Meer dan 160 technologiebedrijven en sectorfederaties hebben een brief gestuurd aan eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager om de praktijken van Google aan te kaarten. Ze verwijten de Amerikaanse internetreus zich aan oneerlijke concurrentie te bezondigen.

Google maakt volgens de ondertekenaars misbruik van zijn dominante marktpositie. Het bedrijf zou de beste plaatsen bij de resultaten van een zoekopdracht voor de eigen diensten reserveren, zo hekelen ze. De Commissie moet daarom een beslissing uit 2017 uitvoeren. Google kreeg toen al het verbod om eigen diensten te promoten bij de algemene zoekresultaten, maar volgens de ondertekenaars is er drie jaar later geen merkbaar verschil waar te nemen.

Dominante marktpositie

Onder meer websites die actief zijn rond het vergelijken van diensten of reizen binden de kat de bel aan. Denk aan Yelp, Expedia en Trivago. Ook jobwebsites als StepStone en uitgevers ondertekenden de oproep. Daaronder ook We Media en LaPresse.be, twee Belgische koepels van kranten en magazines, net als allerhande Europese koepelorganisaties die in ons land gevestigd zijn.

In de brief kaarten ze aan dat Google laat op markt kwam in hun sectoren, maar dat het bedrijf uit Mountain View op heel korte tijd een dominante marktpositie verwierf. Google heeft volgens de ondertekenaars bovendien als geen ander toegang tot gegevens en inhoud om de concurrentie aan te gaan, ten koste van andere spelers.

Google maakt volgens de ondertekenaars misbruik van zijn dominante marktpositie. Het bedrijf zou de beste plaatsen bij de resultaten van een zoekopdracht voor de eigen diensten reserveren, zo hekelen ze. De Commissie moet daarom een beslissing uit 2017 uitvoeren. Google kreeg toen al het verbod om eigen diensten te promoten bij de algemene zoekresultaten, maar volgens de ondertekenaars is er drie jaar later geen merkbaar verschil waar te nemen.Onder meer websites die actief zijn rond het vergelijken van diensten of reizen binden de kat de bel aan. Denk aan Yelp, Expedia en Trivago. Ook jobwebsites als StepStone en uitgevers ondertekenden de oproep. Daaronder ook We Media en LaPresse.be, twee Belgische koepels van kranten en magazines, net als allerhande Europese koepelorganisaties die in ons land gevestigd zijn.In de brief kaarten ze aan dat Google laat op markt kwam in hun sectoren, maar dat het bedrijf uit Mountain View op heel korte tijd een dominante marktpositie verwierf. Google heeft volgens de ondertekenaars bovendien als geen ander toegang tot gegevens en inhoud om de concurrentie aan te gaan, ten koste van andere spelers.