan opleidingen gebaseerd op die data om veiliger te werken en ongevallen te vermijden.

Rombit bestaat sinds 2012, telt momenteel een zestigtal werknemers en haalde vorig jaar een omzet van zo'n zes miljoen euro. In 2017 deed het bedrijf haar eerste overname met Sercotec, een beveiligingsbedrijf actief in de Antwerpse haven. In oktober vorig jaar kondigde het een tweede kapitaalsverhoging van tien miljoen euro aan. Sinds deze maand is John Baekelmans (ex Cisco en imec) er CEO.

