De identiteitsapp Itsme is voortaan ook in Nederland bruikbaar. Rotterdam is de eerste Nederlandse stad die de van oorsprong Belgische identiteitsapp omarmt.

Met de recente kapitaalinjectie van 24,7 miljoen voor Europese groei gaf Itsme al te kennen dat het zijn activiteiten wilde uitbreiden naar Nederland. De digitale identiteit is bij onze noorderburen zowel in het publieke als private domein toepasbaar, dit in tegenstelling tot gevestigde waarden als DigiD en iDIN.

Nederlandse bedrijven kunnen Itsme integreren in hun digitale platformen, zodat klanten zich met de app kunnen identificeren en kunnen inloggen. Ook digitaal ondertekenen met Itsme is mogelijk, dankzij samenwerkingen met partijen als Adobe Sign, DocuSign, Evidos en Signicat. Een digitale identiteit met een dergelijk breed scala aan diensten, bestond in Nederland nog niet.

Identificatie van medewerkers en burgers

Binnen het private domein worden intussen de eerste Nederlandse samenwerkingen opgezet. Bank Oyens & Van Eeghen biedt als eerste Itsme aan voor zijn Nederlandse klanten. Rotterdam is de dan weer de eerste Nederlandse stad die de Belgische identiteitsapp omarmt. De integratie beperkt zich voorlopig tot de identificatie van medewerkers en burgers. 'Wij volgen hierbij de lijn van de Europese Commissie op het gebied van privacy, digitale identiteit, cybersecurity en datasoevereiniteit', zegt Ingrid Ronodikromo, Projectleider IAM van de gemeente Rotterdam. Een gekwalificeerde handtekening plaatsen met Itsme behoort er evenwel nog niet tot de mogelijkheden.

Itsme werd in 2017 ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID, dat de zeven Belgische marktleiders uit de bank- en telecommunicatiesector verenigt: Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC & ING enerzijds en Orange Belgium, Proximus en Telenet anderzijds. Sinds 2018 is Itsme door de Belgische overheid als digitale identiteit erkend en wordt de dienst door heel wat federale en regionale overheidsdiensten ingezet voor identificatie, authenticatie en goedkeuring.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

Met de recente kapitaalinjectie van 24,7 miljoen voor Europese groei gaf Itsme al te kennen dat het zijn activiteiten wilde uitbreiden naar Nederland. De digitale identiteit is bij onze noorderburen zowel in het publieke als private domein toepasbaar, dit in tegenstelling tot gevestigde waarden als DigiD en iDIN.Nederlandse bedrijven kunnen Itsme integreren in hun digitale platformen, zodat klanten zich met de app kunnen identificeren en kunnen inloggen. Ook digitaal ondertekenen met Itsme is mogelijk, dankzij samenwerkingen met partijen als Adobe Sign, DocuSign, Evidos en Signicat. Een digitale identiteit met een dergelijk breed scala aan diensten, bestond in Nederland nog niet.Binnen het private domein worden intussen de eerste Nederlandse samenwerkingen opgezet. Bank Oyens & Van Eeghen biedt als eerste Itsme aan voor zijn Nederlandse klanten. Rotterdam is de dan weer de eerste Nederlandse stad die de Belgische identiteitsapp omarmt. De integratie beperkt zich voorlopig tot de identificatie van medewerkers en burgers. 'Wij volgen hierbij de lijn van de Europese Commissie op het gebied van privacy, digitale identiteit, cybersecurity en datasoevereiniteit', zegt Ingrid Ronodikromo, Projectleider IAM van de gemeente Rotterdam. Een gekwalificeerde handtekening plaatsen met Itsme behoort er evenwel nog niet tot de mogelijkheden.Itsme werd in 2017 ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID, dat de zeven Belgische marktleiders uit de bank- en telecommunicatiesector verenigt: Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC & ING enerzijds en Orange Belgium, Proximus en Telenet anderzijds. Sinds 2018 is Itsme door de Belgische overheid als digitale identiteit erkend en wordt de dienst door heel wat federale en regionale overheidsdiensten ingezet voor identificatie, authenticatie en goedkeuring.In samenwerking met Dutch IT-channel.