Onze landgenoot Ronnie Leten is geen kandidaat voor een nieuwe termijn als voorzitter van de Zweedse fabrikant van telecomtechnologie Ericcson. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt.

Leten zal na de algemene vergadering van Ericsson eind maart de voorzittersfakkel doorgeven aan bestuurslid Jan Carlson. De Belg zal dan vijf jaar voorzitter zijn geweest. Voordien was hij jarenlang topman van de Zweedse industriereus Atlas Copco.

Kleinkinderen

'Je moet er niks achter zoeken', wordt Leten geciteerd op de website van De Tijd. 'Ik ben 66 jaar, en na vijf jaar Ericsson is het stilaan goed geweest. Ik zou graag wat meer vrije tijd hebben. Ik heb jarenlang veel gereisd en als je de ene dag in India, de volgende in New York en daarna in Australië zit, zie je je vijf kleinkinderen niet opgroeien.'

