Cybercrime zit in de lift. In de eerste zes maanden van 2022 werden in ons land bijna 50.087 cybermisdrijven geteld. Tussen 2012 en 2021 is het aantal cybermisdrijven bijna verdriedubbeld.

Dat blijkt uit criminaliteitsstatistieken van de federale politie die net voor het jaareinde werden gepubliceerd. Als de trend van het eerste semester van 2022 zich doorzet, zal de federale politie vorig jaar voor de eerste keer meer dan 100.000 feiten van cybercrime hebben geregistreerd. In 2021 werden in totaal 92.763 cybermisdrijven geregistreerd. Dat is bijna drie keer meer dan in 2012.

De vaakst voorkomende feiten zijn informaticabedrog (23.858 feiten) en internetfraude (19.489). Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over betaalkaartfraude (6.078) en phishing (4.505). Vooral phishing, een vorm van internetfraude waarbij met valse berichten en valse websites inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens worden ontfutseld, is aan een opmars bezig. In heel 2012 ging het nog om 212 feiten, in 2021 waren dat er al 8.396. Andere vaak voorkomende cybermisdrijven zijn cyberbelaging (4.141), hacking (2.626) en zedenmisdrijven zoals verspreiding van naaktbeelden, grooming, kinderporno en cyberlokking (ruim 600 feiten).

