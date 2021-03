Het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat VMware 'cloud native' ontwikkelplatform Pivotal overnam. De deal past in een rijtje van Kubernetes-spelers en DevOps-bedrijven die samen de nieuwe tak VMware Tanzu moeten vormen. Data News sprak met Rouven Besters, voormalig Belux-baas bij Pivotal en nu regional director Benelux & Nordics voor VMwareTanzu.

De voorbije jaren heeft VMware een hele reeks bedrijfjes gekocht en samengebracht in dit nieuwe departement. Kan u even samenvatten wat VMware Tanzu precies is?

Rouven Besters: VMware heeft een aantal acquisities gedaan rond containers en moderne applicaties. Heptio is een containerbedrijf, twee van de founders van Kubernetes zijn dat gestart. Daarnaast is ook Wavefront overgenomen. Die technologie zit nu in Tanzu Observability, een 'cloud native' observatietool. Bij grote cloudomgevingen met veel moderne applicaties moet je de boel observeren en bestuderen om te weten wat er aan de hand is, dat doet Wavefront.

Pivotal was de laatste overname in die reeks. Wij hielpen bedrijven aan de dienstenkant bij het bouwen van strategieën rond app-ontwikkeling. Denk dan aan bijvoorbeeld onboarding van nieuwe methodes. We hadden ook een Platform-as-a-Service waarop je heel snel applicaties op schaal kunt draaien.

Dat zijn de belangrijkste 'assets' die bij elkaar zijn gekomen in deze business unit. Tanzu is het platform dat we voeren, het ondersteunt bedrijven door middel van de platformen en technologie. Maar er zit ook een stukje advies en diensten bij om apps te moderniseren, op de juiste schaal en in containers, met inachtname van security en efficiëntie.

Staat dat los van de public cloud vendors? Werken jullie voor multicloud?

Besters: VMware biedt de verenigende laag voor multi-cloud. We stellen klanten dan ook in staat om los van vendors hun ontwikkeling te doen. Ze zijn daar zelf vrij in om te kiezen. Als het public cloud is, gaan ze meestal voor een van de grote drie: AWS, Azure of Google Cloud. Maar we hebben geleerd dat op dit moment veel van de workloads in een private cloud draait op eigen datacenters. Er zal dus altijd een hybride vorm zijn. We zien veel bedrijven die alles in bijvoorbeeld AWS of Azure zetten, maar je moet dat wel faciliteren. Wij helpen aan de versnelling van die cloudgang, privaat of public.

VMware heeft vooral naam gemaakt met virtual machines op 'on-prem' servers. Is dit een manier om relevant te blijven?

Besters: Nee. De laatste jaren was er in VMware ook zonder Tanzu een succesvolle samenwerking met de grote cloudvendors. Bedrijven gebruiken en masse VMware om richting public cloud te gaan en de technologie staat zeker niet meer alleen in de private cloud. Maar daar ligt wel de origine.

De voorbije vijftien jaar hebben heel wat bedrijven hun hele applicatieportfolio gevirtualiseerd en nu zijn ze dat langzaam aan het moderniseren. En dan is de vraag, waar gaan we dat draaien? Blijven we in de private cloud of gaan we daarmee naar de publieke cloud?

Maar het is zeker niet zo dat Tanzu de relevantie van VMware moet betekenen. Veel bedrijven waarmee VMware zaken deed, en waarmee bijvoorbeeld Google Cloud zaken deed, werken nu met allebei. Over het algemeen zijn softwarebedrijven als VMware op weg om producten en diensten zoals als SaaS al on-prem te leveren. Wij zorgen voor het applicatiekader, de cloudinfrastructuur en ook de beveiligingsarchitectuur.

U komt zelf van Pivotal dat vorig jaar werd overgenomen door VMware. Hoe is die samensmelting gelopen?

Besters: Er zijn heel wat dingen overgenomen en bij elkaar gebracht, maar Pivotal en VMware waren altijd al zusjes. Pivotal is geboren uit aantal assets van EMC en VMware, en ze zijn ook altijd dicht bij elkaar gebleven. Je hebt daar dus een goeie samensmelting van de twee culturen waarbij Pivotal meer applicatiefocus had en VMware het meer aan infrastructuurkant had. Daar hebben we weinig uitdagingen gezien. Op gebied van organisaties was daar een hele goeie synergie.

Voor producten had Pivotal al veel engineering power. Die hebben we samengebracht met die van VMware, en daarop is vervolgens een strategie gebouwd om die te integreren. Ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn. Er is natuurlijk altijd werk aan de winkel, het product is nooit af. Je kan altijd verbeteren, maar het gaat wel heel snel. De cadans die we hebben bij elk van de producten afzonderlijk, maar ook bij het geheel van de oplossingen die we kunnen implementeren bij klanten is hoog. Dat kan alleen als het goede technologie is.

Ik denk dat we in België nu het voordeel hebben dat bedrijven kunnen leren van wat de markt al gedaan heeft en daarmee aan de slag kunnen gaan.

België is traditioneel een regio die wat trager nieuwe technologie adopteert dan bijvoorbeeld Nederland. Zitten Belgische bedrijven op containers te wachten?

Besters: Ik zou niet zeggen dat Nederland voorop loopt qua gedachtegang, misschien wel ietsje in aanpak. Nederlanders gaan heel snel van start met iets nieuws. Dat kan ook nadelig zijn, je hebt daar de wet van de remmende voorsprong, waarbij je iets op kleine schaal probeert maar niet weet hoe je dat dan op grote schaal gaat aanpakken. Ik denk dat we in België nu het voordeel hebben dat bedrijven kunnen leren van wat de markt al gedaan heeft en daarmee aan de slag kunnen gaan. Veel van die learnings zitten bij bedrijven als VMware en Tanzu, want we zijn daar al jaren over aan het spreken met bedrijven. Als het zo is dat er een achterstand is, dan denk ik dat België die snel zal inhalen. Ik voorzie voor het land veel groei voor volgend jaar.

Betekent dat dan ook een groei aan Tanzu-medewerkers?

Besters: Zeker in de Benelux gaan we extra mensen aannemen. Aan de voorkant gaat dat over consultants, accountmanagers, solution engineers, de mannen en vrouwen die bedrijven adviseren om die eerste stap te zetten. Voor de backend over mensen die de levering van de projecten zelf.

Ik ben een grote voorstander van mensen laten werken met bedrijven uit het eigen land, zodat ze dezelfde affiniteiten hebben. Benelux & Nordics bestaat uit een groot aantal landen. Idealiter heb je vertegenwoordiging in elk van die landen, zodat je de markt en de cultuur kent en manier van zaken doen. Maar ook waar we staan rond adoptie van IT.

