Telenet gaat over een maand ook zijn oudere televisiedecoders aanpassen zodat kijkers reclame niet altijd meer kunnen doorspoelen. Het gaat om ruim één miljoen klanten, zegt de telecomprovider.

Vorig jaar maakte Telenet bekend dat het met de zendergroepen afspraken had gemaakt over een nieuw reclamemodel. Ze kwamen overeen dat kijkers tot een minuut reclame zouden moeten uitzitten voor ze hun opgenomen programma's kunnen bekijken. Daarnaast zouden de reguliere reclameblokken in programma's opgevraagd via de functie Terugkijk TV niet langer doorgespoeld kunnen worden.

Voor de zenders van DPG Media (VTM) en SBS (Play) voerde Telenet dat systeem eind september al in op zijn decoders van de nieuwste generatie, de zogenaamde TV-box. Intussen hebben zowat 400.000 klanten die decoder en dus ook de striktere reclameregels. In de nacht van 23 op 24 juni volgen de andere klanten, meer dan een miljoen in totaal, bij wie nog een oudere decoder staat.

Terugkijk TV in ruil

In ruil voor de niet-doorspoelbare reclame krijgen alle klanten wel de dienst Terugkijk TV, waarmee ze programma's van de laatste zeven dagen kunnen opvragen. Daarnaast kondigt Telenet ook een 'zenderzone' aan, waar afleveringen van bepaalde programma's van de laatste dertig dagen te vinden zijn.

Ook concurrent Proximus voerde al beperkingen in op het doorspoelen van reclame, maar gaat nog niet zo ver als Telenet. Proximus-klanten kunnen reclame niet doorgespoeld bij het bekijken van programma's op aanvraag. Bij opnames of pauzeren zijn er voorlopig geen beperkingen.

