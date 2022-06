Cybersecurity-aanbieder Rubrik heeft Michael Mestrovich aangesteld als Chief Information Security Officer. Mestrovich is de voormalige CISO van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Mestrovich voegt zich bij Rubrik met meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van IT en beveiliging, meest recentelijk dus als CISO voor de CIA. 'Met toegenomen kwetsbaarheden in bestaande infrastructuur en legacy-beveiligingsoplossingen, zijn de meest kritieke activa van organisaties - data - kwetsbaarder dan ooit', stelt Mestrovich. 'Ik heb besloten om terug te keren naar de particuliere sector om samen te werken met een bedrijf dat baanbrekend werk verricht op het gebied van databeveiliging.'

Bipul Sinha, CEO en mede-oprichter van Rubrik, zegt met Mestrovich een 'prominente beveiligingsexpert' aan het leiderschapsteam te hebben toegevoegd. 'We vinden het essentieel om expertise uit zowel de private als de publieke sector te combineren, zodat bedrijven en overheden een kans maken tegen cybercriminelen', aldus de topman.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

