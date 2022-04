Meer dan vijftigduizend Russische IT-professionals hebben hun land verlaten na de inval van Oekraïne eind februari. Nog eens honderdduizend IT'ers willen de komende maanden mogelijk eveneens vluchten. Dit meldt The New York Times.

Naar schatting telt Rusland één tot twee miljoen IT-professionals. Het aandeel dat Rusland is ontvlucht is daarmee relatief beperkt. Het gaat om mensen die het land op eigen initiatief hebben verlaten, maar ook om Russische medewerkers die door internationale bedrijven uit Rusland zijn weggehaald na in het instellen van sancties.

Maatregelen

De meeste IT'ers zijn volgens de Amerikaanse krant naar Armenië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Georgië gegaan. Dit omdat zij geen visum nodig hebben voor die landen. De Russische overheid nam intussen maatregelen om de uitstroom van IT'ers tegen te gaan. Zo krijgen ze onder meer belastingvoordelen en kunnen ze eenvoudiger een hypotheek krijgen voor een koopwoning.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

Naar schatting telt Rusland één tot twee miljoen IT-professionals. Het aandeel dat Rusland is ontvlucht is daarmee relatief beperkt. Het gaat om mensen die het land op eigen initiatief hebben verlaten, maar ook om Russische medewerkers die door internationale bedrijven uit Rusland zijn weggehaald na in het instellen van sancties.De meeste IT'ers zijn volgens de Amerikaanse krant naar Armenië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Georgië gegaan. Dit omdat zij geen visum nodig hebben voor die landen. De Russische overheid nam intussen maatregelen om de uitstroom van IT'ers tegen te gaan. Zo krijgen ze onder meer belastingvoordelen en kunnen ze eenvoudiger een hypotheek krijgen voor een koopwoning.In samenwerking met Dutch IT-channel.