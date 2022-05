De Gegevensbeschermingsautoriteit legt Roularta Media Group, uitgever van onder meer Knack, Trends en ook Data News, een boete op van 50.000 euro. Het gaat om een breder onderzoek waarin meerdere mediabedrijven zijn betrokken.

De boete wordt opgelegd omdat de websites Knack en Le Vif, de koepelsites waaronder de meeste online titels van Roularta vallen, destijds niet in orde waren met de GDPR-wetgeving. Zo werden onder meer statistische cookies zonder toestemming van de surfer gebruikt en waren sommige keuzeopties standaard aangevinkt. Dat is in strijd met de GDPR-wetgeving die vandaag exact 4 jaar in werking is.

Roularta reageert niet op de veroordeling, maar zegt wel dat er intussen andere systemen worden gebruikt voor cookies en hun toelatingen. Het onderzoek van de GBA wordt nu gecommuniceerd, maar was al op 7 oktober 2020 afgerond en slaat dus vooral op de werking in het verleden.

20 titels onderzocht

Roularta is niet de enige speler die in dat onderzoek is betrokken. In totaal nam de GBA twintig Nederlandstalige en Franstalige websites onder de loep van alle grote Belgische mediahuizen. Onder meer de VRT en RTBF, HLN, 7sur7, De Standaard, De Morgen, Het Nieuwsblad, VTM, RTL, Sudpresse, De Tijd, La Libre en anderen werden ook onderzocht. Mogelijk volgen er in de komende weken of maanden nog andere veroordelingen voor websites uit het onderzoek.

