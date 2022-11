De nieuwe raket die op weg is naar de maan 'overtreft de verwachtingen', meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het vaartuig Orion is afgelopen woensdag begonnen aan zijn eerste vlucht naar de maan en terug.

Over een paar jaar willen de Verenigde Staten weer mensen op de maan laten rondlopen, voor het eerst sinds 1972. De onbemande missie Artemis I is een generale repetitie om de veiligheid van de Orion te toetsen. En die verloopt vooralsnog zeer goed. De zonnepanelen van de Orion, die zorgen voor de elektriciteit aan boord, leveren bijvoorbeeld meer energie op dan verwacht, zei het missiehoofd van Orion vanuit het Johnson Space Center in Houston.

Orion is op het moment van schrijven zo'n 380.000 kilometer van de aarde verwijderd (de hele missie is live te volgen via deze website). Vanaf maandag komt het ruimtevaartuig in de buurt van de maan. Daar zal het bijna twee weken omheen draaien. Begin december moet het ruimteschip de maan verlaten en beginnen aan de terugvlucht naar de aarde. Die eindigt, als alles goed gaat, op 11 december.

Artemis I is de eerste vlucht in het nieuwe maanprogramma van de Verenigde Staten. Als deze missie goed verloopt dan stuurt Artemis II een bemanning astronauten om de maan heen zonder erop te landen, waarna Artemis III opnieuw mensen op het maanoppervlak zal moeten brengen.

Over een paar jaar willen de Verenigde Staten weer mensen op de maan laten rondlopen, voor het eerst sinds 1972. De onbemande missie Artemis I is een generale repetitie om de veiligheid van de Orion te toetsen. En die verloopt vooralsnog zeer goed. De zonnepanelen van de Orion, die zorgen voor de elektriciteit aan boord, leveren bijvoorbeeld meer energie op dan verwacht, zei het missiehoofd van Orion vanuit het Johnson Space Center in Houston.Orion is op het moment van schrijven zo'n 380.000 kilometer van de aarde verwijderd (de hele missie is live te volgen via deze website). Vanaf maandag komt het ruimtevaartuig in de buurt van de maan. Daar zal het bijna twee weken omheen draaien. Begin december moet het ruimteschip de maan verlaten en beginnen aan de terugvlucht naar de aarde. Die eindigt, als alles goed gaat, op 11 december.Artemis I is de eerste vlucht in het nieuwe maanprogramma van de Verenigde Staten. Als deze missie goed verloopt dan stuurt Artemis II een bemanning astronauten om de maan heen zonder erop te landen, waarna Artemis III opnieuw mensen op het maanoppervlak zal moeten brengen.