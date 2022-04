De wereldwijde omzet uit halfgeleiders bedroeg in 2021 595 miljard dollar, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Gartner. Dit is een stijging van 26,3 procent ten opzichte van 2020.

'De gebeurtenissen achter het huidige chiptekort hebben nog steeds gevolgen voor original equipment manufacturers (OEM's) over de hele wereld, maar de toename van 5G-smartphones en een combinatie van een sterke vraag en prijsstijgingen voor logistiek en grondstoffen hebben de gemiddelde verkoopprijzen van halfgeleiders (ASP's) hoger gemaakt dragen bij aan een aanzienlijke omzetgroei in 2021', zegt Andrew Norwood, research vice president bij Gartner.

Samsung is marktleider

Samsung Electronics heroverde voor het eerst sinds 2018 de toppositie van Intel, zij het met minder dan een procentpunt. Het bedrijf laat een omzetstijging van 28 procent zien in 2021. De omzet van Intel daalde met 0,3 procent, wat een marktaandeel van 12,2 procent opleverde. Samsung heeft 12,3 procent van de markt in handen. Binnen de top 10 kenden AMD en Mediatek in 2021 de sterkste groei met respectievelijk 68,6 procent en 60,2 procent.

De belangrijkste verschuiving in de rangschikking van halfgeleiderleveranciers in 2021 was dat HiSilicon uit de top 25 valt. 'De omzet van HiSilicon daalde met 81 procent, van 8,2 miljard dollar in 2020 tot $ 1,5 miljard in 2021, aldus Norwood. 'Dit was een direct gevolg van de Amerikaanse sancties tegen het bedrijf en moederbedrijf Huawei.'

'Dit had ook invloed op het Chinese aandeel in de halfgeleidermarkt, aangezien het daalde van 6,7 procent in 2020 naar 6,5 procent in 2021. Zuid-Korea had de grootste stijging van het marktaandeel in 2021, aangezien de sterke groei in de geheugenmarkt Zuid-Korea ertoe aanzette 19,3 procent te vergaren van de wereldwijde halfgeleidermarkt.'

Sterke vraag naar auto- en draadloze communicatie

In 2021 keerde de sterke vraag terug naar de automotive- en industriële markten in vergelijking met de zwakke, door COVID-ontwrichte markt in 2020. De automobielmarkt presteerde beter dan alle andere markten en groeide met 34,9 procent in 2021. Draadloze communicatie, die wordt gedomineerd door smartphones, kende een groei van 24,6 procent. Het aantal geproduceerde 5G-handsets bereikte 556 miljoen in 2021, ten opzichte van 251 miljoen stuks in 2020. Organisaties hebben daarnaast hun wifi-infrastructuur geüpgraded voor werknemers die weer naar kantoor gaan.

Geheugen, aangedreven door DRAM, was goed voor 27,9 procent van de verkoop van halfgeleiders in 2021 en kende een omzetgroei van 33,2 procent. Dit is een stijging van 41,3 miljard dollar ten opzichte van het voorgaande jaar.

Geheugen bleef de afgelopen jaren profiteren van de belangrijkste vraagtrend: de verschuiving naar thuis/hybride werken en leren. Deze trend zorgde voor een toename van serverimplementaties door hyperscale cloudserviceproviders om te voldoen aan online werken en entertainment, evenals een sterke stijging van de vraag op de markt voor pc's en ultamobile apparaten.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

