In 2021 had 94 procent van de huishoudens in het Vlaamse Gewest een breedbandverbinding. In 2005 was dat 46 procent. Vorig jaar had 3 procent van de 16- tot 74-jarigen nog nooit internet gebruikt. Die groep wordt snel kleiner: in 2005 ging het nog om 37 procent van de bevolking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Statistiek Vlaanderen gepubliceerd heeft.

Vorig jaar had 84 procent van de huishoudens een vaste breedbandverbinding, 56 procent had een mobiele breedbandverbinding. In 2010 ging dat respectievelijk om 73 procent en 4 procent van de huishoudens.

In 2021 gebruikte 94 procent van de 16- tot 74-jarigen wekelijks internet, voor 88 procent in deze leeftijdsgroep is dat (bijna) dagelijks, en drie procent had nog nooit internet gebruikt. Van de jongeren (16 tot 24 jaar) had in 2021 iedereen internet gebruikt. Bij de 25- tot 54-jarigen gebruikte 1 procent nog nooit internet, bij de personen van 55 tot 74 jaar bedroeg dit 8 procent, aldus Statistiek Vlaanderen.

Bijna 8 op de 10 (79 procent) van de 16- tot 74-jarigen deed in 2021 private online aankopen via een website of een app. Vooral de jongste drie jaar is er op dat vlak een sterke stijging. In 2005 kocht of bestelde 16 procent van de inwoners in Vlaanderen online.

